Anna Kendrick y Kristen Stewart en Crepúsculo; la actriz de Notas perfectas calificó al rodaje como una experiencia "traumática"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 16:54

En una entrevista con la revista Vanity Fair, la actriz Anna Kendrick hizo un repaso por su filmografía desde su película debut, Camp. Entre los trabajos más importantes de su carrera se encuentra el fenómeno adolescente Crepúsculo (basado en las novelas de Stephenie Meyer) , que convirtió en estrellas a sus protagonistas, Kristen Stewart y Robert Pattinson.

En la saga, la actriz de 50/50 interpretó a la amiga de Bella, Jessica Stanley, suerte de comic relief de la historia, quien hace su ingreso a la saga en el primer film de 2008, con la frescura que caracterizaría a Kendrick en sus trabajos posteriores.

Al recordar la experiencia de rodar en Portland, Oregon, la actriz, entre risas, la calificó como "traumática", como un escenario similar "al de una toma de rehenes".

"Tenía mucho frío y me sentía miserable", añadió, respecto a la filmación. "Me acuerdo que mis zapatillas estaban completamente empapadas, y que pensaba: 'Este es un lindo grupo de gente, y seguro podríamos ser amigos, pero en un momento diferente, ahora quiero asesinar a todos'", bromeó, y destacó cómo todos los actores se unieron en dicho rodaje no exento de jornadas complejas. "En algún punto nos hizo generar un lazo", remarcó.

Crepúsculo - Trailer - Fuente: YouTube 01:31

Video

"Fue como atravesar juntos un trauma, como te imaginás a la gente que sobrevive una toma de rehenes y luego están como unidos de por vida", manifestó, trazando un peculiar paralelismo. Por otro lado, Kendrick contó que creyó "haber arruinado la audición", pero que de todos modos se había presentado al casting para impresionar a la realizadora, Catherine Hardwicke. Para sorpresa de la actriz, obtuvo el papel.

Al año siguiente, Kendrick fue nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por Amor sin escalas, y pasaría a formar parte de numerosos films, y de otra saga exitosa: Notas perfectas.