Alec Baldwin: la nueva tragedia que golpea la vida del actor

Alec Baldwin acudió a sus redes sociales para comunicar que se encuentra lidiando con una pérdida: la de su madre, Carol M. Baldwin, quien murió a los 92 años. “Mi familia emite este comunicado desde el más profundo dolor”, escribió el actor en una publicación de Instagram en la que subió dos fotos de Carol. Una de esas imágenes la muestra en su juventud y la otra, cuando ya se había convertido en abuela de los hijos de Alec, William, Daniel, Stephen, Elizabeth y Jane.

Junto a un obituario que repasaba la vida de su madre, una luchadora que sobrevivió a un cáncer de mama y quien gestó la Carol M Baldwin Breast Cancer Research (una fundación benéfica para mujeres que se encontraban atravesando la misma enfermedad), se sumaron unas palabras cálidas sobre la mujer que también había estudiado marketing, una persona de naturaleza incansable.

“Durante sus últimos 25 años, ha sido una luchadora por una causa a la que ha dedicado mucha energía. Estamos enormemente orgullosos de lo que ha conseguido”, expresó Baldwin y añadió: “Mi mamá me enseñó sobre los segundos y terceros actos”.

El presente del actor

La reacción de Alec Baldwin cuando le cuenta que la directora de fotografía había muerto

La tragedia que significó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Rust sigue bajo investigación . El hecho sucedió el 21 de octubre del año pasado, cuando Hutchins perdió la vida durante la filmación del western cuando el revólver que sostenía Baldwin disparó una bala real que la impactó en el pecho. El mes pasado, multaron a la productora de la película de Baldwin por fallas graves de seguridad durante el rodaje.

La última historia de Instagram de Halyna Hutchins

“Si se hubiesen seguido los procedimientos normales de la industria, la muerte de Halyna Hutchins no se habría producido. Estamos ante una falla absoluta por parte de los empleadores a la hora de seguir los protocolos reconocidos a nivel nacional que garantizan la seguridad de los empleados”. Con ese dictamen y una multa, la máxima permitida por las leyes estatales, la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo de Nuevo México sancionó a los productores de la película Rust tras comprobar la violación “voluntaria y grave” de medidas de seguridad en el set en donde se produjo la tragedia.

ARCHIVO - En esta foto aérea, el Bonanza Creek Ranch en Santa Fe, Nuevo México, el 23 de octubre de 2021. El miércoles 20 de abril de 2022, los reguladores de seguridad en el lugar de trabajo de Nuevo México emitieron la máxima multa posible contra una productora de cine por fallas en la seguridad de las armas de fuego en el set de "Rust", donde una directora de fotografía recibió un disparo fatal del actor y productor Alec Baldwin. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Para las autoridades, la producción actuó con “indiferencia pura” frente a los peligros que entraña el uso de armas de fuego. “Si bien la industria cinematográfica tiene pautas claras de alcance nacional para la seguridad en el uso de armas de fuego, Rust Movie Productions no las siguió y tampoco tomó otras medidas efectivas para proteger a los trabajadores”, agregaba el informe.

“La productora ignoró los peligros asociados con las armas de fuego al no aplicar sus propios protocolos de seguridad de manera frecuente y al no garantizar que el manejo de armas potencialmente mortales demandara el tiempo y el esfuerzo necesarios para mantener a salvo al elenco y al equipo encargado del rodaje“, dictaminaron y sumaron que “los productores no hicieron preguntas ni trataron de entender qué es lo que había sucedido” cuando algunos empleados denunciaron que no se sentían seguros.

Halyna Hutchins era la directora de Fotografía de la nueva película de Baldwin

El juicio por lo acontecido ese fatídico día se realizaría a mediados de 2023 y, de acuerdo a la Oficina del Fiscal del Primer Distrito Judicial de Santa Fe, la investigación aún continúa abierta y se aguarda una resolución.

Hace un mes, el periodista de NBC, Mike Sington, dio a conocer el video del momento en que Alec Baldwin recibe, por parte de dos oficiales, la noticia de la muerte de Hutchins. “Tengo una noticia desafortunada que contarte”, le dice una de las oficiales al actor que pregunta de qué se trataba y la mujer agrega: “No sobrevivió”. “¡No!”, fue la reacción de Baldwin, quien llevó una de sus manos hacia su boca. “Sí… No sobrevivió”, reiteró la mujer y agregó: “Lo lamento. No quería que te enteraras fuera de aquí. Lo lamento. ¿Hay algo que podamos hacer por vos?”. Antes de terminar la filmación, la oficial de la Policía de Santa Fe le pregunta a Baldwin si quiere que su mujer, Hilaria, lo acompañe.

Halyna, en una foto junto a su marido Matthew y su pequeño hijo, Andros Instagram @mhutchins777

La difusión de este video y de otros del momento inmediatamente posterior al impacto de la bala en el pecho Hutchins fueron repudiados por la familia de la fallecida directora de fotografía, quienes solicitaron a la policía del condado de Santa Fe que elimine el video que se publicó de ella “muriendo en el piso de la iglesia”, tras el disparo que salió del arma que portaba Baldwin.