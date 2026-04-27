El Diablo Viste a la Moda 2: cinco datos para calmar la ansiedad del estreno

El diablo viste a la moda 2 se ha impuesto como la película del momento aún antes de su estreno. Sólo necesitaron dos minutos de tráiler y todo el aura de sus icónicos personajes. Se trata de la secuela de la icónica película del 2006 protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep. A 20 años del film original, las actrices decidieron recuperar a la tímida Andrea Sachs y la despiadada Miranda Presley para continuar con su historia.

El término “El diablo viste a la moda 2 Argentina” tuvo un aumento del 250% en las búsquedas web y ya figura entre las consultas sobre salas, según la plataforma Google Trends. Con el aumento de la conversación alrededor del estreno, también han incrementado las especulaciones sobre el regreso de los personajes icónicos y las posibles nuevas incorporaciones. Conocé todo lo que se sabe hasta ahora.

De qué trata la secuela de El diablo viste a la moda

El tráiler de la nueva película muestra que Andrea Sachs regresa a trabajar a Runway con Miranda, pero esta vez no como su asistente. La prestigiosa revista de moda atraviesa un escándalo mediático y contratan a Andy como editora de contenidos para poder superarlo. Además, se reencuentra con otra antigua asistente, Emily, que ahora es la jefa de comunicaciones de Dior.

El Diablo Viste A La Moda 2 -Tráiler Oficial

En el adelanto también se deja entrever la idea de Andy de escribir un libro para exponer a Miranda y un nuevo interés amoroso interpretado por Patrick Brammall. Lo que es seguro, es que las pasarelas, el drama y el lujo características de la original también van a estar presentes en la secuela.

La historia real detrás de la película

Pocos saben que el film del 2006 está basado en una novela best seller con el mismo nombre. Esta fue escrita por la autora estadounidense Lauren Weisberger, quien se inspiró en su propia experiencia como asistente de Anna Wintour en Vogue. Se trató del primer libro de la escritora que resultó ser un éxito rotundo y se vendió en más de 30 países. Años más tarde, Fox compró los derechos para volverla una película bajo la dirección de David Frankel.

La película del 2006 está inspirada en la novela best seller de Lauren Weisberger Lauren Weisberger

En 2013, Weiberger escribió la secuela del libro llamado Revenge Wears Prada (La venganza viste Prada), que no le fue tan bien como la original. En esta versión, diez años después del primer libro, Andy y Emily crean The Plunge, una revista nupcial de alta gama y se convierten en editoras reconocidas. Además, la protagonista está por casarse con el amor de su vida, Max Harrison. Sin embargo, en la mañana de su boda, descubre una carta secreta que lo cambia todo. A diferencia de la versión del 2006, el film que se estrena próximamente no está basado en esta historia.

Las nuevas incorporaciones: Lady Gaga, Simone Ashley y Justin Theroux

El hecho de que parte de la película se filmara en las calles de Nueva York hizo que crecieran las especulaciones sobre las nuevas incorporaciones del elenco. Además, la aparición sorpresa de Lady Gaga en la premiere mundial alimentó las expectativas de que la cantante pop aparezca en la pantalla. Ella, junto a la rapera Doechii, interpretan el tema del film llamado “Runway”, pero aún no se confirmó que tenga un personaje. También hay rumores de un posible cameo de la diseñadora Donatella Versace.

Lady Gaga interpreta el tema de la película y se espera que tenga un cameo en la pantalla Angela Weiss - AFP

Hasta ahora, los actores nuevos que están confirmados son:

Simone Ashley , conocida por su papel de Kate Sharma en Bridgerton, como Amari Mari, la nueva asistente de Miranda.

, conocida por su papel de Kate Sharma en Bridgerton, como Amari Mari, la nueva asistente de Miranda. Justin Theroux como Benji Barnes, el novio de Emily.

como Benji Barnes, el novio de Emily. Kenneth Branagh como Stuart, el marido de Miranda.

como Stuart, el marido de Miranda. Patrick Brammall como Peter, la atracción romántica de Andy.

como Peter, la atracción romántica de Andy. Lucy Liu como Sasha Barnes, la ex esposa de Benji.

como Sasha Barnes, la ex esposa de Benji. Caleb Hearon como Charlie, el segundo asistente de Miranda.

como Charlie, el segundo asistente de Miranda. Helen J. Shen como Jin, la asistente de Andy.

como Jin, la asistente de Andy. B. J. Novak como Jay Ravitz, el subdirector de operaciones de Runway.

como Jay Ravitz, el subdirector de operaciones de Runway. Rachel Bloom como Tessa, amiga de Andy.

La escena de Sydney Sweeney fue eliminada de la película, según el director por una "decisión creativa" Jordan Strauss - Invision

Por otro lado, recientemente se confirmó que eliminaron la escena de Sydney Sweeney. Según Entertainment Weekly, la actriz de Euphoria se interpretaba a sí misma y aparecía en el momento de la presentación de Emily. De acuerdo con el medio estadounidense, su recorte se debió a una “decisión creativa”.

Los personajes que no regresan

Si bien esta nueva entrega logró reunir a gran parte del elenco original, no todos los personajes regresarán en la secuela. Las principales ausencias son los dos intereses amorosos de Andy en la película original, Nate Cooper y Christian Thompson. El primero era el novio de la protagonista en el comienzo de la historia, pero terminó rompiendo con ella por su cambio de personalidad al trabajar en Runway.

Según el elenco de El diablo viste a la moda, Nate Cooper, el personaje interpretado por Adrian Grenier, era el verdadero villano de la película Fox Pictures

El actor que lo interpretó, Adrien Garnier, dijo al medio Page Six que fue una “decepción” que no lo llamaran para la secuela, pero que entendía que había sido por el aumento de la crítica negativa hacia Nate. Sin embargo, el director David Frankel explicó que había pensado un posible cameo para él, pero que “ya era demasiado tarde en el calendario de producción”.

Por otro lado, Christian Thompson era un joven y atractivo escritor que ayudaba a Andy en las tareas imposibles que le daba Miranda. Sin embargo, la historia entre ellos no termina con un final feliz. Simon Baker, el intérprete de Christian, confirmó a Entertainment Tonight que no estaría en la secuela y que su personaje seguro estaría “vendiendo propiedades en Florida”.

Simon Baker interpreta a Christian Thompson, un joven y atractivo escritor que ayuda a Andy TM and2006 Twentieth Century Fox

Cuándo se estrena y dónde ver la película original

En la Argentina, el estreno en cines de El diablo viste a la moda 2 está programado para el próximo jueves 30 de abril. Por otro lado, quienes busquen recordar la trama de la original, pueden encontrarla en la plataforma de streaming Disney+. Además, también están disponibles la alfombra roja de la premiere mundial y un adelanto especial de la secuela. Cuando finalice la ventana de estreno, la nueva entrega de la franquicia también estará disponible en la misma plataforma.