La fiebre por las biopics tienta a Boy George

MGM trabaja en la vida del icónico cantante inglés de los 80

Tras el enorme éxito de Bohemian Rhapsody, basada en la vida de Freddie Mercury y Queen, que no solo arrasó en boleterías sino que tuvo una excelente temporada de premios, coronada por el Oscar a mejor actor para su protagonista, Rami Malek, las biopics se vuelven un género apetitoso.

Si en estos momentos se encuentra en cartel el film Rocketman (estreno del último jueves), que narra la historia de Elton John, en un futuro cercano habrá más historias de este tipo que llegarán a la pantalla grande. Por caso, la reciente confirmación de que los estudios MGM ya trabajan en una nueva biopic, en este caso consagrada a Boy George.

El líder de Culture Club, aquel grupo inglés que encontró sus días de gloria en los desfachatados y coloridos años 80 -y que logró una interesante amalgama de pop, reggae y música soul, además de un megahit como "Karma Chamaleon"-, tiene todos los elementos para que ahora Hollywood pose los ojos en él. Una vida cargada de controversias, abusos de drogas, ascenso meteórico y caída a los infiernos y la búsqueda de una identidad sexual expresada tanto arriba como debajo de los escenarios.

La publicación especializada Variety se encargó de confirmar la noticia de la realización del film. A su vez, allí se señala que la dirección de la película que aún no tiene nombre correrá por cuenta de Sacha Gervasi, responsable de La terminal y Hitchcock, el maestro del suspenso. En materia musical, el director cuenta con una interesante previa en su haber, la película de Anvil, banda canadiense de heavy metal a la que el éxito le fue esquivo por décadas.

El film sobre Boy George probablemente base su trama en la infancia del músico, en el seno de una familia irlandesa de clase trabajadora, y en su conversión en una estrella mundial en la década del 80 al frente de Culture Club, que tuvo otros éxitos, como "Do You Really Want To Hurt Me?".

También se estima que la película hará hincapié en el look andrógino del artista, un verdadero ícono en la cultura gay de la época. La producción del film estará a cargo de Kevin King Templeton, conocido por la misma labor en Creed, y por Paul Kemsley.