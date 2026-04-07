Fue masajista y electricista, es hijo de una gran estrella del cine y sigue los pasos de su famoso padre en la actuación

Desde muy joven supo que su mayor desafío no era parecerse a su padre, sino encontrar su propia voz. Con un apellido que forma parte de la historia del cine, Milo Gibson (35) atraviesa hoy una etapa de plenitud: consolidado como actor, con incursiones en la moda y una vida personal marcada por el amor y la paternidad. Milo nació el 16 de noviembre de 1990 en Australia y se crio en Malibú, California, en un entorno privilegiado, alejado de las luces del espectáculo. “No crecimos dentro del círculo del estilo de vida de Hollywood”, aseguró, recordando su infancia y adolescencia marcadas por el colegio, la vida al aire libre y el surf. Milo es hijo de Mel Gibson y de Robyn Moore, la primera mujer de la estrella y madre de la mayoría de sus herederos (Hannah, Christian, Edward, William, Louie y Thomas).

Milo y su padre, Mel Gibson, tienen un gran parecido físico: los ojos y la sonrisa son casi calcados Eric Charbonneau - Getty Images North America

Una foto de Milo a sus 2 años de edad

Con su hermano Louie Gibson, que es guionista y director de cine Jesse Grant - Getty Images North America

ANTES DE ACTUAR: UNA VIDA COMÚN

A diferencia de otros hijos de grandes actores del cine, Milo no ingresó de inmediato al showbusiness. Tras terminar el secundario, eligió trabajos manuales: fue masajista privado durante dos años y luego electricista durante casi cinco. “Quería un trabajo real, con gente real”, explicó en una entrevista con W Magazine. La actuación era apenas una idea latente, pero con el paso del tiempo, algo cambió. “No quería llegar a los 60 preguntándome ‘¿y si lo hubiera intentado?’”, confesó. “Realmente amo actuar”, reconoció tiempo después. En 2016, Milo dio el primer paso en la pantalla grande con la película Hacksaw Ridge, dirigida por su padre. Lejos de convertirlo en una ventaja cómoda, esa experiencia fue, según él, una escuela exigente. A partir de allí, comenzó a construir una filmografía con identidad propia, con títulos como Gangster Land, All the Devil’s Men, Breaking & Exiting, Hurricane y The Outpost.

En 2018, Milo consiguió su primer protagónico en la película "All the Devil's Men"

Aunque las comparaciones son inevitables, Milo siempre fue claro respecto de la relación con su padre. Nunca hubo presión ni empujones hacia la actuación. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el hijo de Mel reveló el consejo más importante que recibió de su progenitor: “Mantenete en el momento. No pienses demasiado. La actuación es estar presente, escuchar y ser honesto”, explicó, dejando claro que el mayor legado recibido no fueron contactos, sino una manera de ver y entender la profesión.

EL AMOR, UNA BODA Y LA PATERNIDAD

El 19 de octubre de 2023, Milo selló su amor con Katrina Brodsky (ahora Katrina Gibson) en una fabulosa, aunque íntima boda celebrada casi en el silencio más absoluto. Ese día, su hijo de apenas unos meses (del que no se conoce su nombre) fue el gran protagonista. “Todo tiene sentido cuando lo que hacés es honesto”, dijo alguna vez, casi como un mantra heredado de su famosísimo padre. Y en esa honestidad, Milo encontró su lugar.

Milo y Katrina Brodsky (dueña de una tienda online de ropa vintage para chicos) se casaron el 19 de octubre de 2023. Junto a ellos, en todo momento, su hijo de apenas unos meses