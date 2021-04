Mortal Kombat: versión ampliada e imposible de un videojuego

Mortal Kombat (EE. UU./2021). Dirección: Simon McQuoid. Guion: Greg Russo y David Callahan, basado en el videojuego del mismo nombre. Fotografía: Germain McMicking. Música: Benjamin Wallfisch. Edición: Scott Gray y Dan Lebental. Elenco: Lewis Tan, Jessica McTamee, Josh Lawson, Mehcad Brooks, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada. Distribuidora: Warner. Duración: 110 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: regular.

Quien quiera acercarse a esta película sin estar identificado con el mundo del exitosísimo videojuego que le dio origen, Mortal Kombat, no sentirá otra cosa que un fugaz reencuentro con algunas de las cosas que solo puede ofrecer la pantalla grande: un paseo por mundos fantásticos, escenas de acción inverosímiles que parecen reales, el poder de la tecnología puesta al servicio del entretenimiento masivo.

Para recuperar el terreno perdido por el impacto de la pandemia, este modelo estridente concebido a gran escala y que se apoya en el poder de los efectos visuales y sonoros tal vez necesite productos como Godzilla vs. Kong, frente a cuyas batallas no queda otra que mirar y asombrarse de lo que consigue la tecnología digital. Otra cosa es un videojuego, donde no hay espectadores sino participantes que toman decisiones todo el tiempo.

Los personajes de este Mortal Kombat son la consecuencia de ese cambio de rol. Los vemos casi siempre quietos, declamando con solemne desgano sus diálogos imposibles. Solo se mueven cuando les toca pelear y eso sí lo hacen más o menos bien porque los intérpretes (algunos de origen asiático) son diestros en distintas artes marciales coreografiadas con bastante ingenio. En las versiones previas para el cine de Mortal Kombat al menos se intentaba un camino hacia la autoparodia. Aquí, por tomarse todo tan en serio, los únicos que no se van a aburrir son los incondicionales del videogame. El cine es otra cosa.