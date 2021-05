La familia Mitchell vs. las máquinas: una imperdible aventura animada

La familia Mitchell vs las máquinas (The Mitchells vs. the Machines / Estados Unidos, 2021). Dirección y guion: Michael Rianda y Jeff Rowe. Duración: 113 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: Excelente.

Una adolescente en busca de su lugar en el mundo, un chico tan obsesionado con los dinosaurios que ya agotó a todos sus conocidos con el tema y busca en la guía telefónica alguien al que le pueda interesar la charla, una mamá amorosa aunque algo despistada y un papá con buenas intenciones pero más testarudo que comprensivo. Y un perrito al que le sobran kilos, le falta inteligencia y, por más que lo intente, no logra que sus ojos miren en la misma dirección. Esa es la familia Mitchell, el núcleo central de la película de animación disponible en Netflix que puede que sea su mejor largometraje estreno en mucho tiempo. Y no solo de animación.

Trailer de La familia Mitchell vs. las máquinas

Es que la historia escrita y dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe, creadores de la fantástica serie animada Gravity Falls (hay un par de temporadas disponibles en Disney+) consigue lo que tantos quieren y pocos logran: divierte, emociona, incluye a toda la familia y aunque tiene un mensaje que comunicar nunca deja que la moraleja o la corrección política se apodere del relato. Con la producción de Phil Lord y Christopher Miller, los reconocidos directores de La gran aventura Lego, La familia Mitchell vs las máquinas, aprovecha todas las posibilidades tecnológicas y estéticas del género y subvierte casi todo lo que se espera de él. La película de Netflix estira los límites de la animación sin romperlos al combinar los dibujos digitales con pinceladas de imágenes reales y detalles que hacen pensar en la estética del cómic y del arte pop.

Claro que más allá de sus hallazgos de puesta en escena y efectos visuales, lo que separa al film producido por Sony de la más reciente producción de Pixar, el líder indiscutido de la animación industrial, es una vitalidad y alegría que en películas como Unidos y especialmente Soul, estaban ausentes mientras que en La familia Mitchell vs las máquinas aparecen de a montones.

Cuando Katie, la creativa hija mayor de la familia, se prepara para irse a la universidad soñada, a su papá no se le ocurre mejor idea para arreglar su distante relación que emprender un viaje en auto a través de los Estados Unidos. Claro que lo que nadie sabe es que mientras los Mitchell discuten en su destartalado auto, en Silicon Valley se prepara una revolución. Con un guiño a la influencia que ejerce la tecnología en los vínculos y el negocio de las constantes actualizaciones de las empresas que la proveen, la trama imagina que quienes dicen basta no son los consumidores, sino las propias máquinas hartas de los maltratos de sus usuarios siempre listos para cambiarlas por un modelo más nuevo.

Con una mirada aguda sobre los alcances, ventajas y daños del mundo hiperconectado, el film nunca olvida que su corazón reside en los lazos entre los Mitchell, en aquello que los hace únicos, a veces adorables y a veces insoportables, pero siempre entretenidos y listos para luchar en familia para salir adelante.

