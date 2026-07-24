Se conocieron las primeras imágenes del film Barreda, con Luis Machín como el cuádruple femicida de La Plata

Prime Video presentó este jueves las primeras imágenes de Barreda, la película que reconstruye en clave de ficción uno de los crímenes que más conmocionaron a la Argentina: el cuádruple femicidio cometido en 1992 por Ricardo Barreda, un odontólogo de La Plata que asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas dentro de la casa que compartían.

Luis Madhín interpreta al femicida Ricardo Barreda en la nueva película de Prime Video

El film, protagonizada por Luis Machín, llegará el 28 de agosto a la plataforma, con estreno simultáneo en más de 240 países y territorios.

Carla Peterson y Mercedes Morán le dan vida a Gladys Marta Mac Donaldy Elena Arreche, esposa y suegra del cuádruple femicida

La producción está dirigida por Daniela Goggi (El Rapto, El hilo rojo, Abzurdah) y surge de una alianza entre About Entertainment —la compañía del ganador del Oscar Armando Bo, responsable también de Cromañón—, Infinity Hill (Argentina, 1985) y Amazon MGM Studios. El elenco reúne a Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka, entre otros nombres del cine y la televisión argentina. También marca el debut de Margarita Páez, la hija de Fito Páez y Romina Richi.

Maite Lanata y Margarita Páez, como Cecilia y Adriana, las hijas de Barreda

Según el material de difusión, la película busca correr el eje de la mirada morbosa que rodeó al caso durante décadas para poner el foco en las víctimas, en un contexto en el que Barreda, lejos de asumir su responsabilidad, intentó construirse una imagen de perseguido y desató un fenómeno mediático que todavía hoy genera controversia.

Un crimen que marcó al país

Para entender el peso simbólico de la producción hay que volver al domingo 15 de noviembre de 1992. Esa tarde, en una casona de la calle 48 entre 11 y 12, en pleno centro de La Plata, Ricardo Alberto Barreda mató a tiros de escopeta a su esposa, Gladys Marta Mac Donald, de 57 años; a su suegra, Elena Arreche, de 86; y a sus dos hijas, Cecilia y Adriana, de 26 y 24 años. Usó una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16, un arma que después arrojó a un canal en la zona de Punta Lara, en un intento por deshacerse de la evidencia.

El rostro imperturbable de Ricardo Barreda Telam

Lo que siguió a la masacre terminó de definir el perfil que el país conocería de Barreda: tras el crimen visitó el zoológico de La Plata, pasó por la tumba de sus padres y esa misma noche cenó con una de sus amantes en un hotel alojamiento, antes de presentarse al día siguiente en la comisaría para denunciar lo ocurrido como si fuera ajeno a los hechos. Primero intentó instalar la hipótesis de un robo; ante las contradicciones de su relato, terminó confesando.

Durante la instrucción y el juicio oral, que se desarrolló entre acusaciones cruzadas de psiquiatras y psicólogos sobre su imputabilidad, Barreda sostuvo que sufrió tras años de “humillaciones constantes” dentro de su propio hogar. El fiscal Héctor Vogliolo rechazó esa lectura y sostuvo que no había en el acusado ninguna alteración que le hubiera impedido comprender la criminalidad de sus actos. En 1995 la Justicia lo condenó a prisión perpetua.

Ricardo Barreda a la saluda de Tribunales, abordado por la prensa Archivo

Barreda cumplió condena durante más de dos décadas, hasta que en 2008 accedió al beneficio del régimen de prisión domiciliaria y, finalmente, en 2016 un juez de Ejecución Penal de La Plata declaró extinguida la pena, dejándolo en plena libertad a sus 79 años. Durante ese proceso de reinserción, y aun después, sostuvo en distintas entrevistas televisivas que, dadas las mismas circunstancias, “actuaría de la misma manera”, una frase que quedó asociada para siempre a su figura pública. Murió el 25 de mayo de 2020, a los 83 años, en un geriátrico de José C. Paz, luego de atravesar sus últimos años en un notable aislamiento.

Un fenómeno cultural incómodo

Lo que distingue al caso Barreda de otros crímenes resonantes es la corriente de simpatía morbosa que generó en sectores de la opinión pública durante los años posteriores al juicio: autógrafos, canciones, pintadas de apoyo a “Ricky” e incluso estampitas de un supuesto “San Barreda” que circularon como objeto de culto popular. Ese costado de la historia, tan perturbador como el crimen mismo, es parte de lo que la ficción de Amazon busca poner bajo la lupa, casi 35 años después de los hechos.

Ricardo Barreda, en sus últimos días Miguel Braillard

No es la primera vez que el caso llega a la pantalla. Ya en 1994, antes incluso de la condena, la serie Sin Condena le dedicó un capítulo con Norman Briski en el rol del odontólogo. Desde entonces, el crimen de La Plata reapareció en libros, notas de investigación y producciones audiovisuales, consolidándose como uno de los hechos policiales más revisados de la crónica roja argentina contemporánea. En 2025, en tanto, se estrenó el documental Barreda, el odontólogo femicida, disponible en Flow.