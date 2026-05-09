“Superó todas las expectativas”: el éxito menos imaginado en los cines argentinos que puede llegar al millón y medio de espectadores

El diablo viste a la moda 2 le está ganando a todo el mundo. Convoca hoy más gente a los cines argentinos que cualquier otra novedad disponible en la cartelera y va camino a convertirse en la película más taquillera del año con una convocatoria que podría llegar, según las proyecciones de la industria, al millón y medio de espectadores antes de que termine este mes.

Con El diablo viste a la moda 2, además, está regresando por primera vez en el año a los cines un fenómeno que identifica a pocos lanzamientos, aquellos que adquieren más allá del simple estreno la característica de acontecimiento social. Ya es común en los principales complejos ver grupos de personas que llegan al cine deliberadamente “lookeadas” para acompañar de ese modo la identificación de la película con el mundo de la moda y las figuras (ficticias o reales) de ese ambiente que forman parte de la trama.

Streep, Blunt, Tucci y Hathaway en el estreno mundial de la película, realizado el 20 de abril pasado en Nueva York Evan Agostini - Invision

Las recomendaciones de boca en boca hicieron lo suyo y allí está esta secuela elevando en su primer fin de semana en casi el 800% por ciento la concurrencia que tuvo en 2007 la película original con los mismos intérpretes. Los números de la consultora Ultracine a la vez indicaron que el fin de semana de estreno de El diablo viste a la moda 2 fue el más taquillero del año, levantando momentáneamente un escenario de salas semivacías y una sostenida tendencia decreciente en el número de espectadores.

Según los números de Ultracine contabilizados hasta el viernes 8 inclusive, la película protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci ya fue vista en la Argentina por 749.006 espectadores. Con estos números, la segunda parte tuvo en menos de 10 días más público que la original en sus 14 semanas en cartel: 315.140 entradas vendidas.

Las estrellas sonríen y consiguen que espectadores de todo el mundo imiten ese "look" para ver la película en el cine Scott A Garfitt - Invision

“Lo que está pasando con El diablo viste a la moda 2 superó todas las expectativas. Para nosotros esta película era una incógnita y ahora vemos algo bastante parecido a lo que ocurrió hace dos años con Barbie. Ya se convirtió en un hecho social. Nosotros proyectamos que para el cierre de esta semana, el miércoles 13, la película ya superará el millón de tickets y creemos que alcanzará medio millón más en el resto de su recorrido”, explicó a LA NACION Iván Carubin, director de Programación de Cinemark, la cadena multipantalla más grande que funciona en nuestro país.

La otra característica destacable para el mercado local de El diablo viste a la moda 2 es su notorio predominio en el gusto del público frente a Michael, estrenada casi al mismo tiempo. La biopic de Michael Jackson no tuvo un mal desempeño en los cines argentinos (fue vista hasta ahora por casi 600.000 espectadores), pero perdió claramente en nuestro país frente a la propuesta fashion de su rival. En otros mercados regionales, en cambio, Michael resultó la más vista de las dos. Las últimas cifras de México, por ejemplo, muestran que Michael acumula 3.830.000 tickets vendidos frente a los 2.430.000 de El diablo viste a la moda 2.

Este interés local se asocia a una ola mundial de verdadero furor por la película, que sumó en menos de dos semanas una recaudación global de 327 millones de dólares, superando ya las cifras del film original. Italia es una de las grandes muestras de esta tendencia, estimulado por la presencia destacada en la secuela de Milán y su industria. También es la película más vista en Brasil, Japón, Alemania y otros mercados.

En este momento, El diablo viste a la moda 2 ocupa con sus casi 750.000 tickets vendidos el tercer lugar en la lista de las películas más vistas en los cines argentinos en lo que va del año. Primera aparece Super Mario Galaxy, con 1.031.371 tickets y un rendimiento más bajo del esperado. Además es el único título de 2026 que superó hasta ahora la marca del millón. Segundo, Avatar: fuego y cenizas, que se estrenó en diciembre de 2025 y vendió este año 925.000 tickets. Si se cumplen los vaticinios de la industria, muy pronto Meryl Streep y compañía mirarán al resto de la cartelera desde lo más alto.

Toy Story 5, la película que tendrá según las proyecciones locales la mayor concurrencia del año en los cines argentinos Pixar - Lucasfilm/Disney

Ese liderazgo, que el mercado ya descuenta, será fugaz y terminará en junio con la llegada a los cines de Toy Story 5, anunciada para el jueves 18. Dos semanas después, el 2 de julio, llegará Minions & Monsters. Ya en modo vacaciones de invierno (históricamente el momento de mayor convocatoria del año en los cines) se espera de nuevo una concurrencia récord porque estarán juntas en la cartelera las dos películas que sin dudas serán las más vistas de 2026.

Con este doble estreno, la industria confía en una recuperación rápida de las alicaídas cifras de taquilla registradas en 2026. En 2019, Toy Story 4 vendió 6.635.000 entradas en la Argentina; en 2015, Minions llegó a casi cinco millones, y en 2022, Minions: nace un villano alcanzó casi 4.600.000. Son hasta ahora las tres películas con mayor cantidad histórica de público en los cines argentinos medidas desde 1997, cuando el mercado local empezó a manejarse con estadísticas confiables. Y muy pronto, las dos nuevas secuelas de estos éxitos enormes coincidirán en la cartelera local.

En 2025 hubo un total de 32.803.818 entradas vendidas en los cines argentinos. Para este año, la industria proyecta un total de 37 millones gracias a la tracción que lograrán, además de Toy Story 5 y Minions & Monsters, próximos estrenos como Moana (ahora con personajes de carne y hueso), La odisea (nueva película de Christopher Nolan), Spider-Man: un nuevo día (el regreso del Hombre Araña y Marvel), Supergirl y el cierre de la trilogía de Duna.