La sociedad de la nieve es uno de los eventos cinematográficos más importantes de los últimos meses. El film de Juan Antonio Bayona que retrata la tragedia de los Andes, fue una de las apuestas más importantes de la industria española. Dicho título tuvo un importante estreno mundial no solo en cines, sino también a través de Netflix. Y el buen recibimiento de la crítica especializada, la ubicó rápidamente como una clara contendiente de cara a la gran noche de los premios Oscar. Sin embargo, a último momento, ese largometraje se quedó con las manos vacías.

Jonathan Glazer, director de Zona de interés, la película ganadora a Mejor película extranjera Jordan Strauss - Invision

Cuando se revelaron todas las nominaciones el pasado 23 de enero, La sociedad de la nieve figuró como candidata en dos rubros: Mejor película extranjera y Mejor maquillaje y peluquería. En el rubro a film de habla no inglesa, el más codiciado por esta producción, sus contendientes eran Io Capitano, Perfect Days, The Teacher’s Lounge y Zona de interés. Si bien todas eran sólidas propuestas que podían quedarse con la estatuilla (especialmente la alemana The Theacher´s Lounge), la única candidata que podía aguar las posibilidades de Bayona, era la laureada Zona de interés. Y eso fue finalmente lo que sucedió en la ceremonia de esta noche. Sin embargo, y hasta último momento, hubo muchas ilusiones.

El director español Juan Antonio Bayona cuando presentó La sociedad de la nieve en el último Festival internacional de cine de Mar del Plata Santiago Vellini - NETFLIX

Las posibilidades de ser testigos de La sociedad de la nieve como ganadora dentro de su categoría eran más que palpables. El film había ganado en el Festival de San Sebastián, en el de Middleburg, en los Globo de Oro al Mejor título de habla no inglesa, y en los Goya había arrasado con 12 victorias (entre ellas las de Mejor película, director, fotografía y diseño de producción). Pero Zona de interés no se quedaba atrás y su recorrido la llevó a destacarse en los premios Bafta en la categoría a Mejor película británica. Y finalmente fue este drama sobre el holocausto el que logró imponerse en los Oscar, como Mejor película extranjera. Con respecto a Maquillaje y peluquería, la ganadora finalmente fue Pobres criaturas.

Lamentablemente para el público hispanoparlante, La sociedad de la nieve no pudo llevar un nuevo Oscar a España. De ese modo, solamente Volver a empezar en 1982, Belle Époque en 1993, Todo sobre mi madre en 1999 y Mar adentro en 2004, se mantienen como los únicos títulos españoles en ganar un premio Oscar dentro de la categoría a Mejor película extranjera.

La reacción en redes

El elenco de La sociedad de la nieve se reunió en un famoso hotel en Buenos Aires para ver la noche de los Oscar Prensa Netflix

Como era de esperar, miles de usuarios volcaron en X su indignación frente a la derrota del film de J. A. Bayona. A través de memes y videos de toda clase, usuarios de distintos países de Latinoamérica se mostraron muy molestos por no ver a La sociedad de la nieve quedarse con la estatuilla a Mejor película extranjera.

YO CUANDO DIJERON EL GANADOR AL ÓSCAR Y NO ERA LA SOCIEDAD DE LA NIEVE pic.twitter.com/oYyKyaZi2g — pipe te amo (taylor’s version) (@soobinwfs) March 11, 2024

No puede ser no gano La sociedad de la nieve, otra vez un robo #Oscarspic.twitter.com/syaZoRK3nJ — laru🇦🇷 (@wdwxcamila) March 11, 2024

Por otro lado, parte del elenco del film se reunió para ver los Oscar y ante la derrota simplemente destacaron la importancia de encontrarse todos juntos, como grupo, una vez más.

Pasan los #Oscars, queda el amor por La sociedad de la nieve. pic.twitter.com/ISbC16fU8z — CheNetflix (@CheNetflix) March 11, 2024

