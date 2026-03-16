El guiño de Conan O’Brien a la Argentina durante la entrega de los Oscar
Durante la apertura de los premios, el conductor nombró al país, habló en español y las redes lo consideraron como “otra coronación de gloria”
- 2 minutos de lectura'
Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien fue elegido para conducir los Premios Oscar. Su monólogo inicial no solo incluyó un palito para Timothée Chalamet por sus dichos sobre el ballet y la ópera, sino también un inesperado guiño para la Argentina que los fanáticos interpretaron como “otra coronación de gloria”.
“Los Oscar de esta noche están siendo vistos por más de un billón de personas en todo el mundo. Vamos a saludar a alguno de ellos”, expresó el conductor. “Si nos están viendo en la Argentina”, dijo y luego en español expresó: “Hola, soy Conan O’Brien y es un placer darle la bienvenida a los Oscar”. Lo mismo hizo primero con España y después con Los Ángeles, dando cuenta del número de hispanohablantes también en el estado norteamericano de California.
Los cinéfilos que estaban viendo la ceremonia reaccionaron a que mencionara a la Argentina frente a todo Hollywood y se expresaron en las redes, también con los ingeniosos memes.
“Pasaron apenas 10 minutos desde que arrancó la gala de los Oscar y Conan O’Brien ya nombró a la Argentina” y “¿Por qué Conan O’Brien nombraba a la Argentina? Another coronation (otra coronación) de gloria", comentaron en X.
Otras noticias de Premios Oscar 2026
No se guardó nada. El palito de Conan O’Brien a Timothée Chalamet por su comentario sobre el ballet y la ópera
Los primeros ganadores de los Oscar 2026. Uno por uno, los nombres que se llevan la estatuilla de la gran noche de Hollywood
En familia. Kate Hudson protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Oscar al ingresar con su mamá a la alfombra roja
- 1
Es una de las series románticas más aclamadas de Netflix y acaba de estrenar su séptima temporada
- 2
Los premios Oscar generalmente se equivocan: aquí la lista completa de las verdaderas mejores películas, según The Washington Post
- 3
La grilla completa de artistas del Lollapalooza para el domingo 15 de marzo
- 4
Hace más de 30 años protagonizó una película con Robin Williams y hoy luce irreconocible