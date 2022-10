Israel Adrián Caetano, sobre Togo: “Es mi primera película donde las clases sociales se amigan y no se agarran a trompadas”

escuchar

“Yo no cuento historias de marginales, cuento la historia de personas. Nadie se pregunta por qué se hacen películas sobre la clase media. Si nadie cuenta las historias que yo llevo al cine es porque hay una omisión deliberada”, dice Israel Adrián Caetano en diálogo con LA NACION, horas antes de estrenar su nueva película, Togo, en Netflix.

Además de ser su primer film rodado en Uruguay –país que lo vio nacer-, esta película significó su vuelta al cine después de casi seis años y de haber sido parte de éxitos televisivos como El Marginal o Apache, serie sobre la vida de Carlos Tévez.

Protagonizado por Diego Alonso, Togo cuenta la vida de un cuidacoches respetado y querido por los vecinos de todo el barrio, que se ve obligado a defender su cuadra de unos narcos que buscan ganar “territorio” en Montevideo.

Mientras resiste a las amenazas y extorsiones mafiosas, conoce a Mercedes (Catalina Arrillaga), una adolescente que escapa de su casa y que a priori es lo opuesto a él. Ella es joven, de familia adinerada y blanca; pero hay algo que tienen algo en común: la soledad.

“ Es mi primera película donde las clases sociales se amigan y no se agarran a trompadas – se ríe el director de Bolivia-. Me pareció lindo que él pudiera cuidar de la chica sin conflictos de clase ”.

-Ella es una joven que, a pesar de “tenerlo todo”, está muy enojada con la vida, sufre una gran depresión y soledad…

-Soy padre y siento que hay un descuido generalizado, ya sea por ignorancia o por otros motivos. A los chicos los tenés que cuidar toda la vida; incluso a los 18 años. El cuidado me parece una demostración de amor gigante y más aún en estos tiempos que vivimos y con una sociedad donde prima el “arréglate como puedas” o el “que se joda” . Hay un discurso de odio generalizado.

- ¿Buscaste decir algo con este personaje sobre la juventud actual?

-No conscientemente, me doy cuenta ahora que doy una entrevista y lo hablo. Pero sí, en su personaje hay mucho de la realidad uruguaya, donde se registra un consumo altísimo de psicofármacos. Uruguay tiene también una de las tasas más altas de suicidios de todo Latinoamérica. En Togo se ven un montón de realidades locales que no necesariamente son telúricas o for export .

La creatividad en tiempos de crisis

Diego Alonso, protagonista de Togo Jeannie Margalef/NETFLIX

La historia de Togo nació en medio de la pandemia. “En ese momento, me había ido a Uruguay por trabajo. Y decidí pasar la cuarentena ahí porque se vivía mejor que en la Argentina”, recuerda el realizador.

Caetano dice haberse sentido perdido ante un futuro incierto: se habían caído varios proyectos laborales que tenía programados, no sabía si el aislamiento iba a ser por unos meses o duraría para toda la vida. Lejos de quedarse quieto en esa sensación de desasosiego, empezó a caminar por las calles de Montevideo buscando historias para contar. “ En situaciones de crisis, me invade una urgencia creativa ”, confiesa el realizador de Pizza, birra y Faso.

Así fue como se encontró con la realidad de los cuidacoches. “ En Uruguay, es un fenómeno muy grande y, a la vez, muy diferente al de los trapitos de Argentina. Son estratos sociales distintos, los motivos por los que viven en la calle son otros. El cuidacoches en Montevideo es un vecino más del barrio, vive hace años en el mismo lugar, conoce a todos los vecinos. No se trata de un negocio, no es algo con lo que se hace dinero ”, explica.

La elección de Diego Alonso como protagonista fue algo que se dio casi sin pensarlo. Ya habían trabajado juntos en Tumberos y en Crónica de una fuga, así como en otros proyectos profesionales como guionistas. Pero, además, son amigos desde hace más de 20 años. Compartieron asados, charlas, partidos de fútbol y vieron “crecer a sus hijos juntos”. Uno como actor y el otro como director, son íconos de la generación que se conoció como nuevo cine argentino. “Tenemos formas muy parecidas de ver las cosas, distintas a cómo las ve el resto”, asegura el actor.

"Para mí, un héroe es la persona que se despierta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y se atraviesa todo el conurbano. Nosotros vemos héroes donde nadie los ve", dice Alonso Jeannie Margalef/NETFLIX

-¿Consideran que tienen una sensibilidad distinta al resto de las personas?

-Caetano: Debe haber un montón de gente que tiene una visión similar a la nuestra, pero nosotros tuvimos la suerte de coincidir. Creo que los dos somos sanamente desconfiados. Si alguien nos muestra algo, nos interesa ver qué hay del otro lado, no nos quedamos sólo con lo que se ve. Tampoco estamos súper seguros de lo que pensamos .

-Alonso: Adrián es buen padre, buen amigo, buen organizador de asados y también es director. Y eso es lo que le permite ver cosas distintas. Si me preguntás cuando fue la última vez que Wanda Nara se separó de Mauro Icardi, no tengo idea. Considero que no te podés distraer con esas cosas, aunque veo que sucede mucho en la sociedad y me parece un poco triste. No me interesa la vida de alguien que viaja en avión privado. Para mí, un héroe es la persona que se despierta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y se atraviesa todo el conurbano. Nosotros vemos héroes donde nadie los ve.

-Caetano: Los héroes abundan en las clases más invisibilizadas. Es el que se rompe el lomo y el que va contra la corriente. En todo sentido: ideológico, económico, por su historia de vida. A mí los héroes me quedan cerca. Pueden ser mis vecinos, mis amigos o mis parientes. No andan volando por el aire ni tienen superpoderes.

Togo, de Israel Adrián Caetano, se encuentra disponible en Netflix