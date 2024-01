escuchar

La próxima película del director Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, será protagonizada por las actrices Julianne Moore y Tilda Swinton, anunció la productora El Deseo. Será el primer largometraje de Almodóvar filmado íntegramente en inglés y se trata de la historia de una madre “muy imperfecta y una hija rencorosa separadas por un gran malentendido”. Comenzará a rodarse en marzo y sus locaciones estarán ubicadas entre Nueva York y Madrid.

La madre, interpretada por Tilda Swinton, será una reportera de guerra, mientras que Moore se meterá en el papel de una escritora de autoficción, amiga de la madre y “depositaria del dolor y la amargura de ambas”. John Turturro completará el reparto.

“La película habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad, habla de la muerte, de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror ”, explicó Almodóvar en un comunicado. “Y también habla del dulce despertar con los trinos de los pájaros, en una casa construida en plena reserva natural en New England, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce”, añade.

Dos cortos en inglés, la antesala

Almodórvar ya filmó dos cortometrajes en inglés: The Human Voice (basado en el monólogo homónimo de Jean Cocteau y protagonizado también por Swinton) y Extraña forma de vida, protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal. El director ha dicho que sus cortos fueron una manera de entrar en calor para acostumbrarse a dirigir actores en inglés, en preparación para un proyecto más largo.

La última película que sacó Almodóvar fue Madres paralelas, estrenada en 2021; trata sobre dos madres solteras a las que les toca dar a luz en el mismo hospital en el mismo momento y también sobre la localización y reparación de las víctimas del franquismo y la búsqueda de justicia.

La maternidad y específicamente las relaciones rotas entre madres e hijas son un tema recurrente en la filmografía de Almodóvar. Tacones lejanos (1991) relata el reencuentro entre Becky del Páramo, una cantante famosa y su hija a quien ignoró toda la vida, casada ella ahora con un antiguo amante de su madre. En Volver (2006), una mujer que se supone que llevaba varios años muerta vuelve al mundo de los vivos para pedirle perdón a una de sus hijas por un hecho del pasado. En Julieta (2016), inspirada en relatos de Alice Munro, la protagonista homónima busca a su hija Antía, que se ha embarcado en un retiro espiritual sin dejar rastros para desaparecer de su vida.

El proyecto frustrado con Cate Blanchett

Almodóvar llevaba décadas jugando con la idea de dirigir en inglés. “Creo que lo voy a hacer más tarde o más temprano”, dijo a IndieWire en 2023. Antes de La habitación de al lado, se había embarcado en otro proyecto de largometraje en inglés que iba a ser una adaptación del libro Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin. El proyecto iba a estar protagonizado por Cate Blanchett, pero en 2022, el director manchego se bajó del barco.

“Todavía ahora es muy doloroso para mí pensar en ello. Lo había discutido con Cate todo el año. Tuve mucho tiempo para pensarlo. No estaba asustado por los idiomas, estaba asustado por las tantas locaciones, las tantas actrices. No estaba seguro de cuánto tiempo me iban a dar para los ensayos ”, agregó.

El proyecto implicaba la recreación de escenarios americanos en Madrid, un proceso difícil teniendo en cuenta la atención que le presta el director en cada cuadro al microdetalle. “Eso me daba mucho miedo”, dijo. “Imaginé tener que estar supervisando todo en un estudio más grande y pensé que sería una pesadilla. Sabía que lo más honesto era escribirle a Cate y decirle que lo lamentaba mucho pero no iba a poder hacerlo”.

Almodóvar ha mantenido su autonomía sobre sus proyectos a través de los años desde su propia productora, con un equipo que incluye a su hermano Agustín. Los derechos de la adaptación del libro de Berlin quedaron en manos de la productora de Blanchett, por lo que aún así podrá hacerse con otro nombre a cargo de la dirección.

