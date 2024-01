escuchar

La película biográfica de Michael Jackson, titulada Michael, estará dirigida por Antoine Fuqua y se estrenará en abril de 2025, según confirman diversos medios especializados estadounidenses. Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del fallecido “Rey del Pop”, será el protagonista de esta producción de Lionsgate, mientras que Colman Domingo, nominado a los Oscar 2024 por su trabajo en Rustin, será el encargado de interpretar a Joe Jackson, el padre de Michael.

La película será producida por Graham King, reconocido por su trabajo en la exitosa Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury (2018). El guion, en tanto, está en manos de John Logan y promete abordar los triunfos, tragedias, aspectos humanos y el genio creativo de Michael Jackson, destacando sus interpretaciones más icónicas, que lo convirtieron en un fenómeno de la música a nivel mundial. La fase de producción comenzó este lunes 22 de enero y cuenta con el apoyo de los familiares del intérprete de Thriller, incluidos su madre Katherine y el resto de sus herederos.

Tarea difícil: llevar a la pantalla la vida de Michael Jackson

Pese a la gran noticia sobre la producción, existen dudas sobre cómo abordará las numerosas acusaciones de abuso sexual de menores que persiguieron a Jackson en sus últimos años de vida. Aunque fue absuelto de cargos en 2005, el documental de HBO Leaving Neverland, en 2019, resucitó las dudas al presentar testimonios de las presuntas víctimas.

Según el director, su película relatará la vida y la carrera de Jackson “tal como la conocemos” y abordará los momentos “buenos, malos y feos” que experimentó mientras estaba bajo la mirada del público . “Simplemente, contar los hechos tal como los conocemos sobre el artista, sobre el hombre, sobre el ser humano”, explicó Fuqua, realizador de films como Día de entrenamiento o Los siete magníficos.

En agosto de 2023, tres jueces de la Corte de Apelaciones de California falló a favor de Wade Robson y James Safechuck, quienes brindaron sus testimonios en Leaving Neverland, permitiéndoles seguir adelante con su caso contra MJJ Productions y MJJ Ventures, dos corporaciones de las cuales Jackson era el único propietario y único accionista. El documental de HBO generó controversia por la crudeza del relato de las supuestas víctimas, y la participación de los herederos del patrimonio de Jackson en la biopic plantea preguntas sobre cómo se abordarán estos aspectos en la serie .

Jaafar Jackson, sobrino y protagonista

Michael y Jaafar Jackson

Jaafar fue seleccionado como el gran protagonista de Michael tras dos años de extensa búsqueda internacional. Además de su vínculo familiar con el artista, el productor Graham King aseguró que Jaafar ostenta una voz sorprendentemente similar a la del intérprete de “Thriller” y una “capacidad orgánica para personificar el espíritu y la personalidad de Michael”. “ Estaba claro que él es la única persona para asumir este papel ”, señaló.

Por su parte, Fugua destacó a Variety que el joven actor de 27 años “tiene una habilidad natural para emular a Michael y una química muy grande con la cámara”. Incluso Katherine, la madre del cantante, declaró que su nieto literalmente “encarna” a su hijo. Este mes, la productora, que irá anunciando a los integrantes del elenco cada jueves, confirmó dos personajes más: un joven Michael Jackson y su padre, Joe Jackson. Juliano Krue Valdi, de 9 años, será encargado de interpretar al Rey del Pop de niño, durante sus primeros años de ascenso a la fama junto al conjunto musical Jackson 5.

Doble desafío para Colman Domingo

Colman Domingo formará parte del elenco de la película biográfica de Michael Jackson que lleva por título Michael, en la que se caracterizará como Joe Jackson, el padre y representante del músico

Colman Domingo está viviendo un momento de esplendor en su carrera actoral. El martes pasado fue nominado a los Oscar 2024 en la categoría de mejor actor principal por haber interpretado al activista de derechos humanos Bayard Rustin en Rustin. Pero eso no es todo. A la noticia de su participación en Michael, sumó otra gran apuesta: le dará vida al célebre cantante de jazz Nat King Cole en el musical biográfico con el que también marcará su debut como director .

Colman confirmó este jueves a la revista especializada estadounidense Variety que, como coguionista y protagonista de la historia que narrará la vida de Cole, lleva “varios años” trabajando “en silencio”. El icónico cantante alcanzó popularidad con inolvidables éxitos como “Unforgettable”, “Smile” y “Let There Be Love” que supieron convertirse en clásicos de la historia de la música.

Este proyecto no es el primero en el que Colman se pone en la piel del cantante de jazz. El actor de 54 años coescribió la obra de teatro Lights Out: Nat ‘King’ Cole con Patricia McGregor, en aquella pieza artística el intérprete se propuso explorar la mente del cantante durante su especial de Navidad de The Nat King Cole Show, el primer programa presentado por un afroamericano en la década de 1950. Si bien no trascendió en qué época de la vida del músico se centrará esta nueva historia, el mundo del cine y de la música esperan repletos de expectativa este estreno.

