Diversas estrellas emergentes de Hollywood comandan las películas biográficas musicales que más expectativa causan, desde el largometraje sobre Bob Dylan al que se estrenará sobre la vida y obra de George Michael

Desde un largometraje sobre cómo se gestó el gran disco de Bruce Springsteen, Nebraska, hasta la controversial película sobre la vida de George Michael que ya está recibiendo críticas, hacemos un repaso de quiénes son los actores que se comprometieron con roles desafiantes para las biopics musicales más anticipadas. Por otro lado, en las últimas horas se confirmó que Martin Scorsese finalmente retomará un proyecto que había quedado relegado: la película sobre Frank Sinatra y Ava Gardner que será protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

*Timothée Chalamet como Bob Dylan

Timothée Chalamet se puso en la piel de Bob Dylan Backgrid/The Grosby Group

Una de las biopics más esperadas a estrenarse el año próximo es A Complete Unknown . El largometraje de James Mangold (quien en 2005 dirigió otro film sobre una leyenda de la música, en ese caso Johnny Cash: Johnny y June: pasión y locura) está basado en el libro sobre Bob Dylan del periodista y guitarrista Elijah Wald, Dylan Goes Electric!, y tiene como protagonista a una de las estrellas ascendentes de Hollywood: Timothée Chalamet.

De acuerdo con lo trascendido, la película biográfica se distanciará del approach más experimental que pudimos ver en la obra maestra de Todd Haynes, I’m Not There, en la que varios actores interpretaron a Dylan en diferentes etapas de su vida. El estilo de Mangold, en tanto, es más convencional. “Es un momento increíble en la cultura estadounidense: la historia de un joven Bob Dylan de 19 años que llega a Nueva York con dos dólares en el bolsillo y se convierte en una sensación mundial en tres años”, adelantó el cineasta sobre el largometraje y agregó: “Primero fue incluido en una familia de música folclórica en Nueva York y después superó todo cuando su estrella se elevó más allá de lo creíble”.

Chalamet en la piel de Bob Dylan Backgrid/The Grosby Group

A Complete Unknown (Un completo desconocido) comenzó a filmarse el 16 de marzo de este año, ya que la huelga del Sindicato de Actores y Guionistas retrasó el proceso de rodaje . En las imágenes que se dieron a conocer se puede ver a Chalamet caracterizado como un joven Dylan. El protagonista de Llámame por tu nombre habló, en una entrevista concedida a Variety, sobre las exigencias de un proyecto desafiante en su carrera. “No he dejado de prepararme, que ha sido uno de los mayores regalos para mí. Ha sido una experiencia maravillosa poder sumergirme en ese mundo”, manifestó el actor, quien interpretará con su propia voz los clásicos del artista.

“Es sorprendente cómo Timothée puede pasar de una película como Wonka, que le requirió un cierto registro de voz a cantar temas de Dylan, algo completamente opuesto; él es una persona naturalmente musical”, compartió el coach vocal de Chalamet, Eric Vetro . A Complete Unknown, cuya fecha de estreno no está confirmada hasta el momento, tiene un gran elenco que incluye los nombres de Elle Fanning, Nick Offerman, Edward Norton y Scoot McNairy .

*Theo James como George Michael

Theo James interpretará a George Michael y ya recibió críticas Collage

Otra biopic que entrará próximamente en su etapa de preproducción tiene como figura central a George Michael . El ex Wham!, quien luego forjó una carrera como solista que causó un impacto ineludible y que influyó a un gran número de artistas, será interpretado en el largometraje por el actor británico Theo James, quien fue una de las grandes revelaciones de la segunda temporada de The White Lotus, la aclamada sátira de Mike White disponible en Max.

En una entrevista con Andy Cohen en su programa Watch What Hapens Live, James habló sobre cómo todavía faltan ultimar detalles para que el film tenga luz verde. “Sos literalmente perfecto para interpretar a George Michael”, le aseguró Cohen, a lo que el británico respondió, con modestia, que coincidía con su apreciación .

George Michael y una biopic que no cuenta con el aval de su familia Archivo

El entusiasmo de James fue momentáneamente empañado cuando, en un comentario deslizado en la publicación de Instagram de la revista The Advocate acerca del film, el cantante Adam Lambert criticó que el protagonista de Los caballeros haya sido el elegido para comandar una biopic sobre Michael. “Uh, otro hombre heterosexual interpretando a un ícono gay” , escribió un molesto Lambert, quien además había audicionado para la película que todavía no tiene un director confirmado. “No conocemos mucho sobre él. Para mí sería genial explorar de alguna manera la vida de George”, agregó el artista que colaboró con Queen y que saltó a la fama por haber participado de la octava temporada del certamen de canto American Idol.

Por el momento, James no se pronunció sobre los dichos del cantante ni tampoco reveló la instancia en la que se encuentra el proyecto, pero sí lo hizo la familia del fallecido artista, que no avala el inminente largometraje: “Queremos dejar en claro que no sabemos nada sobre este proyecto y no lo respaldaremos de ninguna manera”, se informó en un escueto pero contundente comunicado.

*Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

Tras el suceso de The Bear, Jeremy Allen White será Bruce Springsteen Collage

El Jefe también tendrá una merecida película sobre su vida y su gran trayectoria. El actor elegido para interpretarlo es el talentoso Jeremy Allen White , quien arrasó este año en la temporada de premiación por su rol del atribulado chef Carmy Berzatto en The Bear, la serie de Star+ creada por Christopher Storer.

El actor obtuvo el Globo de Oro, el Emmy y el SAG por su protagónico en una de las mejores ficciones televisivas de los últimos años que le brindó el reconocimiento merecido . El próximo paso para el actor es la biopic sobre Bruce Springsteen que ya tiene director confirmado: Scott Cooper, responsable de films como Corazón salvaje, La ley del más fuerte y Pacto criminal. La ficción contará con la producción de 20th Century Studios y Disney y tiene la total aprobación del músico de Nueva Jersey.

Bruce Springsteen tendrá su biopic a cargo de Scott Cooper Bryan Derballa/ The New York Times

En cuanto al guion, se confirmó que estará centrado en la grabación del sexto disco de Bruce, Nebraska, con el libro de Warren Zanes, Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska, como base . “En una ocasión leí que Nebraska es un álbum que te conmueve hasta los huesos, con canciones sobre la desesperación, desilusión y las luchas de los estadounidenses comunes. Bruce dejó un legado con ese enorme retrato de la condición humana”, manifestó el cineasta, que se puso al hombro la biopic que todavía no ha comenzado a filmarse.

Además, Cooper apuntó que en ese memorable disco la oscuridad es contrarrestada por “una sensación de resiliencia y esperanza, el reflejo de un espíritu indomable” que buscará plasmar en su esperado largometraje.

*Jaafar Jackson como Michael Jackson

Jaafar Jackson como Michael Jackson en el film sobre su tío Kevin Mazur - Lionsgate

Michael, el flamante film del realizador de Día de entrenamiento, Antoine Fuqua, sobre la vida de Michael Jackson , tiene como protagonista nada menos que al sobrino del fallecido artista, Jaafar Jackson . El rodaje comenzó el 22 de enero y un adelanto fue mostrado el 10 de abril en la CinemaCon, la convención que pone la lupa sobre proyectos que se encuentran en producción. En el caso de Michael, el film se estrenará en los Estados Unidos el 18 de abril de 2025 y todavía no se ha confirmado fecha para nuestro país.

Uno de los productores de Michael, Graham King, habló sobre la visceral interpretación de Jaafar. “Cada look que debía recrear, cada movimiento de baile que tenía que hacer, cada nota que tenía que alcanzar con su voz, todo eso lo logró con una gran facilidad, él interpretó a Michael de una manera en la que nadie más hubiese podido hacerlo”, expresó King, quien también habló acerca de cómo la biopic “humaniza al artista” pero también “muestra aspectos de su vida sin restricciones”, con guion del prolífico John Logan .

El sobrino de Michael Jackson, Jaafar Jackson, se encuentra en pleno rodaje Backgrid/The Grosby Group

La película cuenta con trabajos del nominado al Oscar Colman Domingo en el papel del papá de Michael, Joe Jackson; con Nia Long como la madre del cantante, Katherine Jackson y con Miles Teller en el rol del abogado John Branca . Al ser consultado por el proyecto, Fuqua se mostró muy entusiasmado por lo que se ha logrado.

“Reunimos a personas increíbles, formamos un equipo de artistas muy comprometidos, desde quienes trabajan en el área de maquillaje y peinado hasta los coreógrafos, e incluso a figuras que conocieron a Michael y trabajaron con él”, adelantó, en relación a la búsqueda de autenticidad. Por otro lado, el cineasta también destacó el trabajo de Jaafar. “Más allá del notable parecido físico, lo que él logró fue transmitir el espíritu de su tío de una manera mágica, tenés que experimentarlo para poder creerlo”, prometió el realizador.

*Tom Holland como Fred Astaire

Fred Astaire será interpretado por Tom Holland Archivo

Se trata de uno de los proyectos más esperados y, al mismo tiempo, uno de los más conflictivos en términos de organización. La biopic sobre la vida del enorme Fred Astaire se anunció en 2021 y luego sufrió más de un impasse en su etapa de preproducción .

El año pasado, Tom Holland, el elegido para interpretar al músico, coreógrafo y actor , aludió al largometraje mientras promocionaba la miniserie de Apple TV+, The Crowded Room . “Lo estamos desarrollando”, contó el actor de Spider-Man: de regreso a casa. “Lo tuvimos que poner en pausa debido a las huelgas, pero el guion se está escribiendo, nos estamos reuniendo. Estamos haciendo todo para que avance, para que podamos contar esta historia de la manera en la que se merece. No veo la hora de volverme a poner los zapatos de tap”, manifestó Holland.

Las últimas novedades sobre el film fueron optimistas cuando se confirmó al director, Paul King, quien viene de entregar grandes producciones como Paddington y su secuela y el más reciente musical, Wonka . Curiosamente, se está llevando a cabo otro proyecto sobre Astaire en paralelo, con Jamie Bell como protagonista y con Margaret Qualley en la piel de Ginger Rogers. El film, Fred & Ginger, tiene como realizador a Jonathan Entwistle, el showrunner de una de las mejores series de Channel 4 en sumarse al catálogo de Netflix, The End of the F***ing World.