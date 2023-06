Gerardo Morales, a James Camerón: “Lamentamos que le hayan proporcionado información falsa”

escuchar

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, emitió un comunicado “para rectificar cualquier información errónea que grupos sectarios hayan intentado inculcarle” al cineasta James Cameron, quien hace tres días visitó la provincia y manifestó luego su “decepción” por el tratamiento que el gobierno local le dio a la reunión que mantuvo con el mandatario.

“Lamentamos que le hayan proporcionado información falsa, con mala fe y una clara intención de aprovechamiento político, lamentamos que los que extreman sus posiciones en contra de la producción del litio generen este tipo de confusiones” , escribió Morales en su cuenta de Twitter luego de la polémica desatada por una situación que el canadiense definió como “una emboscada” en su contra.

El director de cine llegó al país para participar del Foro de Desarrollo Sostenible “Sustentabilizando” que se llevó a cabo este viernes en Palermo y, previo a su exposición en el predio de La Rural, pasó por la provincia del norte y recorrió la localidad de Purmamarca junto con el titular del Ejecutivo jujeño, que luego destacó en sus redes sociales que el canadiense, “embajador de la ONU en la lucha contra el cambio climático, quería conocer Jujuy y las políticas públicas para cuidar el planeta”.

Estimado @jimcameron:



Me dirijo a usted en nombre del gobierno de Jujuy para rectificar cualquier información errónea que grupos sectarios hayan intentado inculcarle.



— Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 11, 2023

“Fue un orgullo demostrar cómo cuidamos el ambiente”, indicó el gobernador y acompañó el texto con una foto de ambos en la que de fondo se ve el Cerro de los siete colores.

Después de su salida de la Argentina, Cameron expresó su malestar por la forma en que -según observó- fue comunicada su presencia en el territorio norteño. En una entrevista que le concedió al diario El País de España este sábado manifestó que si bien fue bien recibido por las autoridades, se sintió “decepcionado” por el tratamiento que recibió el tema.

“Me mostraron su punto de vista, incluso prepararon una película en inglés para mostrarme todo el trabajo que están haciendo sobre sostenibilidad, el cual es impresionante. Pero no me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas, cosas que realmente me importan”, relató y enfatizó en que “entre la industria extractiva y las comunidades indígenas” siempre estará “del lado de las comunidades indígenas”.

Frente a la difusión de la noticia a nivel internacional, Morales se dirigió a Cameron de manera virtual y lamentó que hubiese ocurrido una utilización política del episodio.

“En primer lugar, quiero aclararle que Verónica Chavez, representante de la comunidad de Santuario Tres Pozos -a quien usted recibió en Buenos Aires-, es una voz respetada y escuchada (entre muchas otras), y es importante que sepa que no hay ningún proyecto de litio en marcha en ese territorio provincial, ya que la comunidad se opone. Ella es propietaria de dos proyectos mineros de sal, y se opuso al desarrollo del litio en su comunidad, por lo que el Gobierno no promovió ningún proyecto de producción de litio en el lugar”, detalló en un extenso texto que también compartió en su versión en inglés.

El cineasta James Cameron junto al gobernador Gerardo Morales, en Jujuy

En esa línea, el titular de la Unión Cívica radical (UCR) remarcó que “a través del diálogo, la información y el consenso, las comunidades han otorgado su consentimiento a los informes de impacto ambiental y la planificación de los trabajos de exploración y explotación del litio en el territorio” ya que la consideran como “una condición indispensable e ineludible para el desarrollo de cualquier emprendimiento”.

“Debo enfatizar que el gobierno de Jujuy está comprometido con garantizar los derechos y la participación de las comunidades indígenas en proyectos mineros. Nuestra provincia cuenta con la estructura y las instituciones gubernamentales necesarias, como el Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, así como los instrumentos normativos para asegurar la ejecución de proyectos a través de consultas libres e informadas”, aseguró el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC).

En tanto, puso el foco en que “el gobierno de Jujuy reafirma su seriedad y compromiso en la gestión del territorio, trabajando de manera responsable y respetuosa con las comunidades indígenas y protegiendo el ambiente”.

“Además, debo aclararle que su visita a nuestra provincia no fue una iniciativa ni de nuestro gobierno ni mía, sino que fue invitado por una fundación, que es la que se hizo cargo de su llegada a la Argentina y solicitó su visita a Jujuy, por ser la provincia que más está trabajando en la lucha contra el cambio climático en el país. Lamento profundamente que sectores politizados hayan generado una imagen distorsionada de nuestro gobierno y de nuestra provincia, pero quiero asegurarle que estamos comprometidos en promover el diálogo, la participación y el respeto hacia los derechos colectivos de las comunidades indígenas”, señaló Morales.

Sobre el final del escrito, le extendió una invitación para que vuelva. “Siempre será bienvenido en Jujuy. Su talento y dedicación en el mundo del cine han dejado un legado inspirador, y sería un honor contar con su presencia nuevamente en nuestra hermosa provincia”, concluyó.

