Las nominaciones de los SAG intentaron corregir los olvidos de los Globo de Oro

Un día después del anuncio de los nominados a los premios Globo de Oro, hoy fue el turno de los SAG. Los galardones que entrega el sindicato de actores de los Estados Unidos tendrán su fiesta anual el 4 de abril y, a pesar del modificado calendario de la temporada de premios 2021, volverán a ser la mejor antesala para los Oscar, cuya nueva fecha fue fijada para el domingo 25 de abril. Es que los SAG (Screen Actors Guild) pueden contribuir, mejor que cualquier otra estatuilla, a predecir los rubros actorales en los premios de la Academia, ya que en una y otra ceremonia son los intérpretes los que eligen a sus pares.

Una noche en Miami

Así, los anuncios de hoy ayudaron a aclarar algo el panorama de la competición por venir: 5 sangres, La madre del blues, El juicio de los 7 de Chicago (todas disponibles en Netflix), Una noche en Miami (disponible en Amazon Prime Video) y Minari son las nominadas para llevarse el premio a mejor elenco en una película, el galardón principal de la ceremonia. Curiosamente, si ganara Minari, sería el segundo film hablado en coreano en llevarse esa estatuilla de manera consecutiva, ya que el año pasado ese premio fue para el elenco de Parasite. Claro que la película independiente, que justamente por eso motivo en los Globo de Oro solo fue nominada a mejor film extranjero, tiene unos contrincantes formidables y, de hecho, a esta altura los favoritos parecen ser La madre del blues y Una noche en Miami. Otro aspecto sobresaliente de las nominaciones: se trata de dos elencos íntegramente conformados por actores negros, (al igual que 5 sangres, de Spike Lee.

Minari

Entre ellos está Chadwick Boseman mencionado tanto en la categoría de actor de reparto como en la de intérprete protagónico y a pesar de la presencia en ese rubro de pesos pesados como Anthony Hopkins (El padre), Gary Oldman (Mank) y los jóvenes favoritos como Riz Ahmed (El sonido del metal) y Steven Yeun (Minari), resulta casi evidente que el actor muerto en agosto de 2020 se lleve al menos una de las dos estatuillas.

Tal vez uno de los rubros más difíciles de predecir sea el de mejor actriz protagónica. Si bien Frances McDormand lleva cierta delantera gracias a los reconocimientos que sumó hasta ahora la película Nomadland (se estrenará el 15 de abril en la Argentina), sorprendentemente el film no consiguió estar nominado en la categoría de elenco, lo que tal vez le reste posibilidades a McDormand y le traiga suerte a sus compañeras de rubro: Viola Davis (La madre del blues), Amy Adams (Hillbilly: una elegía rural), Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer) y Carey Mulligan (Promising Young Woman).

Glenn Close y Amy Adams, nominadas por Hillbilly: una elegía rural Netflix

Por el lado de las actrices de reparto, la lista que incluye a las reconocidas Glenn Close (Hillbilly: una elegía rural) y Olivia Colman (El padre) también cuenta con tres nombres nuevos para Hollywood: la búlgara Maria Bakalova (Borat 2), Helena Zengel, la intérprete alemana de 12 años que aparece junto a Tom Hanks en Noticias del gran mundo (se estrena el próximo miércoles en Netflix) y Youn Yuh-Yung, la actriz coreana de 72 años que resultó la gran revelación de Minari para el público norteamericano y que es hace décadas una de las más grandes estrellas del cine de su país.

La TV también compite

The Crown Europa Press

Aunque el cine sea el protagonista de la temporada de premios, los SAG, al igual que los Globo de Oro, también reconocen a lo más destacado de la industria televisiva. Este año los programas que lideran las nominaciones son The Crown, por el lado de los dramas y Shitt’s Creek, entre las comedias, con cinco menciones cada una. Cada una en su género, ambas series podrían quedarse con el codiciado galardón a mejor elenco. En el caso de los dramas, la ficción de Netflix que retrata a la familia real británica compite con Better Call Saul, Lovecraft Country, Ozark y la novata Bridgerton, que logró en los SAG el reconocimiento que le retacearon en los Globo de Oro. Por el lado de las comedias, la gran ganadora de los premios Emmy se las verá con Muertos para mí (Netflix), The Flight Attendant (HBO Max), The Great (Starzplay) y Ted Lasso (Apple TV+).

Regé-Jean Page, el galán de Bridgerton, nominado como mejor actor

En la categoría de mejor actor en un drama, a los ya reconocidos Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This is Us) y Bob Odenkirk (Better Call Saul), se sumaron Josh O’Connor (The Crown) y Regé- Jean Page (Bridgerton), nominados por primera vez en este rubro. En el caso de The Crown, el reconocimiento alcanzó también a Olivia Colman, Gillian Anderson y la debutante Emma Corrin, que comparten categoría de mejor actriz de drama con Laura Linney y Julia Garner, ambas por su trabajo en Ozark.

Schitt's Creek

Del lado de las comedias tanto en los rubros femeninos como masculinos está claro que el programa a vencer es Shitt’s Creek, cuyos cuatro protagonistas (Daniel y Eugene Levy, Annie Murphy y Catherine O’Hara) están nominados. Entre los actores el único que podría poner en peligro la racha de los canadienses es Jason Sudeikis, cuyo Ted Lasso fue uno de los personajes de 2020. En el caso de las actrices parece poco probable que Christina Applegate, Linda Cardellini (Muertos para mí) o Kaley Cuoco (The Flight Attendant) puedan contra el huracán O’Hara.

Michaela Coel en I May Destroy You, serie que escribió, protagonizó y dirigió HBO

Finalmente en las nominaciones dedicadas a las miniseries o telefilmes aparecen nombres destacados como Hugh Grant (The Undoing), Ethan Hawke (The Good Lord Bird) y Mark Ruffalo (I Know this much is Truth) junto a las bienvenidas aunque sorpresivas nominaciones de Daveed Diggs, por su trabajo en Hamilton (Disney+) y Bill Camp, el veterano actor de carácter que se destacó en Gambito de dama. Y de hecho Anya Taylor-Joy, la protagonista de la miniserie de Netflix, continúo con las buenas noticias que recibió ayer en las nominaciones de los Globo de Oro y sumó una mención entre las mejores actrices de miniserie junto a Cate Blanchette (Mrs America), Nicole Kidman (The Undoing), Kerry Washington (Little Fires Everywhere) y Michaela Coel, la protagonista y creadora de I May Destroy You (HBO), que había sido –imperdonablemente- ignorada en los anuncios de ayer.