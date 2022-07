Jimena Campisi: la felicidad por su nuevo amor, el sueño de su hijo Milo y las causas contra su ex, Tomás Costantini

“Nunca tuve este amor. Fue un flechazo. Hace dos meses que estamos juntos, pero es como si nos conociéramos de otras vidas”, cuenta Jimena Campisi y se conmueve. En charla con LA NACION, la modelo y actriz habla de su romance con el Intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo, cuenta que su hijo Milo está “entusiasmado” con la relación y que sueñan formar una familia juntos. Campisi también se refiere a la situación judicial con Tomas Costantini, padre de su hijo, y a sus proyectos laborales. “Estoy en un momento especial de mi vida. Siempre tuve mucho miedo de salir en los medios porque sale el mismo tema de conversación, la familia Costantini. Pero ahora estoy enamorada, re bien conmigo, con mucha energía”, asegura.

-¿Volviste a enamorarte?

-Nunca tuve este amor. Fue un flechazo. Cuando empezamos a hablar dije: ‘¡Guau!’. Jamás me había pasado. Y desde el primer día no nos separamos más.

-¿Cómo se conocieron?

-Nos conocimos hace tiempo por un amigo en común, pero me fui de viaje y a la vuelta retomamos y no nos separamos más. Chateamos mucho al principio y después fui yo la que le mandé el primer mensaje, a la vuelta de mi viaje. Metí corazoncitos para que reactivara (ríe) . Hace dos meses empezamos a salir. Fue todo muy intenso, un flechazo.

-¿Milo ya lo conoció?

-Sí. Primero le dije que era un amigo que me gusta un poquito. Hablo mucho con mi hijo y en ocho años le presenté un novio que tuve durante tres años y nada más. Esta vez le conté y pasaron los meses hasta que lo conoció. Era difícil porque Cris está en la costa y cuando viene tengo que organizarme porque estoy sola con Milo. Se llevan increíble. Milo está feliz porque sueña con tener una familia. Tengo una conexión increíble con mi hijo, somos muy compinches .

Cristian Cardozo y Jimena Campisi, un amor que marcha viento en popa

-Claro, tu familia vive en el Sur y con la familia del padre no tiene relación...

-En Buenos Aires estoy sola, pero mi familia está muy presente aunque vivan en el Sur. Somos muy unidos. Y tengo un grupo de amigos que son mi red también y a veces cuidan un rato a Milo. Me organizo.

-Cristian vive en San Bernardo, ¿la distancia es una barrera en la relación?

-Para nada, no es una barrera. Algunos fines de semana viajo con Milo y Cris trabaja mucho en Buenos Aires también. Y más adelante veremos cómo lo manejamos.

-Dijiste que es el hombre perfecto, ¿por qué?

-Me llamó y me dijo: ‘Mi amor, no digas así’ (ríe). Pero lo siento así. Me costó muchísimo volver a confiar y en Cris re confío, tenemos mucha comunicación y en una pareja es súper importante. Es muy madura nuestra relación y aunque recién nos conocemos siento que viene de otras vidas.

-Es intendente del Partido de la Costa por el Frente de Todos, ¿hablan de política?

-No, la verdad que no, pero me encanta escucharlo hablar. Seguramente, cuando vaya a la costa, lo acompañaré a algunos eventos que tiene, porque me divierte y porque vamos a pasarlo en familia.

Jimena Campisi sueña con formar una familia con su novio, el intendente del Partido de la Costa

-Milo quiere tener una familia, ¿también fantaseás con eso?

-Mucho. Es algo que siempre deseé y sabía que iba a llegar. Y ahora sé que es por acá. Ojalá sea para toda la vida o hasta donde dé, pero hoy me siento plena y con proyectos. Me dicen que todo va muy rápido pero el amor nos llegó de esta manera. En ocho años nunca sentí este amor. Y es mutuo. Soy de vivir el hoy y de hecho tengo un tatuaje que dice ‘aquí y ahora’. Quiero disfrutar lo que hay. Ya la pasé mal, hoy estoy bien y es por ahí.

-Tus problemas personales con Tomás Costantini son mediáticos pero sos una mujer de perfil bajo, ¿cómo lo manejás?

-Podría haber hecho muchas cosas mediáticas, pero no es para donde quiero ir. Soy de Carmen de Patagones, una ciudad chica y me vine a Buenos Aires para ser famosa en ese momento, pero mi rumbo era otro y no hablar de mi vida personal y de los quilombos familiares. Lo expuse porque la relación con el padre de mi hijo era mediática, y él la propuso así.

Jimena Campisi y el intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo

-¿Te alejaste del medio por decisión propia?

-Siempre se expuso mi vida privada pero nunca me gustó. No era algo que quería, pero me servía para que la Justicia se moviera. Y si me hacían alguna nota, los expedientes salían del cajón. Fue un combo de cosas, estaba recién embarazada y cuando nació Milo estaba en plan muy maternal y no me di cuenta. Muchas veces hice fotos para alguna revista muy conocida y después me bajaban o me invitaban a un programa de televisión y a último momento me decían que no podía salir al aire. Me cansé y dije basta. De a poco se cerraron algunas puertas y me cansé. Nunca quise dejarlo por completo porque me gusta. Estudié producción musical para ser DJ y con eso me va muy bien. Y ahora abrí un local de blanquería en Viedma que se llama Olin y hago venta online desde acá. Amo hacer radio y disfruté mucho también de las giras de teatro, pero las cosas se dieron de esta manera. Un poco me sacaron, un poco me corrí. Siempre busqué tener mi trabajo porque sino no llego a fin de mes, esa es la realidad.

-¿Cómo está la situación legal con el padre de tu hijo?

-No está nada arreglado con el padre de Milo. Paga el colegio y la prepaga, pero nada más. Y no lo ve hace años. Cuando me pedían reducción de cuota alimentaria, que es mínima, yo salía a hablar y la causa se movía. También me servía hablar en los medios cuando teníamos que firmar los acuerdos y no se presentaban a las mediaciones. La familia Costantini no ve a Milo hace años. Pero no quiero hablar de eso.

-¿Tenés una causa civil y también una penal con el padre de tu hijo?

-Es una causa penal pero no puedo hablar ni dar detalles. Hice la denuncia y espero que la Justicia actúe. No tiene que ver con la causa civil, ni la cuota alimentaria. Eso es otro tema.