Matar a Santa: Mel Gibson, un Papá Noel armado hasta los dientes

Matar a Santa (Fatman, Estados Unidos/2020). Dirección y guion: Eshom Nelms y Ian Nelms. Fotografía: Johnny Derango. Edición: Traton Lee. Elenco: Mel Gibson, Walton Goggins, Marianne Jean-Baptiste, Chance Hurstfield, Shaun Benson y Paulino Nunes. Duración: 100 minutos. Calificación: apta para mayores de 16 años. Disponible en: Cinemark Hoyts online. Nuestra opinión: regular.

En su largo recorrido público –de estrella internacional del cine de acción y aventuras a meme recurrente por sus desplantes homofóbicos, comentarios antisemitas y las escandalosas acusaciones por violencia doméstica–, Mel Gibson ha cambiado varias veces de piel antes de llegar a este provocativo papel de Papá Noel huraño, desencantado y que, ya en edad de jubilarse, no logra llegar a fin de mes.

Comedia negra que recuerda en más de un momento a aquella ácida e irreverente Un Santa no tan santo (2003) protagonizada por Billy Bob Thornton, la película arranca con un plot disparatado: disconforme con un regalo de Navidad decepcionante, un rencoroso chico de 12 años perteneciente a una familia adinerada contrata a un sicario muy particular (un Walton Goggins memorable que tiene a un hámster como mascota) para asesinar a este Santa Claus devaluado que tiene su base de operaciones en la gélida Alaska. A partir de ahí, la sátira se va acentuando: colabora con el legendario personaje amenazado un ejército de elfos dedicado a fabricar armamento para la resistencia, y el potencial cuento de hadas vira a thriller cargado de violencia en un pasaje ciertamente forzado que no termina de cuajar del todo.

No siempre las buenas ideas redundan en resultados eficaces, y es evidente que Matar a Santa sufre demasiado esa dispersión genérica que la deja congelada en apenas una buena promesa.