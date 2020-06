La Academia de Hollywood, otra vez cuestionada por actitudes discriminatorias

Otra vez la controversia rodea a los premios Oscar Fuente: Archivo

Una inédita protesta contra el racismo frente a la sede de la Academia de Hollywood podría ser el punto de partida de nuevas iniciativas para acelerar las políticas de inclusión, largamente demoradas hasta ahora, en una de las organizaciones más representativas de la industria del entretenimiento y organizadora histórica de los premios Oscar.

Para la semana que viene está prevista una reunión urgente de los 54 integrantes del Board of Governors, el órgano máximo de conducción de la Academia. Ese encuentro surge como respuesta a la concentración que cientos de personas protagonizaron el último viernes frente a la sede de la Academia, ubicada en pleno Beverly Hills. Con carteles y consignas, los manifestantes respaldaron al actor David Oyelowo , que habló en un reportaje de la marginación sufrida hace unos años por la película Selma en su potencial carrera hacia el Oscar.

El film, estrenado en 2014, se centra en la campaña en contra de la segregación racial y a favor de una ley de derechos civiles que Martin Luther King llevó adelante en 1965, en especial la marcha que lideró entre las ciudades de Selma y Montgomery, en Alabama. Oyelowo , que interpreta en la película a King , recordó en los últimos días la experiencia de la ceremonia de estreno mundial de la película, a la que buena parte del elenco llegó vestido con remeras que lucían la leyenda "I Can't Breathe" (No puedo respirar) como acto de protesta por la muerte de un afroamericano, Eric Garner, a manos de la policía .

"Esas habían sido las últimas palabras de Garner y a muchos miembros de la Academia no les gustó nuestra actitud. Dijeron que no iban a votar por la película porque no les parecía correcto que hagamos ese tipo de reclamo en una premiere", señaló el actor, para quien aquél episodio ocurrido en 2014 fue el primer paso del #OscarSoWhite , la campaña contra la discriminación que padecen las minorías raciales en la industria del entretenimiento, particularmente en la Academia de Hollywood.

Las actrices Aunjanue Elliss, Milauna Jackson, Tanayi Seabrook y Stephanie Lacey lideraron la protesta en la puerta de la Academia de Hollywood y la asociaron con las movilizaciones en reclamo de justicia que en todo los Estados Unidos vienen organizándose luego del crimen de George Floyd. Los organizadores alentaron durante la protesta el distanciamiento social y el cuidado sanitario de los manifestantes. Inmediatamente después, los estudios Paramount anunciaron que en su plataforma de streaming la película Selma estaba disponible en forma gratuita.

La prensa de Hollywood especula sobre la posibilidad de que en la reunión pactada por el Board of Governors de la Academia y que muy probablemente se hará el próximo jueves se discuta alguna nueva medida en favor de un demorado proceso de apertura y de inclusión que la entidad se esforzó de hacer muy visible en los últimos años con la convocatoria masiva de nuevos miembros , la mayoría de ellos mujeres e integrantes de minorías étnicas. Todas estas acciones podrían impactar con fuerza en el futuro inmediato de la Academia, que se prepara para elegir nuevas autoridades.