La hipótesis del amor: lo mejor y lo peor de la película que ya es un éxito mundial

La hipótesis del amor (The Love Hypothesis, Estados Unidos/2026). Dirección: Claire Scanlon. Guion: Sarah Rothschild, a partir de la novela de Ali Hazelwood. Fotografía: Matthew Clark. Edición: Kim Boritz-Brehm, Tia Nolan. Elenco: Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White, Arty Froushan. Disponible en: Prime Video. Duración: 110 minutos. Nuestra opinión: buena.

Entre los muchos tópicos que forman parte de la caja de herramientas narrativas de los romances literarios actuales, uno de los más complicados de trasladar de la página a la pantalla sin perder encanto o coherencia es el de la falsa relación amorosa entre los protagonistas. Por diferentes razones que suelen estar relacionadas con la seguridad laboral o el estatus social de los personajes principales, toda la trama se basa en ese noviazgo/compromiso/matrimonio fingido y como en el desarrollo del cuento, la mentira para los demás se vuelve realidad para el dúo en el centro del relato. Tanto en su formato original de novela como en su adaptación al largometraje, este recurso pide mucho del espectador: que acepte que la mejor solución para los problemas de los personajes sea engañar a sus familias, amigos y conocidos, y que la motivación para hacerlo sea tan fuerte como los sentimientos que inevitablemente se desarrollarán entre ellos.

En el caso de La hipótesis del amor, el nuevo largometraje romántico ya disponible en Prime Video, basado en la exitosa novela de Ali Hazelwood, ninguna de esas condiciones se cumple del todo. Los motivos por los que la estudiante de posgrado Olive Smith (Lili Reinhart) y el profesor Adam Carlsen (Tom Bateman) hacen un pacto para fingir ser pareja son demasiado endebles o al menos están representados con un trazo grueso que prefiere resolver y seguir adelante con la historia. Ella busca convencer a su mejor amiga Anh (Rachel Marsh) de que ya no está interesada en Jeremy (Nicholas Duvernay), uno de sus compañeros de estudio, para que se anime a salir con él. Es que desde el comienzo del film dirigido por Claire Scanlon, la realizadora de Set It Up: El plan imperfecto (Netflix), otra comedia romántica mucho más interesante que esta, el guion insiste en subrayar lo importante que es para Olive contar con la amistad de Anh, quien comprende lo sola que está tras perder a su madre en la adolescencia. Ambas comparten un interés y una habilidad para la ciencia, además de un compañerismo que lleva a la protagonista a una confusa situación con el doctor Carlsen, el catedrático más odiado de la universidad al que el alumnado bautizó como Dr. Evil.

Una escena de La hipótesis del amor Prime Video

Lo que sigue es previsible: el profesor también necesita inventar un romance para conseguir la beca que le permita continuar con su investigación y, más temprano que tarde, las líneas entre la relación falsa y los verdaderos sentimientos que experimentan el uno por el otro comienzan a diluirse. Más allá de su forzada trama, la película no carece de encanto, algo que resulta de la química entre los actores protagonistas. Reinhart cuenta con la gracia y el espectro actoral para sumarse a la corta lista de actrices hechas para la comedia romántica y lo demuestra en las escenas donde Olive, nerviosa y socialmente ansiosa, pretende convencer al mundo de su amor por Adam con carcajadas artificiales y gestos físicos que resultan más incómodos que adorables para quien los esté observando. Entre ellos, su cómplice, un adusto y envarado científico que esconde su lado más tierno con modos casi robóticos que Bateman ejecuta con exagerada rigidez.

Lili Reinhart interpreta a Olive Smith en La hipótesis del amor Prime Video

De todos modos, cuando el film se concentra en el vínculo entre los protagonistas, La hipótesis del amor se eleva por arriba de la media del género reinterpretado por las plataformas de streaming. En cambio, su mayor debilidad reside en la construcción del resto de los aspectos de la historia. Por un lado, luego de establecer lo fundamental y necesaria que es Anh —y su felicidad— para Olive, la película parece olvidarse de seguir desarrollando ese vínculo que solo recupera hacia las secuencias finales y, al mismo tiempo, malinterpreta el empoderamiento femenino que había enarbolado en un principio. Sin revelar detalles de la resolución de la historia, sí se puede decir que en la conclusión de la trama, a diferencia de lo que sucede en la novela, Olive aparece como una suerte de actriz secundaria del conflicto que podría arruinar su carrera académica.

Es posible que para los fanáticos del libro de Hazelwood esta adaptación cumpla con las expectativas, pero para los seguidores de la comedia romántica, La hipótesis del amor está más cerca de ser un experimento fallido que un logrado retorno del género.