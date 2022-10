Un actor de Stranger Things lanzó una dura acusación contra los fans de la serie: “Me afectó”

escuchar

Stranger Things es uno de los mayores éxitos de la actualidad. La serie original de Netflix es un fenómeno seguido por millones de espectadores y uno de los títulos más populares de esa plataforma. Por ese motivo, todos sus jóvenes protagonistas se convirtieron en estrellas casi de un día para el otro. Sin embargo, eso no impidió que uno de ellos no debiera enfrentar algunos tragos amargos, cómo aseguró el actor Caleb McLaughlin.

STRANGER THINGS (de izquierda a derecha) Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair y Gaten Matarazzo como Dustin Henderson en STRANGER THINGS. Courtesy of Netflix

En la serie, Caleb interpreta a Lucas, uno de los personajes afroamericanos del relato. Y por ese motivo él considera que es menos popular que sus compañero de ficción. En el marco de una charla durante una convención en Bélgica, el intérprete de 20 años confesó que, al momento de dedicar firmas, las suyas no son tan solicitadas como las de otras estrellas de esa ficción, y aseguró: “Definitivamente fue algo que me afectó cuando era más pequeño. Algunas personas no formaban fila en mi mesa, porque yo era negro. Y muchos me decían que no querían mi firma porque yo había sido malo con Once”.

Más adelante, y en el marco de la misma charla, Caleb agregó: “Incluso hoy en día, hay personas que no me siguen ni me apoyan porque soy negro. Muchas veces puedo sentir el racismo, la intolerancia. Muchas veces es difícil hablarlo como para que la gente lo entienda, pero cuando fui más chico esto me afectó muchísimo”.

Más adelante, McLaughlin contó que llegó a hablar de este tema con sus padres, y que con angustia se preguntaba por qué no recibía el mismo afecto del público que el resto de sus compañeros. Frente a esa interrogante, él escuchó una frase muy dura: “Ellos me dijeron que era una verdad muy triste, pero que todo se debía a que yo era el chico negro de la serie. Y yo pensaba que eso era algo descabellado, porque había nacido con una bella piel color chocolate, y cómo era que por eso podían no quererme”. Por ese motivo, su mensaje fue contundente: “Debido a eso es que quiero entregar positividad y amor, porque yo no voy a odiar a quienes me dan su odio”.

Hace algún tiempo, David Harbour, que interpreta a Jim Hopper en la ficción, se refirió al peso de la fama en las estrellas infantiles del show. El actor se convirtió a lo largo de los años en una figura paternal para ellos dentro del set, y desde ese rol, busca protegerlos del lado más oscuro del estrellato. “Siempre he sentido, por muy narcisista que parezca, que mi camino es el camino. Pero cuanto más avanzo con estos chicos, más empiezo a darme cuenta de que no lo es y de que tengo que soltar esas ideas que creía que te llevaban a una buena carrera y una buena vida”, expresó en una entrevista. “He hecho todo lo que he podido para intentar guiarlos lo mejor posible y al mismo tiempo mantenerme al margen y decir, ‘este es tu mundo y es un mundo nuevo que tienes que definirlo por ti mismo’”, agregó.

Harbour también habló de las malas experiencias que han tenido muchos actores al alcanzar un gran reconocimiento siendo niños y adolescentes. “Diría que es algo muy complicado de manejar para cualquiera. Tuve suerte de que a mí no me llegara la fama hasta los 40 años, así que tuve una experiencia de vida muy normal. Podía ir al supermercado y hacerme un sándwich de mantequilla de maní y mermelada sin que nadie me observara”, destacó.

“Desde el punto de vista del desarrollo, tener esa cantidad de atención y esa cantidad de obligaciones creo que es algo injusto para un niño”, afirmó. “Creo que la fama es, en cierto modo, una prisión, porque te conviertes en una marca y te conviertes en algo que la gente quiere de ti. Y si no puedes cumplir, te arriesgás y fracasás, y eso es perjudicial para tu marca”, añadió. “No me gustaría sentirme así a los 45 años, por consecuencia siento que también odiaría haberme sentido así a los 13″, concluyó.