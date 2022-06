Netflix: los estrenos de películas en junio de 2022

Este mes, la unión Adam Sandler-Netflix tiene un nuevo exponente con un film deportivo centrado en el mundo del básquet, Woody Harrelson y Kevin Hart forman una impensada dupla, y Diego Peretti y Juan Minujín protagonizan un atrapante thriller.

Aquí, las principales películas que llegan a Netflix en junio:

*GARRA (8 de junio)

Garra Netflix

La nueva colaboración de Adam Sandler con Netflix -alianza que ya ha demostrado con creces sus buenos resultados- tiene como realizador a Jeremiah Zagar, responsable de la excepcional We the Animals, un drama familiar de corte indie que le auguraba al realizador un excelente futuro. En este caso, el cineasta se puso detrás de cámara para Garra, film protagonizado y producido por Sandler junto a LeBron James, estrella de la NBA que supervisó el proyecto motivado por su premisa , centrada en el mundo del básquet y sus dinámicas.

“ Cuando un desafortunado cazatalentos de básquetbol encuentra un jugador excepcional en España, se dispone a demostrar que pueden triunfar en la NBA ”, adelantó el servicio de streaming sobre la historia del largometraje que muestra el vínculo entre Stanley Sugarman, ese reclutador interpretado por Sandler, y el diamante en bruto que es Bo Cruz, personificado por Juancho Hernangómez, jugador de básquet español que aquí realiza su debut cinematográfico. Garra fue escrita por Taylor Materne y Will Fetters, y tiene en su elenco a Raúl Castillo (protagonista de We the Animals), Queen Latifah, Ben Foster, María Botto y Robert Duvall.

*ÁRBOLES DE PAZ (10 de junio)

Árboles de paz Netflix

Basada en un hecho real, Árboles de paz se centra en cómo cuatro mujeres de diferentes orígenes se ven forzadas a encontrar un lugar donde esconderse durante el genocidio de Ruanda en abril de 1994. Al convivir tanto tiempo juntas en un clima hostil y con el miedo como único sentimiento, el grupo forja una amistad inquebrantable y conmovedora. “Somos las hermanas que nunca quisiste”, le dice una mujer a otra, en un momento de extremo pavor. “Sí, somos una”, expresan, demostrando así cómo la unión fue lo que les posibilitó mantenerse con vivas.

Árboles de paz fue dirigida por Alanna Brown en su debut cinematográfico, y su ópera prima obtuvo el premio John Singleton en el American Black Film Festival. Eliane Umuhire, Charmaine Bingwa, Ella Cannon, Bola Koleosho, y Tongayi Chirisa protagonizan.

*LA IRA DE DIOS (15 de junio)

La ira de Dios Netflix

El gran realizador Sebastián Schindel está de regreso con otro ambicioso largometraje basado en la novela de Guillermo Martínez, La ira de Dios, luego de entregar excelentes producciones como El patrón, radiografía de un crimen, El hijo y Crímenes de familia. En este caso, el cineasta aborda un nuevo thriller que tiene como protagonista a Luciana (Macarena Achaga, a quien vimos en la bioserie de Luis Miguel), una joven que ve cómo los integrantes de su familia van muriendo y empieza a notar una escalofriante conexión entre esas tragedias.

Luciana sospecha de un escritor -interpretado por Diego Peretti-, quien es toda una celebridad, y que fue su antiguo jefe. Él, en cambio, la considera una persona que no está en sus cabales y que lo acusa por la culpa que ella misma siente por sus actos “de maldad”.

Cuando Luciana empieza a temer por la vida de su hermana menor, Valentina, la joven acude desesperada al periodista Esteban Rey (personificado por Juan Minujín) para contarle su historia y que él la publique. El hombre se obsesionará con el caso y empezará a investigar a ese escritor, que siempre “sobrevuela la escena con un velo de horror y aires de culpabilidad”. Netflix define al film de Schindel como el relato de “una carrera contra el tiempo para sacar a la luz la verdad, un último pacto de sangre para terminar con la venganza”.

*LA CABEZA DE LA ARAÑA (17 de junio)

La cabeza de la araña Netflix

Este mes veremos una nueva producción del cineasta Joseph Kosinski, luego del estreno en salas comerciales de Top Gun: Maverick. La cabeza de la araña, con guion de Rhett Reese y Paul Wernick, tiene al actor Chris Hemsworth como protagonista y productor de este film que cruza thriller con ciencia ficción. Miles Teller, Jurnee Smollett y BeBe Betencourt también forman parte del elenco de esta adaptación del cuento “Escape from Spiderhead”, que el autor George Saunders publicó en el año 2010 en The New Yorker.

De acuerdo a lo revelado por Netflix, La cabeza de la araña está ambientada “en un futuro cercano en el que dos reclusos luchan contra su pasado en un centro que experimenta con drogas capaces de alterar las emociones” . El largometraje muestra lo que sucede cuando Jeff (Teller) y Rachel (Smollett) construyen una fuerte relación en esa prisión, lo que desata la ira del villano que los supervisa con métodos inhumanos, Steve Abnesti (interpretado por Hemsworth), quien no parará hasta separarlos de manera definitiva.

*EL HOMBRE DE TORONTO (24 de junio)

El hombre de Toronto Netflix

Una nueva comedia de acción se suma al catálogo de Netflix: El hombre de Toronto. El largometraje dirigido por el australiano Patrick Hughes y escrito por Robbie Fox y Chris Bremner tiene como protagonistas excluyentes a Kevin Hart y Woody Harrelson, una dupla que promete conquistar a la audiencia.

Sobre la premisa del film, Netflix reveló: “Un caso de confusión de identidad obliga a un torpe emprendedor a hacer equipo con un asesino, conocido como el Hombre de Toronto, para seguir con vida” . Harrelson interpreta a ese criminal, mientras que Hart se pone en la piel de Teddy, ese hombre que, para recuperar su existencia, no tendrá otra opción más que aliarse con el temerario Randy. El hombre de Toronto -que tiene varios puntos de conexión con Un espía y medio de Rawson Marshall Thurber- también reúne a Hart con Kaley Cuoco, quienes ya habían trabajado juntos en otra comedia, El gurú de las bodas.

*BEAUTY (24 de junio)

Beauty Netflix

La película de Andrew Dosunmu (Restless City, Mother of George, Where Is Kyra?) retrata el ascenso a la fama de una joven cantante y de su relación con Jasmine, una mujer que se enamora de ella, y cuyo vínculo representará un conflicto para la artista debido a los prejuicios de su familia conservadora.

El drama romántico fue escrito por Lena Waithe (Master of None, The Chi) y cuenta con los protagónicos de Gracie Marie Bradley y Aleyse Shannon, y con participaciones secundarias del Giancarlo Esposito y Sharon Stone. “Una joven cantante a punto de ser exitosa está dividida entre una familia dominante, las presiones de la industria y el amor por su novia”, adelanta Netflix sobre su flamante film queer.