Lluvia y Netflix: la historia real detrás de “El testigo”, la nueva miniserie para disfrutar en estos días grises

Este domingo gris y con lluvias aisladas en la ciudad de Buenos Aires es ideal para disfrutar del contenido nuevo que se encuentra en Netflix. El clima otoñal se presta para ver la serie El testigo, que se agregó a la plataforma el 4 de junio y que relata un asesinato que ocurrió en Londres hace 34 años. Conocé de qué se trata.

El testigo: la nueva serie furor de Netflix

La miniserie de Netflix consta de tres partes y se basa en cómo continuaron con sus vidas André y Alex Hanscombe, padre e hijo, tras el asesinato brutal de Rachel Nickell (esposa de André y madre de Alex) en el parque Wimbledon Common en 1992.

El testigo es una serie de tres partes sobre el asesinato de Rachel Nickell (Fuente: Netflix)

La ficción sigue de cerca a Alex, único testigo de la muerte de su mamá, que con dos años tuvo que afrontar el trauma que eso significó. Además, escenifica el trabajo que su padre empleó para que supere los recuerdos de ese crimen.

La historia no solo se inspiró en el caso de Nickell, sino que tomó como referencia las memorias de Alex, las cuales fueron publicadas en el libro Letting Go.

Esta producción ahonda en la tristeza, el duelo y la superación de una familia que de la noche a la mañana queda desmembrada sin uno de sus integrantes. El relato muestra cómo André deja de lado su propio dolor y prioriza el bienestar de Alex en un contexto donde los medios de comunicación y la investigación policial se entrometen en sus vidas privadas sin escrúpulos.

La serie relata cómo Alex, quien presenció la muerte de su madre, supera junto a su padre el brutal crimen (Fuente: Netflix)

Es un ejemplo acerca de cómo desde las secuelas de una tragedia familiar también se puede encontrar la paz y la luz entre tanta oscuridad.

“Nuestra vida fue una batalla. Nuestro camino se hizo posible gracias a la gracia de Dios y a la promesa de seguir adelante juntos, y nos sentimos increíblemente afortunados de poder compartir nuestra historia de esta manera. Esperamos que el público se lleve consigo un testimonio de la dura batalla de la vida que todos enfrentamos, y del poder de la fe, la esperanza, el amor y la perseverancia”, explicaron André y Alex a Tudum, que fueron partícipes del detrás de escena del rodaje.

André, junto a los actore que interpretaron la historia de su vida (Fuente: Netflix)

La serie fue creada, escrita y producida por Rob Williams y dirigida por Alex Winckler. Asimismo, contó con la participación de Sarah Brown, productora ejecutiva de STV Studios, y John Yorke, productor ejecutivo.

El elenco de El testigo

Jordan Bolger como André Hanscombe.

como André Hanscombe. Max Fincham como Alex Hanscombe (adolescente).

como Alex Hanscombe (adolescente). Jahsaiah Williams como Alex Hanscombe (niño).

como Alex Hanscombe (niño). Neil Maskell como el inspector Keith Pedder.

como el inspector Keith Pedder. Kevin Eldon como el inspector jefe Mick Wickerson.

como el inspector jefe Mick Wickerson. Mark Stanley como el detective Ivan Agnew.

como el detective Ivan Agnew. Jon Pointing como DC Nick Sparshatt.

como DC Nick Sparshatt. James Dryden como el detective Paul Miller.

como el detective Paul Miller. Kerry Godliman como June, la madre de André.

como June, la madre de André. James Bradshaw como el inspector jefe Tony Nash.

como el inspector jefe Tony Nash. Claire Rushbrook como la Dra. Jean Harris-Hendriks.

como la Dra. Jean Harris-Hendriks. Eleanor Williams como Rachel Nickell.

El caso de Rachel Nickell

El 15 de julio de 1992, Rachel Nickell fue acuchillada frente a su hijo. La investigación que intentó resolver la identidad del criminal se convirtió en uno de los peores errores judiciales de su tiempo en el Reino Unido, tras incriminar falsamente a Colin Stagg y tardar 16 años en atrapar al verdadero culpable. De allí que se volvió uno de los hechos más conmovedores y ganó relevancia internacional.