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El guiño de Conan O’Brien a la Argentina durante la entrega de los Oscar

Durante la apertura de los premios, el conductor nombró al país, habló en español y las redes lo consideraron como “otra coronación de gloria”

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El guiño de Conan O'Brien a la Argentina en los Oscar
El guiño de Conan O'Brien a la Argentina en los Oscar

Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien fue elegido para conducir los Premios Oscar. Su monólogo inicial no solo incluyó un palito para Timothée Chalamet por sus dichos sobre el ballet y la ópera, sino también un inesperado guiño para la Argentina que los fanáticos interpretaron como “otra coronación de gloria”.

Conan O'Brien hizo un comentario sobre la Argentina durante la apertura de los Oscar
Conan O'Brien hizo un comentario sobre la Argentina durante la apertura de los OscarChris Pizzello - Invision

“Los Oscar de esta noche están siendo vistos por más de un billón de personas en todo el mundo. Vamos a saludar a alguno de ellos”, expresó el conductor. “Si nos están viendo en la Argentina”, dijo y luego en español expresó: “Hola, soy Conan O’Brien y es un placer darle la bienvenida a los Oscar”. Lo mismo hizo primero con España y después con Los Ángeles, dando cuenta del número de hispanohablantes también en el estado norteamericano de California.

Las reacciones en las redes tras el comentario de Conan O'Brien sobre la Argentina (Foto: Captura de X)
Las reacciones en las redes tras el comentario de Conan O'Brien sobre la Argentina (Foto: Captura de X)

Los cinéfilos que estaban viendo la ceremonia reaccionaron a que mencionara a la Argentina frente a todo Hollywood y se expresaron en las redes, también con los ingeniosos memes.

Los memes argentinos sobre la ceremonia de los Oscars
Los memes argentinos sobre la ceremonia de los Oscars(Foto: X)

“Pasaron apenas 10 minutos desde que arrancó la gala de los Oscar y Conan O’Brien ya nombró a la Argentina” y “¿Por qué Conan O’Brien nombraba a la Argentina? Another coronation (otra coronación) de gloria", comentaron en X.

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