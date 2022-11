Los estrenos de la semana: las críticas de series, cine, teatro y música, de Pinocho a Guardianes de la galaxia

escuchar

Cine

Pinocho. “Con lo que una nueva visita, y nueva adaptación, del universo del clásico sobre el muñeco de madera hecho a escala humana que cobra vida no debe sorprender a nadie. Si deslumbra por la fascinante experiencia con la cual Del Toro hace su relectura de este clásico trasladándolo a la Italia fascista durante la Segunda Guerra Mundial y añadiéndole un prólogo que explica la tragedia desde la cual Gepetto comienza a realizar la talla”, explica Pablo De Vita en su crítica . A diferencia de otros Pinochos de la historia, aquí la tosquedad y cierta fealdad pueden evocar, por ejemplo, las primeras sensaciones al ver al E.T. de Spielberg. Como aquel, el rostro adquiere un indubitable halo de la ternura sobre el perfil del monstruo temible. Porque además de un enorme prodigio técnico de la animación tradicional “cuadro a cuadro”, el cineasta mexicano reelabora la distorsionada fábula moralizante sobre la obediencia en la que otras adaptaciones y miradas convirtieron al cuento de Collodi a través del tiempo para convertirla en una lectura inteligente sobre el dolor, la pérdida, el vacío, la fe y la culpa, pero también en una sensible aventura sobre la libertad, la aceptación y las relaciones humanas, los vínculos afectivos y la construcción del parentesco filial (podrá verse en Netflix a partir del 9 de diciembre). Tierna y macabra, alegre y triste, sensible y desafiante consigue un vigoroso cuento de hadas –no recomendado para niños– sazonado con humor y además algunas canciones, quizás no del todo oportunas siempre, pero efectivas gracias a la inteligente partitura del gran Alexandre Desplat. Nuestra opinión: muy buena.

Ella dijo. “El hecho de que Ella dijo esquive ese obstáculo y relate con aplomo los detalles de la investigación del diario The New York Times sobre la conducta de Harvey Weinstein , es tal vez uno de los mayores logros de una película que consigue sumarse a la larga tradición de films sobre la labor periodística desde una perspectiva nueva, que le hace justicia a la historia que está relatando . La película dirigida por la realizadora alemana Maria Schrader (Poco ortodoxa), pone la mirada en Jody Kantor (Zoe Kazan), Megan Twohey (Carey Mulligan) y en las primeras víctimas del productor -ahora encarcelado con una condena de 23 años por abusos y violación, y en pleno juicio en Los Ángeles-, que se animaron a contar sus experiencias públicamente interpretadas, entre otras, por Samantha Morton, Jennifer Ehle y Ashley Judd, protagonista real del caso que aquí se encarna a sí misma”, pondera Natalia Trzenko. Nuestra opinión: muy buena.

Aftersun. “‘¿Qué imaginabas que ibas a estar haciendo ahora cuando tenías 11 años?’, le pregunta Sophie a su padre apenas llegan al modesto hotel en la playa. Sophie acaba de cumplir 11 años y esas vacaciones resultan el preámbulo del esperado regreso al colegio y la rutina, el último esplendor del verano, bailes, karaoke y buceo; pero también esos días compartidos con su padre a quien no ve tan a menudo. Las charlas en la pileta se alternan con la ceremonia del protector solar, los lejanos recuerdos de la infancia en Edimburgo con las preguntas obligadas sobre las tareas escolares, las enseñanzas algo inquietas sobre los peligros de la vida con los gestos de confianza y protección. En el ánimo de Aftersun hay ecos evidentes del cine de Sofia Coppola, sobre todo de la extraña y melancólica Somewhere: un lugar en el corazón (2010) con una imagen paterna flotando entre lejanos recuerdos”, escribe Paula Vázquez Prieto. Nuestra opinión: muy buena.

Streaming

Guardianes de la galaxia: el especial de las fiestas. “ El estreno del primer film de Guardianes de la galaxia en 2014, le supuso a Marvel un aire de renovación, a través de una trama descontracturada pero respetuosa del cine de aventuras y ciencia ficción”, escribe en su reseña Martín Fernández Cruz . James Gunn, un talentoso realizador venido del cine indie, se posicionó como un director mainstream convocante, capaz de deslizar una mirada propia. Gunn es un autor atento a sus personajes y busca darles a todos una razón de ser, un mundo emocional que los impulse hacia adelante y los mantenga en constante movimiento. Y desde esa película inaugural del grupo, el director utilizó a estos personajes para reflexionar sobre la construcción de las familias alternativas, la importancia de las paternidades no biológicas, y las hermandades entendidas desde el amor más que desde la sangre. La triste infancia de Peter Quill da paso a una aventura galáctica de melodías pop y criaturas imposibles, que le permiten al héroe refugiarse ante el dolor de esa madre que murió prematuramente. Y en ese contexto este especial navideño, debajo de tantos chistes, esconde una emotiva mirada sobre la importancia de las familias adoptivas. Nuestra opinión: muy buena. Disponible en: Disney+.

Pesadilla o el hombre que fue jueves, una creación en homenaje al fallecido Adrián Blanco, basada en la novela de Chesterton

Teatro

En este mundo loco, en esta noche brillante. “Esta pieza experimental juega con la abstracción y el cruce de lenguajes para crear un universo poco convencional y poético, sin soltar el contenido dramático que implica el tema”, explica Mercedes Méndez en su reseña. La primera imagen con la que comienza la obra escrita por la dramaturga brasileña Silvia Gomez y dirigida por Nayla Pose es un hermoso ejemplo de la capacidad de construir metáforas visuales en el teatro. En pleno atardecer de un domingo, todavía hay luz solar en el estudio Los Vidrios, en Villa Urquiza, el espacio se ilumina desde un ventanal. Unos colchones contra una pared, unos faroles blancos profundizan y hacen foco en la escena, se escuchan los ruidos de unos motores, una mujer habla con un handy y se comunica con otra persona en una torre de control. Estos movimientos permiten imaginar un descampado, una zona fronteriza, alguien que vigila en medio de la nada. Desde ahí, esta mujer guardia y equipada para sobrevivir en catástrofes, funcionará durante toda la obra como narradora de los hechos y será personaje al mismo tiempo. El encuentro entre dos mujeres, la posibilidad de cuidarse, de protegerse, de hacerse reír servirá como punto de partida para pensar los casos de violencia y dominación fuera de un tiempo concreto. Elenco: Daniela Flombaum, Carolina Saade, Tomas Huberman. Sala: Estudio Los Vidrios, Donado 2348. Nuestra opinión: muy buena.

Pesadilla o el hombre que fue jueves. “Partiendo de la reconocida novela que el inglés G. K. Chesterton publicó en 1908, el equipo integrado por el fallecido actor y director Adrián Blanco (2021) y el intérprete Mario Frías dieron forma a esta versión teatral durante 2020. La intención era estrenarla ni bien pasara el tiempo de encierro. Lamentablemente Blanco no pudo concretar el proyecto. Frías decidió llevarlo a escena en homenaje a su compañero de tantos espectáculos (Opereta, Trans-Atlántico, El Plauto, Bacacay) y con un elenco conformado por actores que participaron de otras experiencias que llevara a escena el creador”, revela Carlos Pacheco. El hombre que fue jueves puede catalogarse como una novela de tesis pero, a la vez, como han señalado algunos investigadores, resulta “una divertida historia de aventuras, enredos e intriga”. El espectáculo posee una dinámica muy atractiva . Desde el comienzo la acción va desplegándose con buen ritmo. Las situaciones en general son breves pero concentran muy bien los conflictos que les dan forma y que van, por un lado presentando y definiendo a los personajes y, sobre todo, haciendo crecer una historia plagada de condimentos muy diferentes: por momentos cierta tensión dramática irá cargando un juego que luego puede poseer derivaciones humorísticas; ciertos discursos muy reflexivos sobre el anarquismo se combinarán con algunos versículos bíblicos; mientras algunos personajes adquieren una carnadura muy potente, otros parecen escapados de un cómic. Y todo eso en un clima onírico que se mantendrá durante los noventa minutos de la representación. Elenco: Ramiro Agüero, Javier Araya, Gastón Biagioni, Yamila Gallione, Pablo Goldberg, Ariel Haal, Eva Matarazzo, Lola Montiel, Gabriel Ramos. Sala: Hasta Trilce, Maza 177. Nuestra opinión: muy buena.

Paulo Londra está de regreso con su segundo disco Warner Music

Música

Back to the Game, Paulo Londra. “ La epopeya del regreso de Paulo no termina de hacerse carne en Londra a lo largo de los 16 temas de este segundo disco, que cuenta con invitados, eso sí, de renombre internacional: Ed Sheeran (“Noche de novela”), el productor Timbaland (“Toc Toc”) y el baterista de Blink 182 Travis Barker (“Nublado”) como los más relevantes. ‘Plan A’ había sido el tema con el que Londra decidió romper el silencio y de algún modo presagiaba que iría por una nueva búsqueda sonora. Una suerte de rock preseteado y de aristas ablandadas alla High School Musical sobre una historia de (des)amor. Un narrador que se siente destratado, que quiere ser el plan A de su amada, pero termina siendo apenas el tercero. Otros sonidos, mismas historias. Si antes se paraba sobre bases de reggaetón, también lo suficientemente licuadas en letra y sonido como para pasar todos los filtros de radios ATP, ahora le aplicaba el mismo proceso al rock-pop”, escribe Sebastián Chaves. Nuestra opinión: regular.

LA NACION