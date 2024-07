Más allá de Carrozas de fuego: para el cine, la llama olímpica sigue encendida

Escuchar

Con una historia casi paralela a la del propio cine, fue la pantalla grande la que reflejó diversos momentos de los modernos Juegos Olímpicos que nuevamente tienen como sede a París, ciudad donde hace un siglo la Argentina se quedaba con seis medallas olímpicas en la primera presentación en la que se contó con delegación nacional (también en París, pero en 1900, el esgrimista Francisco Camet fue el primer deportista argentino en participar).

Seis años más tarde, estará datada la película que registra la primera aproximación olímpica del cine que sucedió por accidente cuando Felix Mesguich, un camarógrafo que había recibido el encargo de rodar escenas singulares sobre diferentes países europeos rodó en Atenas una competición olímpica que quedó como la primera de la historia, aunque no fuera dentro de los ya establecidos Juegos.

Eric Bana y Daniel Craig en Munich (2005). dirigida por Steven Spielberg

Con el cierre de la plataforma Qubit.tv, la oferta de streaming se restringe más al cine mainstream y contemporáneo, privando a los espectadores de una de las películas más extraordinarias en cuanto a fotografía y deplorables en cuanto a mensaje: Olympia -puede encontrarse en YouTube- rodada por Leni Riefenstahl para glorificación de los Juegos Olímpicos organizados por el nazismo en 1936.

La falta de variedad también priva de otro título referido a esa infausta edición: El triunfo del espíritu, la película de Stephen Hopkins donde Stephan James tomó el perfil de Jesse Owens, el atleta afroamericano que conquistó cuatro medallas en ese certamen realizado en Berlín. En el otro extremo de la cronología, también se encuentran ausentes de las plataformas locales dos recomendables películas que reflejan la tragedia del 5 de septiembre de 1972, cuando un comando palestino secuestró a la delegación israelí y que terminó en masacre: la mirada documental de Kevin Mcdonald con Un día en septiembre, y desde la ficción la vibrante reconstrucción realizada por Steven Spielberg en Munich.

Carrozas de fuego (1981)

Seguramente sea el más grande clásico que el cine construyó en derredor de los Juegos Olímpicos, con el encuentro entre Harold Abrahams, un estudiante judío de la Universidad de Cambridge y Eric Liddell, un hijo de misioneros escoceses en China, quienes entrenan con la mirada en los Juegos Olímpicos de París 1924. Ben Cross e Ian Charleson interpretaron a Abrahams y Liddell junto a un elenco notable con los nombres de Nigel Havers, Ian Holm, Lindsay Anderson y John Gielgud, entre otros. La música de Vangelis quedó como un desafío a la adversidad y sinónimo de esfuerzo. La película de Hugh Hudson ganó 4 premios Oscar incluyendo Mejor Película y tiene la Medalla de Oro que el comité olímpico no puede entregar: el del film olímpico por excelencia. Disponible en Disney+

Alas de libertad (2017)

En algún sentido puede considerársela la secuela de Carrozas de fuego, al menos en cuanto a su devenir histórico. Graduado en Edimburgo, Eric Liddell regresa a China para continuar su labor como misionero hasta que estalla la guerra y Japón invade China. Liddell decide poner a su familia a salvo, pero él permanece junto a aquellos que sufren cuando es enviado al campo de trabajos forzados de Weishin. Singular coproducción entre China, Hong Kong y los Estados Unidos, Joseph Fiennes encarna Liddell acompañado de actores chinos con un resultado firmado por Stephen Shin y Michael Parker con muchos más aires de telefilm que continuidad de clásico del cine. Disponible en Prime Video y MercadoPlay.

Remando como un solo hombre (2023)

En 2013, el escritor estadounidense Daniel James Brown publicó The Boys in the Boat, una novela que recordaba la epopeya del equipo olímpico de remo en las tristemente célebres Olimpíadas de Berlín 1936, donde ganaron el oro superando las adversidades de la competición y las de la Gran Depresión, que había condicionado sus posibilidades al ser todos estudiantes de extracción trabajadora. El libro fue un best seller que llamó la atención de Hollywood que, finalmente, eligió a George Clooney para dirigir su adaptación, que protagonizaron Joel Edgerton como el entrenador Al Ulbrickson Sr. y Callum Turner como el remero Joe Rantz. Pese a su buen desempeño en la taquilla norteamericana, en la mayor parte del mundo se la conoció a comienzos de este año con su lanzamiento en plataformas. Disponible en Prime Video.

Invencible (2014)

Louis Silvie «Louie» Zamperini fue un atleta ítalo-norteamericano que participó en las Olimpíadas de Berlín 1936 y luego peleó en la Segunda Guerra Mundial, donde sobrevivió 47 días en una balsa al caer su avión. Fue capturado por los japoneses y llevado a un campo de prisioneros de guerra, donde sufrió graves maltratos y humillaciones y fue torturado durante dos años. En 2011, tres años antes de la muerte de Zamperini, Universal adquirió los derechos del libro de Laura Hillenbrand y luego de algunos guiones previos fueron los hermanos Coen que trazaron esta historia en la pantalla una vez que Angelina Jolie fuera elegida para dirigirla. Jack O’Connell dio vida a Zamperini y el film tuvo 3 nominaciones al Oscar. Disponible en Movistar TV y Max.

El milagro (2004)

Poco tiempo había pasado de la muerte en un accidente de tránsito del icónico entrenador de hockey sobre hielo Herb Brooks cuando se conoció esta película de Disney, cuyo protagónico corrió, con acierto, en manos de Kurt Russell. La película retrata la épica con la cual el equipo de hockey venció en los Juegos Olímpicos de Invierno al hasta entonces imbatible equipo soviético, quedándose con la medalla de oro en 1980. Fue la segunda vez que Brooks se convertía en personaje porque, previamente, en 1981 un telefilm protagonizado por Karl Malden lo había estelarizado con su milagro deportivo en Miracle on Ice. Fue un éxito de taquilla y ganó el premio ESPY a la Mejor Película Deportiva del año. Disponible en Disney+ y Movistar TV.

Jamaica bajo cero (1993)

Ya desde su título, la película cuenta aquello que parece inexplicable: la participación de Jamaica en las Olimpíadas de Invierno de 1988, donde tuvo una destacada actuación. En buena medida, eso fue posible gracias a la figura de Irving Blitzer, un deportista que obtuvo su medalla en 1968 y que tenía un excelente desempeño en 1972 hasta que fue descalificado. Blitzer se fue a vivir a Jamaica y 16 años más tarde es contactado para convertirse en entrenador del primer equipo de trineo del país. Con dirección de Jon Turteltaub y la pegadiza música de Hans Zimmer, el Irving Blitzer de la ficción contó con el dotado perfil para la comedia de John Candy. Disponible –bajo el título Elegidos para el triunfo– en Disney+

Steve Carell y Channing Tatum entablan una particular dinámica en Foxcatcher Archivo

Foxcatcher (2014)

Mark Schultz es un excampeón de lucha libre invitado por el multimillonario John Du Pont para planificar juntos un equipo de competición para Seúl 1988. Poco a poco descubre que Du Pont no es quien dice o parece ser y la relación entre ambos se nutre de celos, rivalidades y, fundamentalmente, de las crecientes fantasías paranoicas del millonario. Presentada en la Selección Oficial de Cannes, donde Bennett Miller ganó el premio al Mejor Director, tuvo como protagonistas a Steve Carell, Mark Ruffalo, Channing Tatum, Sienna Miller y Vanessa Redgrave. Recibió cinco nominaciones al Oscar. Disponible en Apple TV+

Olga (2021)

Esta coproducción suizo-francesa hablada en francés y en ucraniano retrata, con dirección de Elie Grappe, la historia de una gimnasta ucraniana dividida entre Suiza, donde entrena para los juegos, y Kiev, donde su madre informa como periodista los sucesos de las revueltas populares y las denuncias contra el entonces presidente de ese país Viktor Yanukovych. Los eventos, conocidos luego como Euromaidán, enfrentarán a la joven a la disyuntiva de seguir con el entrenamiento olímpico o volver a su país, donde su familia está cada vez más comprometida. Luego de su paso por el Festival de Cannes, la película se alzó con el premio a la Mejor Actriz para Anastasiia Budiashkina en el Festival de Cine de Gijón y representó a Suiza en los Oscar. Disponible en Prime Video.

Yo, Tonya, con Margot Robbie Neon

Yo, Tonya (2017)

Hija de una madre abusiva, Tonya fue criada por sus padres con el casi único objetivo de alcanzar la excelencia como patinadora sobre hielo. Consigue una importante trayectoria en los Estados Unidos, pero a mediados de los 90, su rival para los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994 era Nancy Kerrigan. Poco antes de que comenzara la competición, Kerrigan sufre un ataque donde buscan lastimarle las piernas. Claro, todas las miradas se dirigen a Tonya. Película biográfica sobre la patinadora Tonya Harding (que compuso Margot Robbie), tuvo su lanzamiento en el Festival de Cine de Toronto, donde comenzó un recorrido internacional que le deparó varios premios (incluyendo un Oscar) a Allison Janney como la tirana madre de la deportista, LaVona Fay Golden. Disponible en Netflix.