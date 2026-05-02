Anunciaron cambios de fondo en el reglamento del Oscar internacional: cómo afectarán al cine argentino

Con la mirada ya puesta en las celebraciones del cada vez más cercano centenario del Oscar, la Academia de Hollywood anunció este viernes una serie de modificaciones muy significativas en los requisitos para aspirar a los premios más importantes de la industria del cine y las reglas que se aplicarán en varias categorías.

Las más importantes también involucran y comprometen hacia el futuro las chances del cine argentino, porque implican cambios de fondo en el caso del Oscar a la mejor película internacional. A partir de la próxima entrega (la número 99, prevista para el 14 de marzo de 2027) la nominación en este rubro dejará de pertenecer a un país o a una región y aludirá exclusivamente al nombre de la película.

El premio será entregado al director, cuyo nombre quedará tallado e inscripto en la placa incorporada a la estatuilla “después del título de la película y si corresponde, del país o de la región”, según lo establecido por la Academia. Además, será el director el único en recibir el Oscar internacional en representación de todo el equipo creativo de la película ganadora.

El Oscar internacional llevará desde 2027 impreso el nombre del director de la película ganadora ANGELA WEISS - AFP

El portal informativo digital Deadline recordó en las últimas horas que la Academia de Hollywood nunca incluyó en sus registros oficiales el nombre de los directores ganadores del Oscar a la mejor película internacional. Solo se contabilizaron hasta ahora los países vencedores de cada edición, norma que dejará de tener efecto a partir de 2027.

La otra gran novedad que cambia las reglas del Oscar internacional tal como lo conocemos hasta ahora es que a partir de ahora habrá dos maneras de presentar a la consideración de la Academia una película no hablada en inglés para representar a un determinado país.

Hasta ahora, el Oscar aceptaba únicamente aquel título presentado oficialmente por autoridades o entidades reconocidas (como ocurre en el caso argentino a partir del voto mayoritario de los miembros de la Academia de Cine de nuestro país) pero a partir de la próxima edición también estará automáticamente en condiciones de presentarse cualquier película ganadora del premio máximo de seis grandes festivales internacionales: Cannes (Palma de Oro), Berlín (Oso de Oro), Sundance (Gran Premio del Jurado), Venecia (León de Oro), Toronto (premio Platform) y Busan (Mejor película).

Arthur Harari y Justine Triet posan con el Oscar al mejor guión original que ganaron en 2023 Jordan Strauss - Invision

Con esta medida, la Academia quiere ante todo evitar situaciones incómodas como la que tuvo en 2023 como protagonista a la película de origen francés Anatomía de una caída. Ganó la Palma de Oro en Cannes ese año, pero quedó fuera de la competencia por el Oscar internacional porque Francia oficialmente optó por otra candidata. Anatomía de una caída fue finalmente nominada al Oscar en cinco categorías (entre ellas mejor película) y se llevó ese año la estatuilla al mejor guión original.

También se busca de esa manera evitar que queden afuera de la competencia algunos títulos que, por razones políticas o ideológicas, jamás serían elegidos por sus países de origen. Es el caso reciente de Fue solo un accidente, la película del director iraní Jafar Panahi (sometido a distintas penas y castigos en su país por su disidencia frontal con el gobierno teocrático de los ayatollahs). La película fue la última ganadora de la Palma de Oro de Cannes y participó de la más reciente ceremonia del Oscar como candidata al premio internacional en representación oficial de Francia.

El director iraní Jafar Panahi con la Palma de Oro 2025 del Festival de Cannes SAMEER AL-DOUMY - AFP

Para el mundo de Hollywood, el cambio más importante en las reglas del Oscar que se aplicará a partir de ahora es la posibilidad de nominar varias veces a un mismo intérprete en las categorías actorales, tanto protagónicas como de reparto, en un mismo año.

Hasta el momento regía para los actores un veto en ese sentido que no se aplicaba al resto de las categorías. Un mismo director, como ocurrió con Steven Soderbergh en 2001 (por Traffic y Erin Brockovich), podía llegar al Oscar con dos nominaciones entre las cinco finalistas. Pero un actor o actriz no.

A partir de 2027 se unifica esa regla para todas las categorías. Si Leonardo DiCaprio (por ejemplo) ofreciera durante el mismo año dos actuaciones protagónicas dignas de ser nominadas para el Oscar podría incluir su nombre por duplicado en esa categoría en caso de obtener el voto de la Academia.

Y hasta sería posible, aunque seguramente improbable, que un mismo nombre consiga aparecer tres veces sobre un total de cinco nominados en alguna categoría actoral si llegara a tener un año fuera de lo común.

Finalmente, la Academia de Hollywood tomó posición respecto del cada vez más polémico lugar ocupado por la inteligencia artificial en el cine. En el comunicado oficial que anuncia los cambios, la entidad dijo que solo estarán en condiciones de presentarse en la competencia para el Oscar aquellas interpretaciones realizadas “de manera demostrable” por seres humanos. La misma regla se aplicará a las dos categorías de guión: original y adaptado.