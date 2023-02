Hollywood premia este domingo a los mejores actores del año: ¿Cate Blanchett o Michelle Yeoh; Brendan Fraser o Austin Butler?

escuchar

Los pronósticos y las tendencias más firmes del Oscar 2023 terminarán de definirse este domingo 28, con el anuncio de los ganadores de los Screen Actors Guild (SAG), la asociación que nuclea a los actores de cine y televisión que trabajan en la industria de Hollywood.

La ceremonia se realizará a partir de las 22 (hora argentina) en el salón principal del hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles y podrá seguirse desde nuestro país a través del canal oficial de Netflix en YouTube. El gigante del streaming confirmó a la vez que, en 2024, los premios del SAG se transmitirán en directo desde la pantalla de su propia plataforma. Netflix apuesta fuerte por primera vez a este tipo de coberturas en tiempo real, pero su apuesta original más fuerte como estudio para esta temporada de premios, la película alemana Sin novedad en el frente, no participa en la competencia de los SAG por tratarse justamente de una producción ajena a Hollywood.

Tan influyentes son los premios que otorga el SAG con vistas al Oscar, que los analistas más rigurosos de la temporada de premios advierten que una vez conocidos los ganadores ya no habrá vuelta atrás en la etapa final del camino, cuando faltan apenas dos semanas para la gran fiesta de la Academia de Hollywood, el 12 de marzo. Algunos candidatos podrían jugar sus últimas fichas y otros confirmar, al mismo tiempo, su condición de favoritos con un carácter casi definitivo. El SAG agrupa a unos 16.000 miembros y también pertenece a los actores el rubro con mayor cantidad de integrantes dentro de la Academia de Hollywood.

Cate Blanchett, en Londres, antes de ganar el pasado domingo el Bafta 2023 por Tár ISABEL INFANTES - AFP

Esta vez, la mayor atención estará puesta en lo que ocurra con el premio a la mejor actriz protagónica. Durante buena parte de la temporada de premios quedó planteada una paridad imposible de romper entre Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo) y Cate Blanchett (Tár). Pero al ganar esta última el Bafta el pasado domingo quedó establecida para ella una ventaja que podría ser irremontable si se llegara a repetir en el SAG.

Para muchos observadores, Yeoh tiene este domingo la última oportunidad de revalidar sus chances y soñar con el Oscar. Si llegara a perder ante Blanchett quedaría más allanado el camino directo de la actriz australiana hacia su tercer Oscar. Pero cuenta a favor de Yeoh que Todo en todas partes al mismo tiempo es la más firme candidata del premio más importante en la ceremonia del SAG, el que se otorga al elenco (cast ensemble) de una película.

En esta categoría, Todo en todas partes al mismo tiempo aparece como la clara favorita, con alguna chance menor para Los espíritus de la isla y Ellas hablan. Hace un año, la vencedora en esta categoría (CODA: señales del corazón) se adjudicó poco después el Oscar a la mejor película. Pero esta correspondencia solamente se dio cinco veces en los últimos 22 años. Completan esa lista El discurso del rey (2010), Argo (2012), Birdman (2014) y Parasite (2019).

Austin Butler (aquí con el Globo de Oro) sueña con un nuevo premio que podría abrirle todavía más el camino hacia el Oscar NBC - NBC

El Bafta también fortaleció la ventaja que tiene Austin Butler (Elvis) sobre los otros candidatos a mejor actor protagónico. Hasta hace pocas semanas había una competencia muy reñida entre Butler, Brendan Fraser (La ballena) y Colin Farrell (Los espíritus de la isla). Pero el equilibrio se rompió en favor de Butler con el premio ganado en Londres y lo que ahora se dice en Hollywood es que si Fraser no gana el premio del SAG se quedaría virtualmente sin posibilidades de aspirar al Oscar.

Mucho más diáfano es el panorama en las dos categorías de intérpretes de reparto. A Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo) no le quedó premio sin ganar en esta temporada y es amplio favorito también para este domingo. Solo Barry Keoghan (Los espíritus de la isla), después de ganar el Bafta en esta categoría, cuenta con lejanas chances de dar la sorpresa. Y por el lado de las actrices, aquí también Angela Bassett se perfila como vencedora, como viene ocurriendo con las distinciones previas de este rubro. Los pronósticos indican que la única que podría dar un resonante batacazo por este lado es Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo).

Más allá del camino al Oscar, también hay expectativas por los premios SAG al mérito televisivo, con nominaciones repartidas entre dramas y comedias. En el primer caso, los favoritos son The White Lotus (elenco), Bob Odenkirk (actor, por Better Call Saul) y Zendaya (actriz, por Euphoria). Y en el segundo aparecen Abbott Elementary (elenco), Jeremy Allen White (actor, por The Bear) y Jean Smart (Hacks) o Quinta Brunson (Abbott Elementary) como actriz. Evan Peters y Niecy Nash-Betts, ambos por Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, tienen las mayores chances de triunfo en la categoría de miniseries o largometrajes para TV.

Smart, una de las grandes figuras de la mejor producción estrenada en streaming durante los últimos años (además de Hacks brilló en la miniserie Mare of Easttown), reveló el último viernes que se recupera de una intervención cardíaca cuyos detalles no fueron especificados. “Es importante compartir con todos ustedes que me estoy recuperando de un reciente procedimiento cardíaco exitoso -escribió la actriz de 71 años en su cuenta de Instagram-. Tengo la suerte de contar con una excelente atención y el apoyo de familiares y amigos mientras sigo recuperándome”.