Quién es quién en La Odisea, el monumental film que adapta el poema épico de Homero

Natalia Trzenko 16 de julio de 2026 17:38 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Cine

Aún antes de ver siquiera una escena de La Odisea, el film de Christopher Nolan estrenado hoy, muchos pusieron en cuestión la autenticidad de la adaptación del poema épico de Homero, exigiendo fidelidad con la época que retrata sin tener en cuenta que el pasado retratado por la obra original era tan ficcional y contenía muchas de las anacronías que ahora denuncian los sommeliers de trailers.

Luego del lanzamiento de los adelantos de la película de Nolan, algunos señalaron la incongruencia del acento de los actores que, más allá de sus orígenes, hablan en el film con un inglés bastante neutro aunque con cierta cercanía con la pronunciación estadounidense. Especialmente en el caso del héroe del relato, Odiseo -o Ulises-, interpretado por Matt Damon.

Matt Damon como Odiseo (Fuente: Universal Pictures)

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Matt Damon es Odiseo, el rey de Ítaca, esposo de Penélope y padre de Telémaco. Un inteligente guerrero que tras participar de la Guerra de Troya emprende el regreso a su tierra. La epopeya llena de peligros y enfrentamientos con criaturas mitológicas lo lleva a desafiar a los dioses y a sus propios soldados, que como él cargan con las consecuencias de las batallas libradas.

Anne Hathaway como Penélope

Anne Hathaway es Penélope, la reina que debe cuidar el trono mientras espera el regreso de Odiseo e intenta protegerse de los pretendientes que insisten en dar por muerto a su marido y en casarse con ella. Convencida del eventual regreso de su esposo, Penélope utiliza su astucia e inteligencia para mantener la paz en palacio y a sus nada bienvenidos invitados a raya.

Tom Holland como Telémaco Imdb

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Tom Holland es Telémaco. Es el hijo del rey y Penélope, un joven que creció sin la presencia física de su padre pero rodeado de las canciones y relatos sobre el heroísmo, la inteligencia y la fuerza de Odiseo. Un heredero cuya corona es codiciada por los villanos que lo rodean y un hijo en busca de su padre y de su propia identidad como adulto.

Zendaya como Atenea Imdb

Zendaya es la diosa Atenea. En un mundo regido por las leyes de Zeus y la veneración a Atenea, La odisea retrata a la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra como aliada de Odiseo y Telémaco en su rol de protectora y guía. En la versión de Nolan su aparición carga mucha de la emoción del relato, especialmente en sus instancias finales.

Robert Pattinson como Antínoo Melinda Sue Gordon/Universal Pic

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Robert Pattinson es Antínoo. Es uno de los principales pretendientes de Penélope y quien conspira para quedarse con el poder en Ítaca. Intrigante y cruel, busca crear tensión en el palacio y elabora un complot contra Telémaco, el mayor obstáculo para sus planes para el reino.

Charlize Theron como Calipso Imdb

Charlize Theron es Calipso. Es la ninfa que pone a prueba a Odiseo en su camino de regreso al hogar. En la mitología griega, es una ninfa inmortal que habita la isla de Ogigia, donde el héroe llega después de perder su barco y a sus hombres en una tormenta provocada por los dioses. Calipso le salva la vida pero lo retiene durante años impidiendo su vuelta a Ítaca.

Samantha Morton como Circe Imdb

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Samantha Morton es Circe. La actriz británica encarna a la hechicera de la isla de Eea, donde el héroe y sus hombres recalan en busca de sustento para seguir adelante con su travesía. Allí, varios integrantes de la tripulación caen bajo sus encantamientos y son transformados en cerdos. Sin embargo, Odiseo logra resistir a sus poderes y rescatarlos además de conseguir una necesaria guía para su viaje.

John Leguizamo como Eumeo Imdb

John Leguizamo es Eumeo. Fiel sirviente del rey desde su juventud y encargado de cuidar los animales del palacio, es uno de los más leales y quien confía en que su señor sigue vivo y regresará a Ítaca. Y quien lo ayuda, sin conocer su identidad cuando finalmente logra retornar.

Lupita Nyong'o como Helena y Clitemnestra Imdb

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Lupita Nyong’o es Helena de Troya y Clitemnestra. Gemelas y figuras fundamentales para el desarrollo de la trama. Según las distintas versiones del mito, Helena fue raptada por Paris, príncipe de Troya, o huyó con él por voluntad propia. Sea cual sea la interpretación, su llegada a Troya desencadena la guerra que mantiene a Odiseo lejos de Ítaca durante 10 años. Clitemnestra es la esposa de Agamenón, el rey de Micenas que lidera la conquista de Troya.

Jon Bernthal como Menelao Imdb

Jon Bernthal es Menelao. Rey de Esparta y hermano de Agamenón, es el esposo de Helena de Troya y quien obliga a Odiseo a abandonar Ítaca para que lo acompañe en su marcha guerrera durante años. Cuando Telémaco viaja a su reino en busca de noticias sobre su padre, lo recibe y le ofrece información clave sobre el destino de su progenitor.

Benny Safdie como Agamenón Imdb

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Benny Safdie es Agamenón. Rey de Micenas y hermano de Menelao, como comandante del ejército griego desempeña un papel fundamental en la Guerra de Troya, el punto de partida de La Odisea. Antes de la contienda, sacrifica a su hija Ifigenia para ganarse el favor de los dioses y lograr que la flota pueda zarpar, una decisión que marcará para siempre el destino de su familia.

Elliot Page como Sinón Imdb

Eliott Page es Sinón. El soldado encargado de custodiar al caballo de Troya y convencer a los troyanos de que lo aceptaran como una ofrenda a la diosa Atenea para así poder franquear la entrada a la ciudadela a los guerreros escondidos en su interior.

Mia Goth como Melanto Imdb

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Mia Goth es Melanto. La sirvienta de Penélope cuya lealtad cambia durante la ausencia de Odiseo. Su cercanía con los pretendientes de su señora convierte a Melanto en una muestra del caos que se instala en el palacio mientras el rey permanece desaparecido.

Travis Scott como Demódoco Imdb