El increíble cambio físico de la actriz de Bridgerton, Nicola Coughlan: “Me merezco una medalla”

La actriz de Bridgerton , Nicola Coughlan, mostró en sus redes sociales su cambio físico luego de una intensa rutina de ejercicios y manifestó: “Me merezco una medalla”. La intérprete irlandesa de 35 años subió a sus Stories de Instagram una selfie en blanco y negro en la que se la ve con un conjunto deportivo y el cabello recogido tras cumplir con las actividades físicas de la jornada.

Según expresó Coughlan con el humor que la caracteriza, deberían darle una medalla por levantarse tan temprano para ejercitar y luego ir a trabajar. “Me la merezco, es la verdad”, añadió la actriz que interpreta a Penelope Featherington en la ficción de Netflix y que habla de su cuerpo con sus seguidores con total naturalidad, incluso cuando les hace pedidos para resguardarse de ciertos comentarios que la afectan profundamente.

La actriz compartió su entrenamiento en sus Stories de Instagram Instagram

“Hola, quiero decirles una sola cosa: si tienen una opinión sobre mi cuerpo, por favor no la compartan conmigo”, escribió Coughlan en una publicación de Instagram en enero de este año. “Muchas personas son muy amables y no buscan ofenderme, pero yo soy un ser humano y es muy difícil procesar el peso de cientos de opiniones sobre mi cuerpo que me mandan directamente todos los días”, sumó y concluyó: “Si tienen una opinión sobre mí, eso está bien, entiendo que estoy en televisión y que la gente va a pensar cosas, pero les ruego que no me las envíen”.

En otro posteo, Coughlan también respondió a un grupo de seguidores que manifestó su descontento ante la noticia de que la tercera temporada de Bridgerton se centrará en el romance entre Penelope (Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton).

“He llegado tarde con esta noticia. Pero escuché que la próxima entrega es sobre Penelope y Colin. Eso es ridículo. Ella arruinó la vida de todos, se lucró con ello y encima se va con un final feliz”, escribieron. “La próxima temporada debería ser sobre Eloise [Claudia Jessie]. Buena suerte”.

Al leer los comentarios, la actriz se hizo eco en sus Stories: “Muchas personas se han enojado conmigo por las cosas que ha hecho Penelope, pero yo no las hice porque es un guion y yo lo único que hago es leer las palabras y actuar. Por favor, sean amables conmigo”, escribió la actriz. “Nunca tendré nada para decir sobre las historias, en qué orden van, quién sale en los anuncios, quién hace qué entrevista con la prensa... Eso está mucho más allá de mis capacidades. Yo estoy aquí para hacer actuar y no tengo elección en la mayoría de las cosas”, manifestó la exDerry Girls.

Lo que promete la tercera temporada de Bridgerton

Nicola Coughlan como Penelope Featherington Daniel Liam - Netflix

En la reciente edición de Tudum, el evento global, virtual y gratuito de Netflix que adelanta lo que se viene en la plataforma, se dio a conocer un avance de la tercera temporada de la serie creada por Chris Van Dusen (con las novelas de Julia Quinn como base) y producida por Shonda Rhimes.

En el clip protagonizado por Luke Newton, Claudia Jessie, y Coughlan, quien además es Lady Whistledown-, los fanáticos pudieron conocieron las palabras con las que se dará comienzo a la tercera temporada. “Querido lector, hoy es un día muy escandaloso. En honor al Tudum, esta autora invitó a los hermanos más intrigantes para que retraten cómo se ven el uno al otro mientras revelan sus secretos más profundos solo para ustedes”, se escucha decir en off a Coughlan.

“¿Por qué Colin no acepta que Penelope es su verdadero amor?”, le consulta Jessie a Newton. “Porque se conocieron cuando eran muy jóvenes y de una manera muy tierna, al menos eso me pareció cuando leí el libro. No ve lo que tiene enfrente con todo lo demás, lo cual es frustrante para la audiencia y a veces toman esa frustración y se desquitan conmigo”, responde él en un ida y vuelta muy divertido.

Cuando ambos terminan de realizar sus pinturas, Couglhan aparece en escena para brindarle al público y a sus compañeros la opinión de Lady Whistledown sobre la tercera entrega de la ficción. En un acto sorpresivo, la actriz irlandesa toma en sus manos el guion del primer episodio, llamado “Desde las sombras”, y se dispone a leer las primeras palabras que figuran en él.

“Estimado lector, llevamos mucho tiempo separados. La alta sociedad de Londres al fin regresó al igual que esta autora. En esta temporada, la pregunta que se hacen todos es qué debutante brillará con más fuerza. La cosecha de este año parece ser deslumbrante. Lamentablemente, no todas las jóvenes podrán llamar la atención”, dice con entusiasmo.

