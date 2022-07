Karlovy Vary: con la presencia de Liev Schreiber, la guerra en Ucrania disparó su primera polémica en la apertura del festival

Cuando todo parecía centrarse en el brillo del espectáculo local, las figuras internacionales comenzaron a llegar a la 56° edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy-Vary, que quedó inaugurado el pasado fin de semana. Lo testimonia el regreso de un antiguo conocido de este legendario certamen checo que llegó al festival luego de la alfombra roja y de la gala inaugural, y casi de incógnito después de 18 años de su primera visita: Liev Schreiber (el actor de X-Men Orígenes: Wolverine y protagonista de la serie Ray Donovan) volvía al festival más antiguo de la historia del cine a nivel mundial después de los de Venecia y Moscú, y comenzaba a darle calor a los fans que esperan de a centenares la aparición de alguna estrella del cine mundial.

Pero Karlovy Vary, pese al peso de los años, no vive de su pasado. “Señoras y señores, por favor, preparen sus teléfonos móviles. Sí, escucharon bien”, dijo la voz del locutor antes de que se viera en la pantalla del imponente escenario del Thermal un código QR que debía ser escaneado por los asistentes. Así, los 1148 espectadores que de rigurosa etiqueta se encontraban presentes en la ceremonia vieron en sus teléfonos un link de YouTube que mostraba los saludos y la trastienda del espectáculo que tendría lugar en el escenario instantes después: una gigantesca y pirotécnica rave que le daba la bienvenida a una edición que regresa a su forma habitual “después de tiempos verdaderamente extraños”. El presidente del festival desde hace casi tres décadas, el legendario actor checo Jiri Bartoska, fue quien presentó el festival en la absoluta soledad institucional.

“De los últimos 29 años, es la primera vez que hacemos el festival sin Eva. Gracias Eva por tu presencia y tu festival”, añadió emocionado y dando paso a la segunda parte de la ceremonia centrada en el tributo al otro gran nombre de Karlovy Vary como fue el de la crítica Eva Zaoralová, fallecida en el pasado mes de marzo a los 89 años. Las palabras dieron paso a un clip que recordó a Eva junto a grandes nombres que pasaron por Karlovy Vary como Peter O’Toole, Carlos Saura, Robert Redford o Jean Reno, y cuyo cierre fue aplaudido de pie por los asistentes que colmaron las instalaciones del Thermal. También se presentaron los jurados oficiales (donde se encuentra el productor argentino Benjamin Domenech), y el de la nueva sección Imagina, que incluye en su selección la premiere mundial de Los agitadores, del argentino Marco Berger. Un clásico del festival es la presentación del clip institucional que rodea a la idea de ‘para qué sirve un premio’, con divertidas historias cortas protagonizadas por estrellas del cine y que en esta edición contó con la legendaria actriz checa Iva Janzurova.

Antes de que la proyección del dispar film Superheroes, un drama romántico con la firma de Paolo Genovese y el protagónico de Jasmine Trinca, diera por concluida la ceremonia oficial, también l a guerra de Ucrania se hizo presente en Karlovy Vary con el anuncio de que albergará el work in progress del cancelado Festival de Cine de Odessa apoyando a los directores ucranianos . El festival no pudo escapar de la polémica previa al incluir en su programación Captain Volkonogov Escaped, de los realizadores rusos Natasha Merkulova y Aleksey Chupov, una decisión que generó la inmediata reacción de los realizadores ucranianos. En tal sentido, el comunicado del festival manifestó: “Aunque la película está ambientada en 1938, en su historia se pueden encontrar paralelismos bastante evidentes con la situación actual. Creemos que la película proporciona una descripción adecuada de cómo las acciones manipuladoras de un líder despótico pueden influir en la mentalidad de la mayoría de la sociedad, crear enemigos del régimen en nombre de la ideología y aniquilarlos sin piedad, y cómo tales acciones en última instancia llevan a una tragedia nacional”.