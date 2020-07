Murió John Saxon, recordado actor secundario de Operación Dragón

John Saxon en Pesadilla en lo profundo de la noche

26 de julio de 2020

Ayer, a los 83 años murió el actor John Saxon, un intérprete secundario de películas como Operación Dragón, Pesadilla en lo profundo de la noche y Siempre hay un amanecer y series como Dinastía y Falcon Crest que tuvo una carrera de siete décadas en Hollywood.

Nacido en Brooklyn en 1936 como Carmine Orrico, el morocho de familia italiana solía encarnar a personajes de origen exótico desde el punto de vista de los Estados Unidos de aquellos tiempos. En la industria audiovisual de su época nadie protestaba cuando Saxon encarnaba al bandido mexicano de Siempre hay un amanecer, film protagonizado por Marlon Brando, papel que le consiguió una nominación a los premios Globo de Oro ni cuando fue el amante de Medio Oriente de Alexis Carrington (Joan Collins) en la serie Dinastía.

El actor comenzó como modelo luego de ser descubierto por un agente en las calles de Nueva York y de allí dio el salto a Hollywood cuando Henry Wilson, el legendario representante de estrellas como Rock Hudson y Tab Huntern lo sumó a su agencia. Así, a los 18 años, luego de ser contratado por los estudios Universal y de aprender el oficio en los talleres del estudio, Saxon hizo su segunda aparición en la pantalla grande en el film Sombras en la noche dónde interpretaba al alumno que acosaba a la profesora interpretada por Esther Williams.

Con memorables películas en su trayectoria como El cardenal de Otto Preminger y El jinete eléctrico de Sidney Pollack e inumerables participaciones especiales en televisión, uno de los papeles que lo hizo más popular fue el que interpretó en Operación Dragón (1973), la primera gran película de Bruce Lee producida en Hollywood. En el film, Saxon interpretaba a Roper, un jugador empedernido que participaba del torneo de de artes marciales en el centro del relato.

Según él mismo contó en 2012 en un reportaje con el dario LA Times, sus habilidades de pelea no se acercaban a las de Lee ni a las de su compañero de elenco Jim Kelly, que era campeón de karate, pero que aun así el protagonista lo respetaba. "Lee me tomaba en serio. Yo le decía que prefería hacer los movimientos a mi manera y él me daba la oportunidad de hacer la prueba", relataba Saxon al que muchos también recordarán por su papel en la primera y tercera entrega de Pesadilla en lo profundo de la noche, la saga de terror creada por Wes Craven en la que interpretaba al policía Donald Thompson. Además en La nueva pesadilla, la muy meta nueva aventura de Freddy Krueger estrenada en 1996, el actor interpretó a una versión de sí mismo.

Sin tomarse descansos en su carrera, de hecho participó en dos films que se estrenarían en los próximos meses Saxon fue de esos actores que todos reconocían aunque no pudieran precisar exactamente de dónde conocieran su nombre.