La hermandad silenciosa: Jude Law protagoniza un policial que bebe lo mejor del género, amparado en una historia real

La hermandad silenciosa (The Order, Canada/2024) Dirección: Justin Kurzel. Guion: Zach Baylin. Fotografía: Adam Arkapaw. Edición: Nick Fenton. Música: Jed Kurzel. Elenco: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Marc Maron, Alison Oliver. Duración: 116 minutos. Disponible en: Prime Video. Nuestra opinión: muy buena.

La idea de enfrentarse a una ficción “basada en una historia real” suele tener gancho. Un policial, una biopic, ¡un relato de exorcismo!, saber que eso que está por suceder en pantalla, de alguna manera le ocurrió a alguien, le agrega una capa extra de sabor a la trama. No importa que la ficción tergiverse (como es regla) los “hechos verdaderos” con el fin de manipular el arco dramático, lo importante es dejarse llevar por el inoxidable encanto de un drama en tres actos. Y La hermandad silenciosa se apoya en contar parcialmente algo que sucedió, pero agranda el mito a golpe de género . O dicho de otra manera: la historia real cumple, el cine dignifica.

La hermandad silenciosa transcurre a comienzos de los ochenta, en Idaho. En ese lugar, un grupo de ladrones lleva a cabo distintos robos a bancos y camiones de caudales, y los camufla mediante bombas que explotan en otros sitios (usualmente comercios dedicados al entretenimiento para adultos). Frente a esos delitos, los investigadores oscilan entre la indiferencia y la torpeza. O no tienen ganas de investigar, o intelectualmente son incapaces de imaginar que algo más se puede estar tejiendo. Un solo policía parece capaz de unir los puntos para formar el mapa completo, e intuye que se trata de un grupo de supremacistas blancos, que reúnen dinero con el fin de financiar una célula paramilitar que pueda crecer a nivel nacional.

Jude Law en La hermandad silenciosa IMDb

No es hasta la llegada del FBI, representada por la figura de Terry Husk (Jude Law), que la amenaza comienza a ser tomada en serio. Husk es un hombre al que los años pasaron por arriba, un agente solitario entregado ante todo a su trabajo, una filosofía de vida que arrasó con el vínculo que mantiene con su familia . De ese modo, un joven policía (Tye Sheridan) y el hombre del FBI terminarán por unir fuerza para desmantelar la célula nazi de Bob Mathews (Nicholas Hoult), el carismático líder de ese violento grupo.

Nicholas Hoult IMDb

El film dirigido por Justin Kurzel es notablemente sólido. Su pulso como narrador es firme, y encuentra en el libro de investigación The Silent Brotherhood (que cuenta la vida del propio Matthews) el contexto perfecto para desarrollar a Terry Husk, un agente del FBI imaginado para este film. Kurzel comprende que la historia de ese grupo paramilitar, cuyas ambiciones desmedidas los llevaron a pensar que debían ser tenidos en cuenta incluso por la Casa Blanca, es el vehículo para homenajear una sensibilidad perdida, una forma de comprender el policial que parece caída en desuso. De esa manera, este director persigue la estela del William Friedkin de Vivir y morir en Los Ángeles o de Contacto en Francia, relatos de género amparados en un clima de época. Y como el Popeye de Gene Hackman, el Husk de Law es un hombre consumido por la obsesión hacia su trabajo, al punto de alienarse y comprender que un hombre se mide según su profesionalismo.

Allí nace también la relación entre el protagonista y Jamie Bowen (Tye Sheridan), el joven policía que se indigna ante la incompetencia de sus superiores y encuentra en el agente del FBI un aval para sus teorías. Entre ambos personajes surge una dinámica de maestro y alumno, y sus recorridos en auto por los hostiles submundos de Idaho son fáciles de asociar a esa maravillosa temporada inicial de True Detective , otro relato que heredó el linaje del mejor policial de los setenta y ochenta.

The Order (2024) película dirigida por Justin Kurzel y protagonizada por Jude Law se suma al catálogo de Prime Video. IMDb

Kurzel no hace de los tiroteos un espectáculo, no procura ser ingenioso en la puesta en escena ni evidenciar al cine como forma de fantasía, sino todo lo contrario. Cada muerte, cada disparo o escena de violencia es áspera, y los personajes atraviesan esos paisajes con las gargantas arenosas. Y en ese ámbito, el director narra la lucha entre dos hombres que, a pesar de encontrarse en veredas opuestas, coincidían en su filosofía aplicada al trabajo (y por ahí suenan también las campanas de Michael Mann). De esa forma, La hermandad silenciosa se revela como una película fuera de tiempo, una carta de amor imbuida en melancolía y en un cine que, trágicamente, al menos en la Argentina ya no se puede ver en pantalla grande . Las plataformas streaming bien pueden ser entonces la trinchera o los ataúdes, para estas historias que, a pesar de su enorme calidad, parecen estar en vías de extinción.

Martín Fernández Cruz Por