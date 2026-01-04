A los 46 años murió Bret Hanna-Shuford, actor de la película El lobo de Wall Street

El actor de producciones de Broadway como de películas y series, Bret Hanna-Shuford, murió ayer, a los 46 años, luego de luchar durante un largo tiempo contra un cáncer muy poco común que le diagnosticaron el año pasado. La noticia la dio a conocer su esposo, Stephen Hanna-Shuford, en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Con gran pesar les compartimos la noticia de que esta mañana temprano nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciendo que se sienta orgulloso de nosotros”, señaló.

Con este posteo lo despidió su esposo Stephen Hanna-Shuford

A lo largo de su trayectoria, en papeles no protagónicos, fue parte de las series La ley y el orden, Only Murders in the Building y Una batalla ejemplar. En cine, integró el elenco de El lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Junto a su esposo, tuvieron un hijo que actualmente tiene 3 años.

Noticia en desarrollo