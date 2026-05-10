Premios Platino: del triunfo de El Eternauta y la promesa de otra temporada al “honor” de Francella y la revancha de María Becerra

Con un imponente despliegue escénico alusivo al paraíso tropical de la Riviera Maya, el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret fue el recinto que albergó anoche a las figuras del audiovisual iberoamericano durante la 13.ª edición de los Premios Platino. Los argentinos plantaron bandera en una ceremonia dinámica y expeditiva que comenzó con varios triunfos para nuestros compatriotas -principalmente a través de El Eternauta-, seguido del reconocimiento a la trayectoria de Guillermo Francella, aunque, hacia el final de la velada, la brasileña El agente secreto logró llevarse todo el protagonismo.

El glamour de la alfombra azul

Aunque el calor y la humedad típicos de la zona no dieron tregua a lo largo de la jornada, actores, actrices, directores, productores y cineastas lucieron sus mejores galas en la alfombra azul desplegada en forma de una enorme L, donde numerosos medios de habla hispana y portuguesa aguardaban su turno para entrevistar a los protagonistas de la noche. Griselda Siciliani, Dolores Fonzi, Juan Minujín, Andrea Pietra, Bruno Stagnaro, Guillermo Francella, Camila Plaate, Carolina Kopelioff, Chiara Parravicini y Stefi Roitman dijeron presente en representación de la Argentina. También desfilaron Edgar Ramírez, Daniel Hendler, Michel Brown, Diego Boneta, Pablo Cruz Guerrero, César Troncoso, Álvaro Cervantes, Maxi Iglesias (que pasó de forma veloz y no habló con la prensa), Carolina Ramírez, Javier Cámara, Camilo y los presentadores de la ceremonia, Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, entre muchos otros.

María Becerra en los Premios Platino

Agua, tierra, aire y fuego

El hilo conductor de la ceremonia fueron los cuatro elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y fuego, cada uno de ellos representado -en distintos momentos de la noche- por una de las figuras invitadas, a saber: el español Maxi Iglesias, la actriz colombiana Natalia Reyes, Griselda Siciliani y el mexicano Diego Boneta, respectivamente, simbolizando también la unión de culturas por la que abogan estos premios. “Cambian las costas, cambian los acentos, pero la emoción es la misma. Porque cuando una historia nace en cualquier rincón de nuestra tierra, siempre encuentra un corazón que la entiende”, se lo escuchó decir al protagonista de la serie Valeria, vestido a tono con su elemento -agua- con un traje azul.

A continuación, acompañada por la orquesta de los Platino, María Becerra apareció en el escenario para cantar “Recuerdo que nunca existió”, dando pie al primer show musical de la velada. “Muchísimas gracias, es un placer estar acá esta noche”, expresó “la nena de Argentina”, que no había recorrido la alfombra azul en su totalidad para hablar con la prensa (solo unos pocos medios dieron con ella). Cabe recordar que, el año pasado, la cantante oriunda de Quilmes tenía previsto presentarse en la misma entrega de premios -celebrada en Madrid-, pero debió cancelar por un grave problema de salud tras ser intervenida quirúrgicamente de urgencia por una hemorragia interna producto de un embarazo ectópico.

La presentación de María Becerra en los Premios Platinos, celebrados ayer en Xcaret

Hecho en Argentina

La primera estatuilla de la noche fue para Bruno Stagnaro en la categoría de mejor creador de teleserie o miniserie, por su labor en El Eternauta. Para ese momento, la producción basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López ya tenía en su haber 5 premios, que habían sido entregados dos días antes en la ceremonia de apertura de los Platino.

“Muchas gracias. Es un final de recorrido hermoso para la serie teniendo en cuenta que nos llevó un montón de tiempo y teniendo a gran parte del equipo acá. Gracias a K&S por haberme permitido involucrarme en esta locura, a Netflix por la libertad para llevar adelante esta historia, con el equipo técnico, autoral. Quería compartirlo con Oesterheld y con Solano López, que obviamente están más presentes que nunca, y con mi familia”, fueron las palabras de Stagnaro.

Bruno Stagnaro levantó uno de los tres galardones que recibió El Eternauta durante la noche

El segundo galardón también fue para El Eternauta (que estaba nominada en 13 categorías) por la actuación de Ricardo Darín, que no estuvo presente y pidió a su amiga y compañera de elenco (y de la obra Escenas de la vida conyugal) Andrea Pietra que se subiera al escenario por él. “Ricardo no pudo estar acá, me pidió que recibiera este premio en su nombre. Agradece básicamente a todos los que agradeció Bruno recién”, dijo la actriz y aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras. “Quiero decir que para nosotros, como sus compañeros, es un placer tenerlo en cualquier elenco porque un protagonista tan empático, generoso y buena gente, además de buen actor, baja una línea para todo el elenco donde todos disfrutamos y nos lucimos y brillamos siempre”, destacó.

Mientras los abanicos se movían sin cesar en cada una de las butacas del Teatro Gran Tlachco, la mexicana Paula Gaitán no pudo evitar emocionarse cuando fue anunciada como mejor intérprete femenina en miniserie o teleserie por Las muertas, terna en la que competía con Griselda Siciliani por la segunda temporada de Envidiosa, Candela Peña (Furia) y Carla Quílez (Yakarta).

Los productores de El Eternauta Matías Mosteirín y Leticia Cristi confirmaron que se viene la segunda temporada

Un nuevo triunfo para El Eternauta llegó como mejor miniserie o teleserie de ficción o documental. Los productores Matías Mosteirín y Leticia Cristi fueron los encargados de alzar la estatuilla y aclarar que la segunda temporada está en camino. “Es un sueño hecho realidad. Quiero agradecer a Ricardo Darín por haber construido este Juan Salvo tan nuestro y tan universal. A Martín Oesterheld; a Paco Ramos, por haber tenido la convicción y la visión de hacer este proyecto y convertir una obra tan importante para nuestra identidad y nuestra cultura en este fenómeno que fue, y por proteger la integridad creativa y acompañarnos todos los días. Gracias a todo el equipo por la mística y por la épica”, señaló Mosteirín. “Se viene la dos, ¡amamos El Eternauta!“, remató Cristi, que también es productora de Belén, la película de Dolores Fonzi que en esta gala no obtuvo ningún premio, aunque en la ceremonia de apertura se había llevado dos (Premio al cine en educación y valores y mejor interpretación femenina de reparto).

Camilo interpretó “Mi corazón” y “Una vida pasada“

La noche continuó con los premios a mejor película de animación (Olivia y las nubes, de República Dominicana), mejor película documental (Apocalipse nos Trópicos, de Brasil), un nuevo número musical de la mano de Camilo (que interpretó “Mi corazón” y “Una vida pasada“) y un sketch donde los presentadores introdujeron el nuevo galardón a la mejor serie de larga duración, que obtuvo Beleza Fatal, de Brasil.

“El honor no se busca”

Tal como había sido anunciado, Guillermo Francella fue el elegido para el Premio Platino de Honor de esta edición, el mismo que anteriormente recibieron Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sônia Braga.

“Muchas gracias, gracias de verdad, es el mejor de los mismos”, inició su discurso el protagonista de Homo Argentum mientras el público lo aplaudía de pie (y él, segundos más tarde, pedía por favor que se sentara). “Me hace muy feliz. Gracias al jurado y a Enrique Cerezo, estoy muy feliz de que me hayan distinguido. Recibir un premio siempre me emociona, pero cuando ese reconocimiento viene con la palabra honor lo que aparece es algo mucho más profundo porque el honor no se busca, no se persigue, en todo caso llega cuando uno ya caminó bastante”.

Guillermo Francella fue homenajeado por su trayectoria

“En mi camino hubo de todo: tropiezos, dudas, silencios, pero también muchas certezas que hicieron que me pueda sostener. Lo que sí se es que soy el resultado de muchos encuentros, de la gente con la que trabajé, quienes me enseñaron, quienes confiaron en mí cuando quizás ni yo mismo lo hacía, del público, que sigue siendo mi combiustible y me acompaña siempre", continuó el actor, que suele destacar su búsqueda de identificación con la gente en todas sus ficciones.

“Y también de quienes me acompañaron en mi vida, mis amigos, mi familia, donde realmente se construye lo que uno es. Y si hay algo que me sostuvo siempre fue la pasión, esa fuerza medio inexplicable que te hace insistir, volver a empezar, incluso cuando las cosas no salen. La pasión no garantiza el éxito pero le da sentido al camino y eso con los años se vuelve fundamental”, destacó.

"El honor no se busca, no se persigue, en todo caso llega cuando uno ya caminó bastante", afirmó el actor

“Gracias a esa pasión es lo que hace que todos los días mi profesión de actor recupere su sentido. Y tengo que agradecer por recordarme en este momento el honor que representa la misión de ser actor, a mí me emociona este privilegio que es vivir de lo que amamos. Esta distinción no la siento como un cierre sino como una pausa para mirar hacia atrás y agradecer de verdad porque nadie llega solo nunca”, concluyó Francella en su discurso de agradecimiento.

El tramo final de la gala fue para el film brasileño El agente secreto, que se convirtió en el título con mayor número de galardones en esta edición de los Platino: no solo obtuvo el premio máximo de la noche, el de mejor película iberoamericana de ficción, sino que, además, Kleber Mendonça se consagró en las categorías de mejor guion y dirección y Wagner Moura fue reconocido por su labor actoral.

Las demás estatuillas quedaron en manos de producciones españolas: Sorda, como mejor ópera prima; La cena, en la terna de comedia iberoamericana de ficción, mientras que Blanca Soroa se llevó el premio a la mejor interpretación femenina por Los domingos, en una categoría en la que competía con Dolores Fonzi.

Manuel Carrasco tuvo a cargo el tercer número musical (cantó “Qué bonito es querer” y “Tengo el poder”), mientras que Tony Grox & Lucycalys pusieron el broche final con la interpretación de “T amaré”, canción ganadora del Benidorm Fest 2026 que hizo bailar a la platea en una celebración que ya forma parte de la historia de los galardones.

Los Premios Platino en números

1208 producciones participantes

23 países

192 largometrajes (136 de ficción, 48 documentales y 8 de animación)

52 miniseries o teleseries

14 series de larga duración

258 preseleccionadas (compitieron en las 20 candidaturas por categoría)

12 nuevas categorías

La alfombra azul de los Premios Platino

María Becerra

Dolores Fonzi

Andrea Pietra

Stefi Roitman

Camila Plaate

Agustina Palma

Dulceida

Natalia Reyes

Carmen Villalobos

Carolina Kopelioff

Carolina Ramírez

Édgar Ramírez

Diego Boneta

Álvaro Cervantes