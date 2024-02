escuchar

La sociedad de la nieve se convirtió en uno de los films más aclamados del último tiempo. Juan Antonio Bayona consagró un triunfo inmediato tras el estreno de la película que retrató la tragedia de los Andes de 1972 y que contó con la aparición de los propios sobrevivientes. En medio de su nominación a los Premios Oscar, que tendrán lugar el 10 de marzo, la película competirá con otra aclamada producción para llevarse el galardón.

“¡Vamo’ arriba!”, “locura total” o “¡qué emoción!” fueron las reacciones de los protagonistas de La sociedad de la nieve cuando se confirmó su nominación a los Premios Oscar 2024 como Mejor película internacional. En esta categoría, se encontraron también las producciones Io Capitano (Italia), Perfect Days (Japón), The zone of interest (Reino Unido) y Das Lehrerzimmer (Alemania).

Sala de profesores fue nominada a los Oscar IMDB

La película alemana se consagró como una considerable rival para La sociedad de la nieve. Se trata de Sala de profesores (The teachers’ lounge, por su título en inglés), dirigida por Ilker Çatak, y que salió el 2 de febrero. La producción cuenta con una duración de poco más de una hora y media y enloqueció a los espectadores por su inquietante trama.

El reparto fue protagonizado por Leonie Benesch, Eva Löbau, Anne-Kathrin Gummich, Leonard Stettnisch, Sarah Bauerett y Michael Klammer; entre otros. La trama se centró en Carla Nowak, una docente que comienza su primer trabajo en una escuela de secundaria. Pero pronto rodea a la institución una oleada de robos que no tienen un claro culpable y la profesional implicará todos sus esfuerzos en averiguar quién es el autor.

La producción se centró en la búsqueda de un culpable de robos IMDb

En medio de su búsqueda, tendrá que lidiar con la desesperación y la frustración de saber que puede equivocarse en sus sospechas. Este film puso en el foco el funcionamiento de las instituciones escolares y los valores de la sociedad, lo que lo convirtió en una marcada competencia para La sociedad de la nieve en llevarse el galardón.

De qué trata el film que competirá con La sociedad de la nieve IMDB

En tanto, Sala de profesores recibió también la nominación como Mejor película europea en la 38° edición de los Premios Goya; a Mejor película internacional por la 28° gala de los Satellite Awards; y la reconocida a Mejor película internacional en la 96° edición de los Premios Oscar, que tendrá lugar el 10 de marzo.

El detrás de escena de la avalancha en La sociedad de la nieve

El relato que plasmó Juan Antonio Bayona en la película se basó en los testimonios de los sobrevivientes de la tragedia de la Cordillera de los Andes, en 1972, y en los de los familiares de los fallecidos tras el accidente. El director español trató de mantener la mayor fidelidad posible con la realidad y reveló el detrás de escena de la avalancha.

La escena se filmó el 2 de marzo de 2022 en Sierra Nevada, en España, y la producción eligió utilizar nieve real para que no se evidenciara el material. “Lo pasaron muy mal en esta secuencia”, advirtió el director, en referencia a los protagonistas como Matías Recalt, Enzo Vogrincic o Agustín Pardella.

Para el rodaje de este dramático momento en La sociedad de la nieve, emplearon cañones de nieve y de aire que apuntaban al interior del avión, donde se encontraban los protagonistas, y arrojaban las valijas, que se trataban de goma blanda para preservar la seguridad de todos.