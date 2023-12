escuchar

Este sábado en La Noche de Mirtha (eltrece), Mariano Cohn brindó detalles de la trágica muerte de su hermano Alejandro, quien ocho años atrás perdió la vida por una serie de indebidos procedimientos médicos por los que el productor, director y guionista de El encargado (Star+) denunció de “mala praxis” al Hospital San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”.

En ese sentido, el director de cine dijo que abandonó la demanda civil, pero que seguirá con el juicio penal para que “todos los responsables vayan presos y sean inhabilitados” y comenzó a contar cómo se desencadenó aquel hecho que arruinó la vida de él y de su familia.

El director y guionista relató el duro momento que vivió ocho años atrás, cuando Alejandró falleció a los 35 años (Foto: Instagram)

Todo comenzó cuando Alejandro, quien padecía diabetes, sufrió una baja de azúcar en la calle y decidió asistir al centro médico ubicado en la avenida Santa Fe al 400. “Entra caminando en perfecto estado y a las cuatro horas perdemos el contacto con él. Lo encontramos tendido en una cama, en un estado calamitoso, con una traqueotomía mal hecha, con fractura de clavícula, fractura de médula, un golpe en la cabeza y muerte cerebral”, indicó.

Y siguió: “Lo que sucede es que estuvo dos días en ese hospital y los médicos nos tuvieron engañados, nunca nos contaron la verdad en ese hospital, que es un hospital municipal”. Al escucharlo, la conductora lanzó, indignada: “¿Por qué?. Y él le respondió: “Ahora te voy a contar cuál es mi teoría”.

Cohn comentó que durante dos días desde el centro de salud no le informaban qué era lo que realmente había ocurrido con su hermano. “Lo que sucedió es que en vez de atenderlo, lo dejaron tirado ahí en una guardia y a las cuatro horas nosotros nos encontramos con mi hermano en este estado calamitoso”, añadió.

Al ver que no obtenían respuesta, la familia de Alejandro decidió trasladarlo de urgencia al Hospital Italiano. “Yo lo estaba trasladando a mi hermano pensando que iba a sobrevivir, desconociendo todas estas lesiones que tenía. Cuando lo reciben en el lugar, viene el jefe de la guardia y me dice ‘vos sabés que está muy complicado, está muy grave y tiene agua en el cerebro, eso es equivalente a una muerte cerebral’”, detalló.

Como si eso fuera poco, mencionó las palabras del médico, algo que resuena hasta el día de hoy en su cabeza. “Mi obligación como médico es decirte que tu hermano, además de esto, presenta lesiones médicas salvajes que yo nunca he visto en mi vida. Yo, por el estado en que entra tu hermano, me veo obligado a hacer una denuncia penal de lo que sucede ahí y denunciarlo a la policía”, recordó.

Mariano explicó que desde aquel entonces lucha para que el fallecimiento de su hermano se haga justicia. “La causa está abierta y al día de hoy hay nueve médicos imputados por homicidio y por desaparición de documentación pública. El municipio de San Isidro no realizó una investigación ni colaboró con la causa”.

Pero eso no fue todo, cuando ‘La Chiqui’ le comentó que unos días atrás había conversado con Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, y que este le había negado lo sucedido, el creador de El ciudadano ilustre fue contundente: “Yo al intendente no lo conozco, no tengo trato ni tuve trato con él, pero sí te puedo decir que él y su familia llevan 44 años en el poder”.