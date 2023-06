James Cameron: “Me han tendido una emboscada en la Argentina”

escuchar

El célebre cineasta canadiense James Cameron, director de Titanic y Avatar y conocido también por su activismo medioambiental, viajó la semana pasada a Argentina para brindar una charla sobre sostenibilidad. El jueves fue invitado por el Gobierno de Jujuy a visitar el mayor parque solar de América Latina, Cauchari. Los fuertes vientos le impidieron llegar hasta allí, pero le informaron sobre las políticas locales contra el cambio climático y recorrió algunos de los paisajes más hermosos de esta provincia del norte argentino junto a su gobernador, Gerardo Morales, quien se mostró junto a él en redes sociales. Un día más tarde, en una entrevista convocada a última hora con un reducido grupo de medios, aseguró sentirse “resentido” tras considerar haber sido víctima de “una emboscada” que pretendía presentarlo como partidario de la extracción del litio que se lleva a cabo en esa provincia. El punto de inflexión fue una carta de comunidades locales en la que le informaban del atropello de derechos –“al agua, al ambiente sano y a la autodeterminación como comunidades indígenas”– realizado por las empresas mineras en convivencia con las autoridades locales.

El cineasta James Cameron junto al gobernador Gerardo Morales, en Jujuy

–¿Se siente “usado” por las autoridades tras lo ocurrido?

–Absolutamente. Fueron muy buenos anfitriones y me mostraron su punto de vista, incluso prepararon una película en inglés para mostrarme todo el trabajo que están haciendo sobre sostenibilidad, el cual es impresionante. Pero no me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas, cosas que realmente me importan. Espero tener la oportunidad de hablar con ellos directamente y buscaré formas de ayudarlos a través de mi Fundación Alianza Avatar. Quiero dejar claro que en un conflicto entre la industria extractiva y las comunidades indígenas, yo siempre voy a estar del lado de las comunidades indígenas.

–¿Por qué?

–En mi experiencia en tratar con industrias extractivas versus los derechos indígenas y territoriales, lo que suele ocurrir es que el valor creado por estos recursos se va a otro lado, normalmente a las compañías internacionales que invierten y no llega a las comunidades locales. No mejora su nivel de vida ni su nivel educativo. Lo hemos visto en Brasil, con las minas de oro y la extracción de petróleo, en Canadá con el petróleo… los beneficios se van a otro lado y normalmente son grandes cantidades de dinero, pero para las poblaciones locales el impacto es negativo.

–Parece ser alguien que mantiene un compromiso serio a favor de las comunidades indígenas afectadas por la extracción del litio. ¿Se extenderá a toda la región, a lo que se conoce como el triángulo del litio (Argentina, Chile y Bolivia)?

–Ahora está en mi radar, así que veremos qué se puede hacer. Tengo que investigar más, pero me siento moralmente obligado a involucrarme y eso puede ser en todo el triángulo del litio, exacto. No puedo hablar por las comunidades porque todavía no he podido hablar con ellas, pero he sido bien informado. Parece que uno de los grandes problemas es que no han sido debidamente consultados y que no se están respetando sus derechos en ese sentido.

–¿Cuándo va a hablar con las comunidades?

–Lo antes posible.

–¿Había oído hablar alguna vez de la resistencia de las comunidades indígenas a la extracción de este mineral crítico para la fabricación de coches eléctricos?

–No, lo que se debe a mi ignorancia. Yo siempre pensé que era un proceso de extracción relativamente inocente porque era por evaporación. Nunca se me ocurrió que podía crear problemas de seguridad del agua a gran escala para la gente que vive en esa zona ni degradar la biodiversidad de un ecosistema importante. Tengo contactos alrededor del mundo con comunidades que pelean por los derechos indígenas, pero no tenía en Argentina porque nunca había estado centrado aquí. Lo irónico es que ahora los tendré. Ha sido una estupidez no prepararme como normalmente lo hago porque siento que me han tendido una emboscada, quiero usar esa palabra, emboscada, para que parezca que tengo cierto punto de vista sin estar enterado.

James Cameron en Buenos Aires Gonzalo Colini

–¿Quién cree que le tendió la emboscada?

–No sé cómo se armó, pero sí parece bastante claro el objetivo. Avatar es la película más taquillera de la historia y trata sobre un conflicto entre la industria extractiva y los derechos de los pueblos indígenas. Tiene lugar en otro planeta, pero por supuesto es sobre nuestro planeta, porque es sobre todos los Pandora que hay en la Tierra en este momento. Si podían generar la idea de que yo aprobaba la extracción de litio estaban haciendo un lavado verde de imagen sobre el litio para hacer creer que yo pienso que la importancia del litio para el cambio climático es más importante que los derechos de la gente local, lo que no es mi postura en absoluto y nunca lo será. Es la primera vez que me ocurre algo así y estoy resentido. Creo que me hicieron actuar como un personaje sin saber que yo tenía ese rol y quiero dejar claro que no vine a participar en una campaña de lavado verde de imagen. La siguiente pregunta lógica sería: ¿Y entonces cuál es la alternativa si no se puede extraer litio?

–¿Cuál es?

–En primer lugar, el mayor problema del calentamiento global no es el transporte, que representa el 13% de las emisiones totales, sino la ganadería, que es responsable de al menos el 15% y provoca otros problemas como pérdida de hábitats, pérdida de biodiversidad, vulneración de derechos indígenas, deforestación… Así que el mayor problema tiene que ver con qué comemos, algo de lo que nadie quiere escuchar aquí en la Argentina. No podés decir que te importa el medio ambiente y seguir comiendo carne y queso. Para extraer litio y volver eléctricos todos los vehículos quizá tenemos que expulsar a algunas personas de sus tierras, provocar inseguridad en las fuentes de aguas y causar otros problemas, pero ¿mientras sigamos comiendo carne y conduciendo nuestro auto eléctrico está todo okey?

James Cameron Gonzalo Colini

–Tras grabar Avatar, ¿siente que tiene una responsabilidad sobre lo que dice en estos temas?

–Absolutamente. Cuando salió Avatar me di cuenta, en primer lugar, de que si a la gente le importaba la película y se emocionaba, entonces también les importaba la naturaleza y hacerse cargo de esto. Después, es que yo pensaba que estos conflictos pertenecían a la era colonial y ya los veíamos por el espejo retrovisor pero me di cuenta que siguen existiendo, sólo que están más escondidos.

–¿Cómo piensa ayudar a las comunidades indígenas de Argentina?

–Como resultado de lo que ha pasado en las últimas 48 horas vamos a invertir dinero, energía y dinero en este problema . La gran ironía es que si se hubiesen quedado callados y no me hubiesen invitado no me habría enterado . O quizá sí. Pero no hubiese quedado en medio. No podemos resolver todos los problemas del mundo, pero si uno se te presenta delante tenés que hacer algo con él.

EL PAIS