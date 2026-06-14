Joan Cusack y Greta Lee: las voces detrás de Toy Story 5, el film que se suma al debate de los chicos y las pantallas

Los juguetes siempre fueron los grandes compañeros de los chicos, cómplices silenciosos de juegos y aventuras creadas por su imaginación. Por eso cuando se estrenó Toy Story, en 1995, millones de personas, de distintas edades y orígenes, se sintieron identificadas con la historia de amistad entre Andy, sus queridos muñecos Woody y Buzz Lightyear, y toda la pandilla de juguetes.

Desde entonces, la serie de películas de Pixar se convirtieron en un acompañamiento para distintas generaciones de niños que crecieron con sus películas y para sus familias, que también pudieron verse reflejadas en estas historias que tratan temas relacionados con el proceso de crecer, desde una perspectiva llena de humor y una sensibilidad única.

Toy Story 5, que Disney estrena este jueves 18, vuelve con todas las cualidades que hicieron de las películas anteriores tan exitosas. Pero, además, suma nuevos personajes y situaciones que hablan directamente de ciertos problemas actuales, ocupándose de la crisis que está desatando la proliferación de la tecnología en la vida cotidiana, y retratando cómo esto afecta a toda la sociedad, en particular, a los más chicos.

Joan Cusack Austin Hargrave

El film escrito y dirigido por Andrew Stanton, reconocido realizador de algunas de las mejores películas de Pixar, como WALL-E y Buscando a Nemo, junto con McKenna Harris, quien también tiene amplia experiencia en el departamento de animación del estudio, presenta un nuevo desafío para los queridos juguetes: afirmar su vigencia frente a la llegada de un dispositivo electrónico.

Lilypad es una tableta con forma de rana y con la voz de Greta Lee, una de las actrices norteamericanas más destacadas de la actualidad. Cuando los padres de Bonnie, la pequeña que le dio un nuevo hogar y propósito a los juguetes de Andy, se preocupan por la socialización de su hija con otros chicos que están todo el día pegados a la pantalla de sus tabletas, deciden comprarle uno de estos dispositivos, para que no se quede afuera del círculo social. Sin embargo, ni Bonnie, ni sus padres, están preparados para los efectos negativos de su uso.

Claro que la audaz vaquera Jessie, cuya voz en la versión original es la maravillosa Joan Cusack, no está dispuesta a renunciar a que su niña deje de jugar con ellos. Contando con la ayuda de toda la banda de juguetes, empezando por los legendarios Woody y Buzz, los personajes clásicos de la serie de películas, cuyas voces en inglés son el invaluable aporte de Tom Hanks y Tim Allen, Jessie se embarca en una aventura para encontrarle a Bonnie la amiga perfecta.

Cusack y Lee conversaron con LA NACION, vía zoom, sobre la forma en la que el film aborda la tecnología, sobre los pormenores de interpretar a sus personajes utilizando su voz, y las razones por las que Toy Story se convirtió en un clásico.

Greta Lee Austin Hargrave

-Toy Story siempre se trató sobre el proceso de crecer y los cambios y desafíos que eso conlleva. Pero esta película, si bien también se enfoca en eso, aborda la crisis que estamos viviendo, con la relación entre los niños y la tecnología. En realidad, sobre los seres humanos en general y la tecnología. ¿Podrían contarnos qué opinan sobre la forma en que la película enfoca este tema?

Lee:− Creo que es un tema muy complejo y agradezco enormemente que Andrew (Stanton), McKenna (Harris) y todo el equipo lo abordaran de frente y no dudaran en tomar una postura firme respecto a los efectos perjudiciales de la tecnología. Pero, al mismo tiempo, dejaron mucho espacio para el debate abierto sobre el papel más importante que puede desempeñar, y sobre cómo son nuestras vidas ahora y cuánto ha cambiado desde la última película, desde la anterior a esta, que fue hace siete años.

Cusack:− Es tan complejo. Creo que muestran maravillosamente que la tecnología puede dar lugar a la crueldad. Y, como saben, estos niños son muy pequeños. Ella tiene ocho años y medio, y eso ya está presente en su vida y la está afectando. Lo que me encanta de Jessie es que protege a su niña con fiereza, algo que uno espera que hagan todos los padres. Y también que estén al tanto de lo que sucede. Creo que esa es la parte más difícil de la tecnología: avanza muy rápido y, como padre o madre, perteneceés a otra generación y no siempre estás al día. Así que creo que los padres de hoy en día se esfuerzan mucho con la tecnología, pero si se mantienen atentos a lo esencial, que es asegurarse de que sus hijos encuentren amigos con los que realmente congenien, habrán cumplido con su deber.

Lilypad, la gran antagonista de la nueva entrega de Toy Story Pixar - Disney/Pixar

−Los actores siempre hablan de cómo el vestuario o la locación les ayudan a conectar con sus personajes, ¿cómo se logra eso cuando no se tiene la presencia física?

Cusack: − Sí, es muy difícil. Tenés que concentrarte mucho. Es un tema, porque, a veces, siento que expresé lo que tenía que expresar, pero en realidad lo estaba expresando con mi cara y mi cuerpo, y no solo con mi voz. Tenés que prestar mucha atención.

Lee: −Sí, te obliga a ser muy humilde. De verdad. Incluso ahora, al intentar explicar las cosas que aprendí o las cosas que he intentado aprovechar, es algo difícil de articular, honestamente. Porque hay momentos en los que digo “esto suena muy musical”, y si me concentro en la musicalidad de las notas, como los agudos y los graves, dónde se ubica el rango y cosas así, puede ser útil un día. Y luego, al día siguiente, no lo es en absoluto. Se siente como empezar de nuevo y encontrar el nivel exacto y la especificidad del tipo exacto de emoción e intención. Así que realmente te mantiene alerta como actor. No podés simplemente improvisar. No podés simplemente ver qué pasa… lo digo y listo. Realmente, no hay nada de eso. Y no tenés compañeros de escena. Aunque, tengo que decirlo, McKenna y Andrew son excelentes leyendo los diálogos.

Bullseye, Jessie y Lilypad i Pixar - Disney/Pixar

Saga

La interpretación de voz tiene sus propias necesidades y desafíos. Cusack, recordada por sus numerosos roles en films como Secretaria ejecutiva y ¿Es o no es?, y Lee, quien se convirtió en una de las intérpretes más notables de la nueva camada, con papeles en películas como Vidas pasadas y en series como The Morning Show, tienen el talento y oficio suficiente para lograr capturar la esencia de sus personajes en las inflexiones de los diálogos, dándole una intencionalidad que completa el detallista trabajo de animación, tan característico de las películas de Pixar.

Además de Cusack y Lee en los papeles protagónicos, se sumaron nuevas voces a las participaciones de los históricos Hanks, Allen y los actores encargados de darle voz, en las versiones originales en inglés, a los juguetes de siempre. Entre estas nuevas voces, se cuenta la del comediante y presentador de las últimas entregas de los Oscar, Conan O’Brien, quien hace su debut en el universo Toy Story en el papel de Smarty Pants, un dispositivo de tecnología pasada de moda, con forma de rollo de papel higiénico, que tenía como misión ayudar a los niños a aprender a ir al baño, pero que ya fue retirado de sus tareas cuando Jessie lo encuentra.

En el caso de Cusack, la actriz interpretó por primera vez a Jessie en Toy Story 2, estrenada en 1999. Desde entonces, le dio voz en todas las películas y especiales de la saga a la vaquera pelirroja, un personaje que fue creciendo desde su primera aparición, hasta convertirse en la heroína de este último film.

− Joan, venís interpretando a Jessie, un personaje que se desarrolló mucho a lo largo de las películas. Me preguntaba cómo fue cambiando tu forma de interpretarla.

Cusack: −Fue con el tiempo. Cuando empecé a trabajar en esta película me decían: “¡Guau, tu voz está mucho más grave!”. Y yo pensaba: “¿En serio? ¿Y qué hago al respecto?”. Así que fui a una profesora de canto y me hizo hacer varios ejercicios. El truco principal fue usar una pajita muy grande y una muy pequeña, turnando una y otra para soplar burbujas en un frasco. Eso, de alguna manera, abre la garganta, relaja las cuerdas vocales y te permite alcanzar un registro más agudo. ¿Quién lo hubiera dicho?

Lee: −Voy a probarlo.

Cusack: −¿Quién lo hubiera dicho? ¡Soplar burbujas! (risas)

Cusack pone la voz a Jessie Pixar - Disney/Pixar

Paso del tiempo

El paso del tiempo es un tema central en las películas de Toy Story, que se ocupan de lo que significa en la vida de las personas, en especial durante los años en que están creciendo. Sin embargo, todos los films de la serie superaron la barrera de las generaciones. A través de un humor inteligente, emoción genuina y la construcción detallista de un universo lúdico, lograron conectar con los niños de cada época y con quienes lo fueron alguna vez y hoy pueden comprender de otra manera la capa de nostalgia que está presente en estas historias.

En este intercambio constante entre generaciones, junto a la clásica canción de Randy Newman, “Yo soy tu amigo fiel”, hay lugar en el mundo de Toy Story para un tema country de Taylor Swift, “I Knew It, I Knew You”, que promete convertirse en un nuevo éxito, apto para chicos y adultos.

−¿Por qué creen que toda la saga se convirtió en un clásico para todas las generaciones? ¿Cuál creen que es el secreto?

Lee:− Bueno, tendrías que preguntárselo a ellos. Este equipo es increíble. Son capaces de hacer algo mágico: mostrarnos a nosotros mismos, reflejar exactamente lo que sucede en el mundo en cada momento de cada película que se estrena. Y lo hacen de una manera tan sencilla. Es tan universal, tan fácil de identificarse con ella, y nunca da la sensación de que esté intentando congraciarse con alguien o transmitir un mensaje específico.

Cusack: −Pero eso es difícil de hacer. Es lo más difícil. Creo que es porque pasó mucho tiempo, han habido tantas películas diferentes a lo largo del tiempo. Se tarda mucho en hacer una sola película. Hay mucha reflexión involucrada en cada película que hacen porque tiene que haberla, porque no son personas de carne y hueso. Es animación y es tecnología, así que hay mucho trabajo detrás, mucha reflexión y pensamiento. Además, todos son verdaderos artistas en Pixar, lo cual es un punto de vista diferente, creo. Y eso es realmente genial.

Ya sean cowboys o robots, chicas vaqueras, dinosaurios, la familia cara de papa, un simple tenedor de plástico, o, ahora, una tableta con la última tecnología, los juguetes de Toy Story siguen reflejando en la pantalla el poder y la magia del juego. Y eso es universal.