HBO anunció nuevas temporadas y fechas de estreno para La casa del dragón y El caballero de los siete reinos

Quizás en sus inicios HBO era el canal (y después la plataforma) de los antihéroes, pero desde hace unos años este sello de Warner está empeñado en convertirse en la casa de los dragones. En una época de la televisión donde priman las franquicias y marcas, HBO Max tuvo claro que tenía que exprimir su serie más famosa y su gran saga, Game of Thrones. Y este jueves vuelve a confirmar que esta estrategia va para largo al renovar sus dos series derivadas para nuevas temporadas: La casa del dragón tendrá una cuarta y El caballero de los siete reinos continuará con una segunda, incluso cuando todavía no se estrenó la primera.

La casa del dragón, que se está rodando en estos mismos momentos, estrenará su tercera temporada en verano de 2026 para seguir contando la lucha de los Targaryen ante la inminente Guerra civil conocida como La danza de dragones. Y será en 2028 cuando alcance su cuarta temporada. Aunque no se haya confirmado oficialmente, el propio escritor de la saga, George R.R. Martin, aseguró en su día que esa sería la duración de esta historia. El guionista de la serie Ryan Condal, sin embargo, planteó la posibilidad de que bajo este membrete crearan una antología, basada en diferentes capítulos del libro Fuego y sangre: “Es la historia de la dinastía Targaryen. Esto solo será el final de un capítulo”, dijo. Está por ver cómo querrá alargar HBO esta marca, y si la cuarta realmente será el final en la batalla entre Rhaenyra (Emma D’Arcy) y Alicent Hightower (Olivia Cooke).

La casa del dragón está disponible en HBO

En todo caso, los Targaryen estarán muy presentes también en El caballero de los siete reinos, que llega a HBO Max el 19 de enero y que continuará en 2027. Esta serie estará compuesta por capítulos de solo media hora y, ya que se basa en Los cuentos de Dunk y Egg, gozará de un tono mucho más jovial, de aventuras, hazañas caballerizas y muchos combates. Todo sucede un siglo antes de los acontecimientos de Games of Thrones (y 72 años después que La casa del dragón), cuando dos inesperados héroes que vagaban por Poniente se encuentran: son un joven ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), y su diminuto escudero, un niño llamado Egg (Dexter Sol Ansell). Dado que son tres novelas cortas se espera que la serie tenga tres temporadas.

Pero estas no son las únicas series de Juego de tronos que HBO quiere tener en su futuro. “Siempre hay guiones de Game of Thrones escribiéndose”, contó el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, a principios de 2024. Pero poco a poco. “La estrategia no puede ser: ‘necesitamos cinco series en tres años’, sino ‘¿qué historias necesitamos contar?”, explicaba a The Hollywood Reporter ya en 2021. Solo las más aptas sobreviven y por el camino han quedado proyectos con John Snow, otra sobre la conquista de Aegon, pilotos como Bloodmoon con Naomi Watts o varios proyectos animados, entre muchos otros.

La casa del dragón, además, se convirtió en 2022 en el primer spin-off de la historia HBO cuyo prestigio se beneficiaba de la originalidad de sus premisas. Desde entonces han llegado El pingüino, con un personaje presentado en la película The Batman; Dune: la profecía, It: Bienvenidos a Derry; y explorará el universo galáctico de los superhéroes DC en Lanterns. Próximamente, también contarán con Harry Potter. En la presentación de Nueva York de sus novedades, Casey Bloys ha defendido que esta dependencia de las marcas les ha servido para “cubrir los huecos dejados por los acuerdos con los estudios de Hollywood y sus películas” que antes tenía HBO: “Incrementar la conexión con las marcas más queridas de Warner ha sido una receta de gran éxito”, apuntó.

En todo caso, para resarcirse, HBO también anunció la renovación del policial Task, con Mark Ruffalo; de la comedia surrealista La silla, y de la comedia autoral de Rachel Sennott, I Love LA. Porque HBO también sigue apostando por las marcas originales, incluso si lo que da beneficios son los dragones.