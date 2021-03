Netflix: ¡Hoy sí!, una divertida película para toda la familia

¡Hoy si! (Estados Unidos, 2021). Dirección: Miguel Arteta. Guion: Justin Malen a partir del libro de Amy Krouse Rosenthal y Tom Lichtenheld. Elenco: Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, Nat Faxon. Duración: 86 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: Buena.

La enorme oferta de historias que ofrecen las plataformas de streaming muchas veces obliga a forzar nomenclaturas para organizar el aparentemente interminable flujo de estrenos. No alcanza con utilizar géneros definidos y reconocidos como el suspenso, el terror, la comedia o el drama. A veces hay que recurrir a entelequias que toman forma particular desde el punto de vista de cada espectador. Para simplificar las cosas y acortar los tiempos de navegación sin rumbo, se puede decir que ¡Hoy sí! es una película para toda la familia. ¿Pero qué significa eso exactamente? En este caso la definición cumple con algunas de las características más aparentes aunque le suma su propio giro al asunto.

Trailer de Hoy sí - Fuente: Netflix

La historia del film dirigido por Miguel Arteta, experimentado realizador de series como Six Feet Under, The Office y, más recientemente, Succession, gira en torno a una familia, los Torres, integrada por mamá Allison (Jennifer Garner), papá Carlos (Édgar Ramírez) y los chicos Katie ( Jenna Ortega) de 14 años, Nando (Julian Lerner) y la pequeña Ellie (Everly Carganilla). Pero lo novedoso de este film es que su prólogo se centra en el pasado de Allison, una mujer que solía vivir siguiendo sus impulsos, siempre dispuesta a aprovechar las oportunidades que se le presentaban con una gran sonrisa y un sí a flor de labios. Por eso, el contraste con la Allison actual, madre agobiada por las responsabilidades que dice no “más de cincuenta veces por hora”, es la excusa perfecta para el comienzo de la aventura.

Cuando un atolondrado y bienintencionado maestro-graciosa participación del comediante Nat Faxon-, les sugiera probar decir sí por un día y así mejorar los vínculos familiares, la pareja lo intentará a regañadientes. Pero sabiendo que si sus hijos se refieren a Allison comparándola con Stalin y Mussolini, algo tiene que cambiar.

Ese disparador servirá para que cada uno de los integrantes de la familia tenga su momento de locura y aprendizaje aunque ésta es sin duda la película de Garner, que además la produce. Aprovechando su habilidad para la comedia física y su naturalidad para las escenas más emotivas, la actriz consigue un retrato que es tan gracioso como sentimental y sobre todo establece una química evidente con el resto del elenco empezando con Ramírez. A él, conocido por sus papeles dramáticos y personajes intensos-el más reciente fue el detective de The Undoing-ésta vez le toque interpretar a un esposo y papá amoroso que prefiere siempre ser el “policía bueno” cuando se trata de ponerles límites a sus hijos. El actor consigue darle matices e interés a un personaje que podría haber quedado en estereotipo y el hecho de que su castellano de origen (Ramírez es venezolano), se utilice en varios diálogos y no sea apenas un dato de “color” en la trama, aporta otra pincelada de carácter a la familia que se completa con las tiernas interpretaciones de los actores infantiles. Se destaca especialmente de Ortega que evita caer en las morisquetas de las rebeldías adolescentes que suelen aparecer en este tipo de películas y hace de Katie una chica de carne y hueso que está lista para tener un poco más de independencia.