De John Travolta a Jennifer Garner: estrellas fanáticas de delicias argentinas como el dulce de leche, las medialunas y las empanadas

Fanáticos del dulce de leche, del mate, de las empanadas y de las medialunas... Sí, varias figuras de Hollywood han manifestado en entrevistas y en redes sociales sus gustos gastronómicos y en varios casos, son pasiones culinarias argentinas. Y ahora se sumó a esta lista Ryan Gosling, que en una reciente charla con TN empezó preguntando por el helado de Freddo, para luego declararse fan también de las medialunas.

“¿Todavía existe Freddo en la Argentina?”, comienza preguntando Gosling a la periodista argentina, quien luego de responder afirmativamente, él le acota: “Siempre pienso en eso. Es el mejor helado . Fue hace mucho tiempo (que visitó la Argentina), no recuerdo cuándo, pero sí me acuerdo de Freddo, que quedó marcado en mí”.

Las empanadas de Jennifer Garner

En octubre del año pasado, fans argentinos volvieron tendencia un video que Jennifer Garner había compartido meses atrás, en donde preparaba su versión de un clásico de nuestras mesas: las empanadas. Además de mostrar el paso a paso para unas ricas empanadas y elaborar ella misma la masa de las tapas, aseguró que a sus hijos les “encantaban”.

Y no solo preparó para la cena familiar, sino que también quiso dejar listas una tanda de empanadas para que sus hijos se pudieran llevar como vianda al colegio. Incluso cocinó dos rellenos: uno, clásico, de carne vacuna y “una opción de pollo desmenuzado”.

Cuando llegó el momento del repulgue, la actriz se decidió por la opción más sencilla: las selló con un tenedor.

El manjar preferido: el dulce de leche

Si bien Anya Taylor-Joy nació en los Estados Unidos, se considera argentina . Es que la actriz vivió hasta sus seis años en Buenos Aires y adquirió no solo una forma de hablar español muy argentina, sino que además tiene un paladar muy acostumbrado a la gastronomía local, razón por la cual cada vez que puede deja en claro sus platos favoritos.

Invitada en 2020 al reconocido programa Live with Kelly and Ryan, conducido por Kelly Ripa y Ryan Seacrest, respondió un ping-pong de preguntas sobre comida y contó cuál era su sabor de helado preferido. “Dulce de leche”, dijo mientras los presentadores quedaba atónitos por su original respuesta. “Viví en Argentina, así que es mi sabor favorito”, aclaró.

Además, en otra ocasión, al ser consultada sobre sus platos favoritos, había respondido: “Los churros con dulce de leche, el pan con provolone y las empanadas”.

Otro fan declarado del dulce de leche es su colega Chris Prat , quien durante un evento de promoción del film Avengers: Infinity War probó el manjar: “Es rico. Esto es tan bueno, que no puede ser saludable porque es demasiado sabroso. ¡Es muy bueno!”.

Margot Robbie y su marido, fans de Francis Mallmann

Este año Margot Robbie junto a su marido decidieron pasar unos días de relax en el Sur argentino, pero no en cualquier lugar sino en La Soplada, la isla secreta de Francis Mallmann. Además de disfrutar de un paisaje paradisíaco, el lugar permite degustar los platos del excelente chef argentino.

Incluso trascendió que al marido de la actriz, el productor Tom Ackerley, le gusta cocinar y en esta exclusiva estadía pudo tomar clases particulares, ya que según dice el portal del lugar: “el master-chef argentino Mallmann comparte los secretos de su cocina salvaje sobre el fuego”.

Antes de llegar a la isla de Mallmann, la pareja almorzó en el restaurante In, de la localidad Rada Tily, en donde probaron la merluza negra, el cordero y los lomitos de guanaco. Según los lugareños, lo que más les gustó fue el cordero patagónico.

Otra fanática que tiene Mallmann es la actriz Gwyneth Paltrow , que en más de una ocasión ha ido a comer al restaurante que tiene el chef en la Boca.

John Travolta y las medialunas

El actor estuvo de visita en 2016 y fue a comprar facturas a Castelar

Es imposible olvidar la visita que John Travolta hizo a la Argentina en 2016 porque fue capturado eligiendo unas medialunas en Castelar. Una tarde de abril, el actor sorprendió al aparecer en una reconocida cadena de facturas y posar para las fotos de los fanáticos que no podía creer estar compartiendo la misma situación que él. Claro está que esas imágenes inundaron las redes sociales, e incluso se generó una avalancha de memes.

¿Qué hacía ahí el actor? Travolta había venido en secreto al país para el cumpleaños de su amigo, dueño de la panadería en cuestión. Sin embargo, una vez que fue reconocido por los clientes de la panadería, no dudó en charlar con la gente y posar para las fotos. Eso sí, tampoco dudó en comer las medialunas.

El mate, ese compañero fiel

Zoe Saldaña no se cansa de mostrar lo que ama tomar mate. Hay varios posteos en su cuenta de Instagram, que así lo demuestran. La actriz estadounidense de raíces dominicanas explicó que su relación con esta clásica infusión criolla pasó por dos etapas bien diferenciadas: una, de adolescente, cuando todavía vivía en la República Dominicana, y tenía compañeros de escuela chilenos y argentinos, que la hicieron familiarizarse con el sabor de la yerba . Y la segunda, de grande, cuando se hizo amiga de su maquilladora Vera Steimberg, que es argentina. “Ahí me pude reencontrar con mi romance con el mate”, relató en un video que fue publicado por Netflix en sus redes, en el que, además, muestra cómo se debe preparar bien la infusión.

“Me gusta mucho. Disfruto el hecho de que cada persona tiene su método individual de prepararlo”, expresó y además señaló que en su caso lo prefiere dulce: “A mí me gusta con un poquito de azúcar; si le pongo, puedo beber mucho mate. Pero si no le pongo azúcar solamente bebo un poquito y ya basta, porque la amargura del mate me cansa muy rápido”.

En tanto, lo Kevin Bacon fue más sorpresivo. El año pasado, el actor publicó un video en su cuenta de TikTok en el que contaba que en sus desayunos no podía faltar el mate: “Buenos días a todos, voy a mostrarles mi desayuno favorito. Tengan paciencia conmigo, van a pensar que es un poco raro”. Además de hervirse un huevo, hacerse avena y tomarse una taza de café con matcha, sacó un mate de calabaza: “Tomá tu yerba mate. Esto te pondrá en marcha”.

Pero esta no fue la primera vez que el actor se mostró con la clásica bebida argentina. En 2016, una seguidora le consultó si seguía bebiendo mate luego de su paso por la Argentina y él, fiel a su humor, le contestó con un video en el que sacó su mate de calabaza y dijo “salud”.

A Viggo Mortensen le pasa algo parecido que a Anya Taylor-Joy, ya que sus años viviendo en la Argentina lo marcaron. Su amor por el mate es una de esas huellas, que ha asegurado que le ha generado algún problema porque más de una vez lo retuvieron en aeropuertos para preguntarle qué era esa “extraña hierba seca y verde” que tomaba para mitigar la espera. “Claro, me han preguntado si la bombilla era una pipa para fumar y qué clase de hierba llevaba ”, contó el actor.

Viggo Mortensen es un argentino más, hincha de San Lorenzo y matero de ley. Pinterest

“He cometido el error de llevar el mate en una bolsa de plástico, una Ziploc, en vez de llevarla en su empaque original y entonces sí tiene pinta de otra cosa. Al principio, siempre creen que es una pipa, pero después les explicás y los educás, y ya no pasa nada”, agregó.

