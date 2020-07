Luca Guadagnino habló de la secuela de Llámame por tu nombre, la remake de Scarface y la serie que estrena en HBO Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 16:28

El director italiano Luca Guadagnino ratificó que "pronto" espera tener listo el guion de la continuación de Llámame por tu nombre, la película que puso su nombre en la consideración internacional. También adelantó algunas de las características que piensa darle a su próximo proyecto ya confirmado, una nueva versión para el cine de Scarface , y brindó detalles de su primer proyecto para la televisión, la miniserie We Are Who We Are (Somos lo que somos) , que ya tiene estreno confirmado en la Argentina por HBO para septiembre próximo.

"La podría llamar segundo capítulo o nuevo capítulo o parte dos o algo por el estilo", anticipó Guadagnino sobre la secuela de Llámame por tu nombre , estrenada en 2017 y protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer. "Amo a estos personajes y también a estos actores. Todo lo que dejó esta película y la forma en que fue recibida me convencieron de que debería seguir ese camino", dijo en declaraciones a Variety.

Cuando le consultaron acerca de su decisión de llevar adelante con Scarface una nueva remake después de haber hecho lo propio con Suspiria , todo un clásico del cine de terror italiano, dijo que desde su visión el cine no hizo otra cosa que rehacerse a sí mismo a lo largo de toda su existencia. "No se trata de adoptar un camino más bien perezoso que nos impediría crear historias originales, sino el hecho de que siempre estamos atentos a lo que ciertas historias nos dicen acerca del tiempo en el que vivimos", señaló.

En el caso específico de Scarface (o Caracortada , título con el que fue estrenada en la Argentina la última versión dirigida por Brian de Palma en 1983) contó que cuando se llevó al cine por primera vez, en 1932 y con dirección de Howard Hawks , la trama aludía a la etapa de la Ley Seca en Estados Unidos, la llamada Era de la Prohibición. "Cincuenta años después, Oliver Stone y Brian de Palma hicieron su propia versión, muy diferente a la de Hawks, pero las dos permanecen en los estantes como maravillosas piezas escultóricas. Espero que la nuestra sea una nueva reflexión que valga la pena hacer sobre un personaje paradigmático que representa nuestra propia inclinación al exceso y a la codicia. Creo que mi versión va a estar a la altura de estos tiempos", señaló el director.

We Are Who We Are , la serie dirigida por Guadagnino que se estrenará en HBO tiene como protagonistas a dos adolescentes estadounidenses, una chica y un chico (personificados por Jack Dylan Grazer y Jordan Kristine Seamón) que viven junto a sus familias en una base militar de Estados Unidos con asiento en Italia. La acción transcurre en las tumultuosas semanas previas a la elección de 2016 que consagró presidente a Donald Trump. "Así como Silvio Berlusconi fue parte de la autobiografía de Italia, Trump es un capítulo muy amargo de la autobiografía de Estados Unidos", afirmó el realizador.

La serie, primera incursión de Guadagnino en las ficciones para el formato televisivo, habla de la amistad que florece entre estos dos personajes y cómo a través de ella se ponen en juego cuestiones como el descubrimiento de la sexualidad y las cuestiones de género. "Los dos protagonistas tienen 14 años y cuando me recuerdo con esa misma edad pienso en mi profunda insatisfacción para entender cómo poner en marcha el gran proyecto de vida que estaba dentro de mi cabeza. Sabía lo que quería, pero no cómo conseguirlo. Lo más hermoso de esa edad es que uno tiene grandes ambiciones, pero eso no quiere decir que haya que cumplirlas inmediatamente. No hay otra cosa en nosotros que pura curiosidad y una capacidad infinita para la experimentación. Cada día parece una lucha entre la vida y la muerte", señaló.

Finalmente, dejó de lado la perspectiva de una posible comparación entre Llámame por tu nombre (que también tiene como protagonista a un joven estadounidense que vive en Italia y está próximo a salir de la adolescencia) y este proyecto. "Aquella película habla del pasado visto a través del prisma de una narrativa cinematográfica. Esta serie, en cambio, se refiere a los cuerpos y las almas del tiempo que hoy nos toca vivir. El aquí y ahora". Completan el elenco central de We Are Who We Are Chlöe Sevigny, Alice Braga, KId Cudi, Faith Alabi, Spence Moore II, Ben Taylor y Francesca Scorsese.