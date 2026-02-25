La tensión política del último festival de Berlín deja a su directora al borde del despido

La tensión política que recorrió de principio a fin el último Festival de Cine de Berlín está a punto de dejar sin trabajo a su directora. Así lo anticipó el diario conservador Bild, uno de los más leídos de Alemania, que da por hecho el despido de Tricia Tuttle.

La decisión, agrega el medio, se tomaría durante la reunión de urgencia convocada para este jueves por el ministro de Cultura alemán, Wolfram Weimer, para discutir el futuro de la conducción de la muestra después de la agitada edición que culminó el sábado último.

Las autoridades del festival no hicieron declaraciones sobre la situación de Tuttle. “Habrá un debate sobre la futura dirección de la Berlinale. No haremos ningún comentario sobre cualquier otra especulación”, dijo una vocera.

Alkhatib y el equipo de la película palestina que abrió en Berlín la controversia sobre el papel de su directora y su posible despido RALF HIRSCHBERGER - AFP

Según Bild, Weimer llegará a la reunión de urgencia del comité que maneja la Berlinale y responde al gobierno alemán con el firme propósito de reclamar la destitución de Tuttle.

El conflicto estalló en la ceremonia de clausura después de que el director sirio-palestino Abdallah Alkhatib acusara desde el escenario al gobierno alemán de ser “cómplice del genocidio israelí en Gaza” al recibir el premio a la mejor película de la sección Perspectivas por su ópera prima Chronicles from the Siege.

Luciendo un pañuelo con los colores de la bandera palestina, Alkhatib habló en el escenario como si se anticipara a un triunfo de esa causa. “Recordaremos a todos los que estuvieron de nuestro lado y a todos los que estuvieron en nuestra contra”, advirtió.

En ese momento, el ministro de Medio Ambiente del gobierno alemán, Carsten Schneider, se levantó de su asiento y abandonó la gala en señal de protesta al sentir, según comentaron más tarde círculos oficiales, esas palabras como una velada amenaza.

Tricia Tuttle, primera a la izquierda, y el jurado oficial de la Berlinale 2026, que estuvo durante todo el festival bajo fuego cruzado picture alliance - picture alliance

Un vocero de Schneider dijo poco después que el ministro había considerado “inaceptable” el discurso de Alkhatib. Su colega Weiner lo definió como “malicioso”. Alexander Hoffmann, influyente miembro político socialcristiano de la coalición gobernante encabezada por el canciller Friedrich Metz, calificó directamente de “antisemitas” las palabras del realizador.

La foto de la discordia

De inmediato creció el enojo con Tuttle no solo por el otorgamiento del premio y el tenor del discurso del cineasta ganador (Alkhatib es un refugiado palestino que reside actualmente en Alemania). Se le reprochó a la directora de la Berlinale el haber participado de una foto colectiva registrada en el momento del estreno mundial de Chronicles from the Siege, en pleno festival, junto al elenco y el equipo artístico de la película, con una bandera palestina en el centro de la imagen.

Tilda Swinton y Tricia Tuttle, juntas, en la Berlinale 2025. Un año después ambas quedaron distanciadas por temas políticos Soeren Stache - dpa

La conducción de festival encabezada por Tuttle se defendió de las críticas al señalar que “todo lo que se dijo en la ceremonia de clausura, según nuestro entendimiento, estuvo dentro de los límites de las leyes de libertad de expresión vigentes en Alemania”.

Tanto Tuttle como el presidente del jurado oficial de la reciente edición, el director alemán Wim Wenders, quedaron expuestos desde el comienzo del festival a un fuerte debate de tono político que comenzó cuando un periodista le preguntó a una integrante de ese mismo jurado por qué no tomaba posición respecto a la situación en Gaza. Wenders salió a responder explicando que los artistas no deberían ocuparse de temas políticos sino de aquello que no tiene interés para los políticos profesionales. “El arte es lo contrario de la política”, señaló.

Tuttle, que respaldó en ese momento al jurado encabezado por Wenders, quedó expuesta a partir de allí a un constante fuego cruzado que colocó al tema político en primer plano y dejó en un lugar secundario toda la temática artística propia de la muestra.

Algunos medios recordaron en las últimas horas que Tuttle trató en todo momento de mantener un equilibrio, algo que resultaría estéril si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos. Luego de dar la bienvenida a la película palestina y sumarse a la foto que hoy se cuestiona desde varios sectores muy cercanos al gobierno alemán también participó de una proyección especial de A Letter to David, versión ampliada y definitiva del documental dedicado a David Cunio, el argentino-israelí capturado por Hamas el día de la masacre del 7 de octubre de 2023 y liberado luego de más de 700 días de cautiverio.

Tricia Tuttle llega a la ceremonia de clausura de la Berlinale 2026, antes de la controversia que podría costarle el puesto en las próximas horas picture alliance - picture alliance

Durante el festival se difundió una carta abierta firmada por unas 80 personalidades del cine, encabezadas por estrellas como Javier Bardem y Tilda Swinton, en la que se cuestiona el silencio de la Berlinale sobre la guerra de Gaza y acusó a la muestra de “censurar a artistas que se oponen al genocidio en curso perpetrado por Israel contra los palestinos”.

En desacuerdo

Tutlle reaccionó a la carta y negó esas acusaciones. Se mostró “en profundo desacuerdo con las desinformaciones y afirmaciones inexactas presentadas sobre la Berlinale que no se basan en ninguna prueba o que son anónimas”.

En ese momento, que hoy parece lejano aunque ocurrió hace muy pocos días, Tuttle recibió un respaldo explícito del ministro de Cultura Weimer, que la elogió junto con Wenders y dijo que ambos estaban dirigiendo el festival “de manera muy equilibrada”. Para apoyarla todavía más, el funcionario agregó: “La libertad de opinión también implica que a veces tengamos el derecho de no decir nada. La Berlinale no es una ONG con cámara y puesta en escena”.

Wim Wenders, el presidente del jurado oficial de la Berlinale 2026 JOHN MACDOUGALL - AFP

Ahora, después del ruido con el que se cerró la muestra, todo cambió. Weimer parece haber dejado sin apoyo a Tuttle y todo apunta a que dejará la conducción de uno de los más importantes festivales de cine del mundo en el segundo de sus cinco años de mandato. Entre las figuras y las instituciones más destacadas de la industria audiovisual se considera que su posible remoción será un golpe muy fuerte y difícil de asimilar para Berlín y el cine europeo.

Declaraciones

En las últimas horas se conocieron las primeras declaraciones públicas de apoyo a la gestión de la cuestionada directora. “Valoramos la visión artística y el compromiso que Tricia Tuttle aportó al festival y creemos que su liderazgo sienta una base sólida para que la Berlinale y el cine europeo avancen con confianza hacia el futuro. La programación de este año mostró una notable variedad de cine europeo”, señalaron en un comunicado conjunto la Academia de Cine Europeo, la agencia European Film Promotion y el órgano de distribución Europa International.

Paralelamente, comenzó a circular una carta abierta de apoyo a Tuttle firmada hasta ahora por más de 300 personalidades de la industria, entre las cuales se destacan el director brasileño Kleber Mendonça Filho (El agente secreto), sus colegas Karim Aïnouz y Radu Jude, y la documentalista Nancy Spielberg. “Como cineastas de Alemania y del extranjero seguimos con profunda preocupación los debates actuales en torno a la Berlinale y la sugerencia de despedir a Tricia Tuttle. Defendemos la Berlinale por lo que fundamentalmente es: un espacio de intercambio”, señala la carta.

Berlinale’s director Tricia Tuttle will be fired by the culture minister due in part to posing with a Palestine flag (source: Bild) pic.twitter.com/ldjIzHbr11 — James Jackson (@derJamesJackson) February 25, 2026

También se afirma allí que el Festival de Berlín “es un espacio donde se cruzan perspectivas, se cuestionan narrativas y se visibilizan las tensiones sociales”. El texto agrega: “Un festival internacional de cine no es un instrumento diplomático, sino un espacio cultural democrático que merece protección. Su fortaleza reside en su capacidad para albergar perspectivas divergentes y dar visibilidad a una pluralidad de voces. La Berlinale siempre ha sido política. No partidista, sino socialmente comprometida”.