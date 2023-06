Silvina Luna compartió un impactante video antes de entrar al quirófano y habló de su salud

escuchar

La salud de Silvina Luna atraviesa un momento muy delicado, como consecuencia directa de una cirugía estética que se hizo en con el cirujano plástico Aníbal Lotocki en 2010. Sufrió una insuficiencia renal y está en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para recibir un trasplante de riñón. Si bien limitó considerablemente su uso de las redes sociales, ocasionalmente comparte algunos videos para contactarse con sus seguidores que están a la espera de novedades. En las últimas horas, hizo un posteo justo momentos antes de entrar al quirófano y reveló cómo continúa su tratamiento.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, están por hacerme una sedación. Me van a hacer un Pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa”, detalló Silvina a través de una historia de Instagram, donde se la pudo ver recostada en una camilla con una bata y barbijo. “Me van a reponer uno que se me salió, miren el moretonazo que me quedó ahí”, continuó y levantó el brazo izquierdo para mostrar la marca color violeta que se le formó.

Silvina Luna compartió un nuevo video desde el hospital

En ese sentido, explicó que le estaban por hacer otro para que resistiera un par de meses y por esa vía pasarle la medicación. A su vez, señaló que del otro lado, debajo de la axila, tenía otro Pic que según contó era para la diálisis.

Sin embargo, en la misma historia se corrigió y aclaró por escrito: “En realidad no es otro Pic, sino un catéter semipermeable para diálisis”.

Con una sonrisa en el rostro, decidió compartir su estado de salud con sus seguidores, quienes están constantemente pendientes de su evolución.

Para concluir el video, sostuvo: “Quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte”. Además, agregó a su video un gif con la frase en inglés Step by step. Esta palabra significa, en español, paso a paso, que es también la forma en la que la actriz atraviesa este duro momento, con toda la energía puesta en su recuperación.

Silvina Luna compartió un video en las redes antes de ingresar al quirófano (Foto: Instagram @silvinalunaoficial)

Silvina Luna publicó un video desde la sala de diálisis

Este no fue el único video que subió la modelo en los últimos días. El lunes se comunicó desde la sala de diálisis y reveló que estaba internada desde el jueves. “Me vine a internar porque salieron los resultados de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora internada, para ver si los tolero y si está todo bien”, continuó.

Silvina Luna habló desde el hospital y contó como avanza su tratamiento (IG @silvinalunaoficial)

Ante esto, aseguró que estaba “todo perfecto”. Cabe recordar que, durante una entrevista que dio semanas atrás en LAM (América) precisó que antes del trasplante de riñón tenía que solucionar otro problema de salud, una bacteria que tenía desde hacía un año. Si no se resolvía eso, no podía avanzar. Pero, ante los buenos resultados que recibió, les dio una buena noticia a quienes la apoyan en este momento: “Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante”.

LA NACION