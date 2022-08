James Franco y la actriz argentina Mia Maestro protagonizan una película basada en la vida de la hija extramatrimonial de Fidel Castro

James Franco fue elegido para ponerse en la piel del líder revolucionario cubano Fidel Castro en la nueva película de Miguel Bardem, Alina Of Cuba: la hija rebelde. Lo acompaña, en uno de los roles protagónicos, la actriz argentina radicada en Los Ángeles Mia Maestro, quien personificará a Natalia Revuelta, una joven cubana de buena familia que se enreda en un apasionado romance con Castro y se suma a la causa revolucionaria.

Según informó Deadline, los actores se unen a la actriz estadounidense Ana Villafañe, conocida por haber interpretado a Gloria Estefan en el musical de Broadway On Your Feet y a la doctora Valentina Castro en la serie New Amsterdam. Villafañe se pondrá en la piel de Alina Fernández, la hija de Castro y su joven amante.

El guion está a cargo del ganador del Pullitzer Nilo Crus y José Rivera, nominado al Oscar por Diarios de Motocicleta, la película basada en las aventuras de un joven Ernesto Guevara y su amigo Alberto Granado por Latinoamérica, años antes de que el médico rosarino se convirtiera en el “Che”.

La historia se centra en la vida de la Alina Fernández Revuelta, la hija extramatrimonial -pero reconocida- de Castro, y una de sus principales críticas. La mujer solía discutir sobre política con su padre mientras vivía en la isla y en 1993 se exilió en los Estados Unidos, contradiciendo el deseo de Fidel .

Tras años de visitas a la residencia de Castro, Revuelta le confesó a Alina que su padre era “El Comandante”. La niña de 10 años había crecido creyendo que era hija del marido de su madre, Orlando Fernández. Con los años, comenzó una carrera como modelo en su Cuba natal y luego se desempeñó como directora de relaciones públicas de una agencia mannequins.

Su historia logró una trascendencia mundial cuando en 1993 decidió abandonar su país, abordando un avión rumbo a España, camuflada con una peluca y con un pasaporte falso. Tiempo después, se instaló en Miami y escribió La hija de Castro: Memorias del exilio de Cuba, su libro autobiográfico en el que describe detalles íntimos de su niñez y su juventud bajo el régimen. Allí contó, además, que debido a sus constantes críticas fue encarcelada por el gobierno de su padre en más de una oportunidad y que, tras haber sido clasificada como disidente, tenía prohibido abandonar su país.

La película comenzará a filmarse el 15 de agosto en Cartagena, Bogotá y sus alrededores, ciudades que conservan una fisonomía similar a la de La Habana.

John Martinez O’Felan, el principal productor creativo del film, explicó: “Desde que se inició el proyecto, nuestro enfoque ha sido producir una pieza artística de la historia hispana moderna, con la visión de ser verdaderamente inclusivos a través de la unión de actores y creativos de raíces latinas e intergeneracionales de los Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

“Elegir a Ana y Mia fue una obviedad porque, además de la trayectoria, una representa a la Cuba moderna y la otra a la Argentina. Después de ver el video de Ana y tomarle una audición, se hizo evidente que se adaptaba perfectamente y tenía una gran voz para llevar el material. En el caso de Mia, su trabajo en el pasado con José Rivera [en Diarios de motocicleta] habló por sí mismo y pedía a gritos una nueva reunión entre el escritor y la actriz”, explicó.

La figura Fidel Castro será nuevamente retratada en el cine

Sobre la elección del actor de 127 horas, el productor reveló: “ Encontrar y convencer a James Franco para que interpretara a Castro fue un proceso divertido y desafiante. Y ha sido, además, producto de un trabajo colaborativo del universo, porque la orden original de nuestro director era encontrar un actor que tuviera un gran parecido físico con el actor real ”.

“Tomamos una vieja imagen de Fidel Castro como nuestra brújula focal y la comparamos con todos los actores de raíces latinas de Hollywood con el fin de encontrar alguien que tuviera una estructura facial similar. Al realizar una búsqueda minuciosa de nuestros aspirantes a través del ojo de la genealogía española y portuguesa que tenían los gallegos, descubrimos que James, con mucho, tenía la semejanza facial más cercana a los actores principales de nuestra industria. Debíamos enfocarnos, entonces, en la construcción del acento de su personaje. Si lo lográbamos, tendríamos una impresionante combinación en pantalla para intrigar al público y dar vida a la historia con verdadera integridad visual. En conjunto, trabajar con un elenco tan emocionante y solidario ha sido una verdadera bendición para nuestro equipo y proyecto”, finalizó.

Franco, de raíces latino-portuguesas, recibió el apoyo para interpretar a Castro de la propia hija del líder cubano, quien se encuentra al servicio de la producción cumpliendo el rol de consultora creativa y biográfica.