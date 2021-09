Netflix: los estrenos de películas en septiembre de 2021

Una mirada a los principales largometrajes que se podrán ver este mes en la plataforma

Este mes Netfix suma a sus títulos una nueva producción original protagonizada por Melissa McCarthy, la atractiva película de acción Kate, y ¿Cuánto vale la vida?, la interesante biopic que protagoniza y produce el actor Michael Keaton. Por otro lado, se amplía la oferta de la plataforma con una comedia adolescente con un giro sobrenatural y dos films de terror bien diferentes.

*MÁS ALLÁ DE LA FIESTA (Ya disponible)

Más allá de la fiesta Netflix

La joven Victoria Justice protagoniza esta comedia con elementos sobrenaturales, y lo hace acompañada de Midori Francis, quien coprotagonizó el año pasado la encantadora serie de la plataforma, Dash & Lily. En Más allá de la fiesta, Justice interpreta a Cassie, una adolescente cuya vida consiste en las celebraciones constantes, lo cual termina convirtiéndose en su talón de Aquiles cuando, en una de esas salidas intempestivas en la semana de su cumpleaños, pierde la vida en un accidente. Sin embargo, y para su sorpresa, se le concede una segunda oportunidad: solucionar cualquier conflicto que haya generado con su entorno “para obtener sus alas en el más allá”. De esta manera, Cassie forjará un lazo más fuerte con las personas que quiere y aprenderá una serie de lecciones en esta producción de Stephen Herek con guion de Carrie Freedle.

*¿CUÁNTO VALE LA VIDA? (Ya disponible)

¿Cuánto vale la vida? Netflix

Protagonizada y producida por Michael Keaton, ¿Cuánto vale la vida? muestra la maquinaria detrás de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos, cuando un abogado debe determinar el valor monetario de las vidas que se perdieron en el atentado. En esta biopic dirigida por Sala Colangelo, Keaton interpreta a Kenneth Feinberg, el letrado que fue nombrado perito judicial del Fondo de Compensación para Víctimas del trágico hecho. La tarea de Feinberg fue la de asignar una reparación económica a las víctimas del atentado terrorista, además de determinar las pérdidas que sufrieron las familias. A través de su trabajo, el film explora tópicos como el cinismo y la burocracia que colisionan con el dolor de quienes despidieron a sus seres queridos. Keaton está acompañado en el elenco por Stanley Tucci, Amy Ryan, y Tate Donovan.

*KATE (10 de septiembre)

Mary Elizabeth Winstead, en una escena de Kate Netflix

Mary Elizabeth Winstead vuelve a demostrar su versatilidad con este largometraje de acción que, ya con el primer adelanto, promete ser incesante, con una narrativa que funciona a contrarreloj. La actriz interpreta a la Kate del título, una asesina a sueldo que fue envenenada en Tokio en el momento exacto en el que estaba por cumplir su última misión. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, la protagonista volverá al ruedo y, en el lapso de un día, deberá encontrar a las personas responsables del hecho. ¿El objetivo? Llevar a cabo la venganza más despiadada antes de que ese veneno que corre por sus venas acabe con su vida. “Kate descubre que tiene 24 horas de vida antes de que el veneno la mate, por lo que se embarca en una misión para descubrir quién la envenenó y para matarlos antes de morir. En el camino forja un vínculo con la adolescente Ani [Miku Martineau] y terminan asumiendo juntas la misión. Es una historia de asesinos brutal y sincera”, le adelantó Winstead al portal Entertainment Weekly sobre el film de Oscar Cedric Nicolas-Troyan. Woody Harrelson, Michiel Huisman, y Tadanobu Asano también son de la partida.

*CUENTOS AL CAER LA NOCHE (15 de septiembre)

Cuentos al caer la noche Netflix

La película de aventuras y fantasía de David Yarovesky escrita por Mikki Daughtry y Tobias Iaconis se centra en el pequeño Alex (Winslow Fegley), un niño que posee una gran imaginación a la hora de concebir relatos de suspenso, los cuales deja de escribir cuando empieza a sufrir episodios de bullying por parte de quienes lo consideran “extraño”. Su panorama cambia cuando súbitamente recibe la visita de una bruja inescrupulosa (interpretada por Krysten Ritter), quien lo obliga todas las noches a seguir escribiendo cuentos aterradores. Si no cumple con esa misión asignada, la bruja no lo dejará salir con vida de la casa donde se encuentra prisionero. Asimismo, Alex conoce en ese lugar a Yasmin (Lidya Jewett), otra víctima de la bruja que lo ayudará en el proceso de escritura de esos cuentos cotidianos que podrían conducirlos a ambos a la libertad absoluta. Cuentos al caer la noche está basada en la obra Nightbooks de J. A. White, y cuenta con la producción de un cineasta avezado en el género de terror: el gran Sam Raimi.

*EL ESTORNINO (24 de septiembre)

El estornino Netflix

Melissa McCarthy regresa a Netflix con otra producción original de la plataforma luego del film de acción, Fuerza Trueno . En este caso, estamos ante un largometraje donde la doble nominada al Oscar muestra su talento para el drama. La actriz interpreta a Lilly, una mujer que lidia con una tragedia familiar con mucha dificultad, al igual que su exesposo Jack (Chris O’Dowd), quien sucumbió a la depresión luego de una dolorosa pérdida. Un día, de manera inesperada, en la casa de Lilly ingresa un estornino, quien se apodera de su jardín, justo cuando la mujer estaba abocándose a la vida en la naturaleza para no rendirse a los pensamientos más oscuros. Sin embargo, el pájaro no le da tregua y la ataca constantemente, por lo cual Lilly deberá llevarlo a un veterinario (Larry, personificado por Kevin Kline), quien no solo la ayudará con el problema del ave sino también con su duelo, ya que él mismo ha experimentado una situación personal similar. La comedia dramática dirigida por Theodore Melfi también cuenta con las actuaciones de Timothy Olyphant, Daveed Diggs y Laura Harrier.

*NADIE SALE CON VIDA (29 de septiembre)

Nadie sale con vida Netflix

“Una historia sobre una casa embrujada, un duro relato sobre la vida de inmigrante y un mundo donde el folclore se puede convertir en algo terriblemente real y aterrador”. Con estos datos, Netflix adelanta parte de la premisa de Nadie sale con vida, la película de terror cuyos giros de guion están completamente preservados, por lo cual no hay demasiados datos sobre la producción de Santiago Menghini protagonizada por la mexicana Cristina Rodlo. La actriz se pone en la piel de Ambar, una inmigrante que viaja a los Estados Unidos para conseguir una mayor estabilidad y decide alquilar una habitación en una casa de huéspedes en Cleveland. Con el correr de los días, la mujer notará que allí empiezan a a suscitarse diversas situaciones anormales que eventualmente la llevarán a experimentar en carne propia una verdadera pesadilla, además de que “perturbadoras visiones” sacudirán su estabilidad por completo. Marc Menchaca, Victoria Alcock, y Joana Borja completan el elenco.

