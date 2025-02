Seth Rogen habló sobre el fin de su relación con James Franco y por qué no quiere tener hijos

Durante años, los actores Seth Rogen y James Franco formaron una destacada dupla artística y entablaron un vínculo personal que generó una fuerte conexión con el público. Sin embargo, la amistad entre ambos llegó a un abrupto final cuando denunciaron a Franco por acoso sexual. Ahora, su antiguo compañero rompió el silencio en relación con lo ocurrido entre ellos.

Años atrás, varias actrices que habían sido alumnas del actor lo denunciaron por conducta sexual inapropiada, afirmando que las había incomodado en diversas situaciones. Ante esto, Rogen decidió alejarse de su amigo y le retiró el apoyo que le había brindado en un principio.

Tiempo después, en una entrevista con Variety, Franco manifestó su tristeza por el distanciamiento con Rogen: “No he hablado con Seth. Lo quiero, hemos pasado 20 años juntos, pero supongo que la amistad se terminó. Y no por no haberlo intentado. Le he dicho cuánto significa para mí”.

Seth Rogen y James Franco en The Interview (2014)

Sin embargo, la reciente respuesta de Rogen fue contundente. En una entrevista con Esquire, el actor dejó en claro que no tiene intención de retomar su relación con Franco: “Honestamente, consumo tan pocas noticias que realmente [lo que él dijo] no estaba en mi radar” , mencionó con una frialdad en sus palabras que refleja su escaso interés por revivir la amistad.

Según el medio, cuando se le preguntó cómo se sentía respecto a que algo tan personal se volviera tan público, Rogen “no se sorprendió por la pregunta, pero claramente tampoco estaba contento con ella. Eso es todo lo que quiere decir al respecto”, informó la revista.

Rogen y Franco no solo fueron compañeros en la pantalla, sino que también trabajaron juntos en la producción de varias películas, incluyendo The Disaster Artist, el debut del segundo de ellos como director. No obstante, desde la polémica, Rogen evitó cualquier mención a su exsocio.

Seth Rogen y su decisión de no tener hijos

Además de abordar su relación con Franco, Rogen también habló con Esquire sobre su decisión de no tener hijos , un tema que ya había tocado anteriormente en una conversación para el podcast Diary of a CEO. El actor y su esposa, Lauren Miller, están casados desde 2011 y han sido firmes en su elección de no ser padres.

En 2023, Rogen generó controversia cuando afirmó que no tener hijos “definitivamente” había ayudado a su carrera en Hollywood, ya que le había permitido a él y a su mujer “hacer lo que querían” con sus vidas y su tiempo. “Hay una cosa enorme que no estoy haciendo, que es criar hijos”, dijo en aquel entonces, a la vez que aseguraba que cada año que pasaba la pareja reforzaba más su decisión.

En esta entrevista con Esquire, el intérprete recordó las reacciones negativas que tuvieron sus palabras y cómo algunas personas lo criticaron por su postura. “La gente realmente tuvo opiniones muy fuertes al respecto, como decir: ‘¿quién se cree este tipo para no tener hijos?’. Bueno, si me odiás tanto, ¿por qué esperás más de mí?”

Una de las críticas que más lo sorprendió fue la preocupación sobre quién lo cuidará cuando sea mayor. “¿Es por eso que tenés hijos? Tengo dos cosas que decir: una, es muy egoísta crear un ser humano solo para que alguien te cuide. Y dos, solo porque tengas un hijo, lamento decírtelo, eso no significa que vaya a hacerlo”, opinó el actor.

Rogen también mencionó que ha podido observar cómo la paternidad afecta a sus amigos y que no se siente atraído por esa vida. “Algunos de ellos son increíblemente felices y realizados, y otros parecen desear haber pensado un poco más en ello. Simplemente, no quería ser una de esas personas”. Para él y su esposa, la vida sin hijos les ha permitido conocerse mejor y disfrutar de un estilo de vida que consideran ideal.

LA NACION