Netflix: las mejores películas que llegan a la plataforma en agosto

Como todos los meses , Netflix renueva su catálogo de películas y lo hace apuntando a diferentes audiencias. Como consecuencia, en agosto nos encontramos con algunas noventosas -desde la multipremiada Shakespeare apasionado hasta la biopic Patch Adams-; producciones originales de la plataforma de streaming como la comedia Más que madres; y la incorporación de otra producción de Marvel: Capitán América: Civil War.

A continuación, un desglose de los principales films que arriban este mes:

*ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO (Ya disponible)

Alicia a través del espejo - Trailer 01:48

Video

Adaptar la obra de Lewis Carroll nunca es tarea fácil, se necesita de una creatividad que no muchos directores poseen, y que por lo general se busca compensar con sobreabundancia de efectos visuales que -no siempre- están ligados al poder de imaginación. A diferencia del film de 2010 de Tim Burton, en esta oportunidad el realizador James Bobin se queda algo corto en su abordaje del recorrido de Alicia, nuevamente interpretada con solvencia por Mia Wasikowska. En este caso, la joven regresa a Londres tras años navegando, y encuentra la ciudad todavía supeditada a los mandatos masculinos. Por obra y gracia de Absolem (el recordado Alan Rickman, a quien el film está dedicado), la protagonista se reencuentra con sus amigos, desde el Conejo Blanco (Michael Sheen), hasta el Sombrerero Loco (Johnny Depp, en piloto automático), a quien la joven interntará ayudar en un complejo momento que está atravesando, de la mano de Mirana (Anne Hathaway).

Si bien las cruzadas que emprende Alicia deberían ser el foco de atención, lamentablemente esta secuela -escrita por Linda Woolverton- no le da al personaje la fuerza y la vehemencia que son sus marcas registradas.

*CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR (Ya disponible)

Capitán América Civil War - Nuevo adelanto 02:26

Video

La decimotercera película del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) , dirigida por los infalibles Anthony y Joe Russo, retoma la acción desde donde concluyó Vengadores: La era de Ultrón. Es decir, Steve Rogers - el Capitán América que interpreta con arrollador carisma Chris Evans- comanda el grupo de vengadores, cuyo objetivo, claro, es la protección de la humanidad. En esta oportunidad, Rogers toma una decisión drástica cuando se opone a ser supervisado por el Gobierno, y ese acto de rebeldía lo conduce a gestar su propio plan, bajo sus reglas y en las antípodas de la ley.

El arco narrativo que muestra los matices del personaje de Evans es lo más interesante del film del que también forman parte Robert Downey Jr. como Tony Stark (quien discrepará con las decisiones de Rogers en este capítulo de la saga, y cuyo enfrentamiento es la columna vertebral del film), Scarlett Johansson como Black Widow, Sebastian Stan como Bucky Barnes (el Soldado de Invierno que está escindido en dos), y Jeremy Renner como Hawkeye, entre otros personajes emblemáticos del MCU.

*MÁS QUE MADRES (Ya disponible)

Trailer de Más que madres - Fuente: Netflix 02:12

Video

Netflix sigue apostando a consolidar su buena base de comedias, y en esta oportunidad lo hace reuniendo a tres grandes actrices que desarrollan todo su potencial. Más que madres parte de una premisa, a priori, simple. Tres amigas, Carol (Angela Bassett), Gillian ( Patricia Arquette, doblemente nominada al Emmy este año, por las miniseries The Act y Escape At Dannemora) y Helen (Felicity Huffman), atraviesan el mismo dilema: se sienten abandonadas por sus hijos, quienes, ya adultos, rehicieron sus vidas sin mirar atrás. Por lo tanto, todas decidirán viajar a Nueva York para poder tener un contacto más fluido con ellos, sin jamás contemplar que la devolución recibida no sea la que estaban anhelando. Así es como este grupo aprovechará para redescubrirse por fuera de la maternidad, como mujeres a secas.

El largometraje -que tiene puntos de contacto con Entre vino y vinagre, también comedia original de Netflix- fue escrito y dirigido por Cindy Chupack, productora y guionista de Sex and the City y Modern Family.

*ESCUADRÓN SUICIDA (6 de agosto)

Escuadrón Suicida - Trailer 02:24

Video

La película escrita y dirigida por David Ayer basada en los cómics de DC generó altas expectativas durante su producción, ya sea por su atractivo material de base, como por el irresistible elenco que se logró convocar. El resultado, sin embargo, no fue el esperado. Desde problemas de edición notorios hasta un guion que no termina nunca de despegar -el film se siente más como una presentación de personajes con un soundtrack molesto y redundante-, Escuadrón suicida no fue la experiencia que todos estaban esperando. De todas formas, cabe destacarse la actuación de Margot Robbie como Harley Quinn -cuyo spin-off ya está en marcha- y su química con Will Smith (Deadshot) que ya habían logrado en Focus: maestro de la estafa.

El film de Ayer muestra cómo se recluta un grupo de villanos para proteger la Tierra, desde Boomerang (Jai Courtney) hasta El Diablo (Jay Hernandez), por mencionar solo algunos. El plan de la agencia secreta, como podíamos prever, tendrá sus daños colaterales, y la relación entre Harley y el Guasón -Jared Leto, en una breve intervención para el olvido- también será un factor que empañará la ejecución del plan.

*ANIMALES NOCTURNOS (12 de agosto)

Trailer Animales Nocturnos - Fuente: YouTube 02:05

Video

En 2009, el diseñador Tom Ford sorprendía a todos con el estreno de su ópera prima, Un hombre soltero, basada en la novela de Christopher Isherwood, una obra muy compleja de adaptar. Ford salió airoso de esa empresa con un film devastador sobre el duelo comandado por el ganador del Oscar Colin Firth, y con un gran papel secundario a cargo de Matthew Goode. Siete año después, Ford volvió con la adaptación de otra novela compleja - Tony & Susan de Austin Wright-, a la cual rebautizó apropiadamente Animales nocturnos. Este thriller muestra cuánto le afecta a Susan Morrow (Amy Adams, extraordinaria) leer el manuscrito de una novela de su exmarido Edward (Jake Gyllenhaal), al punto tal de que lo que está en la página le hace replantearse su propia vida, carente de la luminosidad que solía tener.

Ford alterna esas viñetas con los sucesos que se narran en el libro de Edward, no aptos para lectores sensibles. Animales nocturnos no siempre triunfa en sus ambiciones, pero tiene un elenco excepcional -Aaron Taylor-Johnson recibió el Globo de Oro por su interpretación-, y un final sublime, coronado por la expresividad de Adams y la música de Abel Korzeniowski.

*PATCH ADAMS (16 de agosto)

Robin Williams en Patch Adams - Fuente: YouTube 02:05

Video

El talento descomunal que tenía Robin Williams para la comedia -sobre todo para la improvisación y el slapstick- acá se aprovecha con creces, gracias al sujeto que se toma como materia prima para esta biopic de Tom Shadyac: el médico Hunter "Patch" Adams , quien aplicó terapias inusuales para tratar pacientes, que consistían en emplear la risa para mejorar el estado anímico y así ayudar en la recuperación. De todas formas, por momentos el film se corre de ese foco, y le suma una historia de amor a la trama que termina en tragedia, y que no le aporta demasiado a esta biopic donde también se destacó el fallecido Philip Seymour Hoffman.

El guion de Steve Oedekerk se toma algunas licencias poéticas respecto al trabajo de Adams, quien eventualmente salió a brindar declaraciones sobre el film. "Después de la película, no hubo ni un sólo artículo positivo sobre mi persona, eran todos tontos, hasta hicieron llorar a mis hijos, quienes leían cosas sobre una persona que no era precisamente su padre, sabía que iban a mostrarme como un doctor gracioso y nada más, imaginen lo superficial que me hicieron sentir", declaró duramente el médico y fundador del Instituto Gesundheit!

*SHAKESPEARE APASIONADO (16 de agosto)

Trailer de Shakespeare apasionado - Fuente: YouTube 02:04

Video

En 1998, se estrenaba esta producción de John Madden -escrita por Marc Norman y el dramaturgo Tom Stoppard-, y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood enloqueció ante lo novedoso del proyecto, entregándole nada menos que siete premios Oscar, entre ellos, mejor película, mejor actriz (Gwyneth Paltrow, quien saltó a la fama gracias al film), mejor actriz de reparto (Judi Dench) y mejor guion original. En retrospectiva, Shakespeare apasionado perdió parte de su atractivo si analizamos que ese año Steven Spielberg estrenaba Rescatando el Soldado Ryan y Terrence Malick, La delgada línea roja, pero si la analizamos por fuera de eso, el largometraje de Madden resulta inofensivo y hasta encantador en su forma de celebrar el poder de la creatividad, y los pormenores del mundo del teatro.

Joseph Fiennes interpreta a un William Shakespeare bloqueado para escribir, quien encuentra en Viola de Lesseps (Paltrow) a la musa ideal para concebir una de sus grandes obras: Romeo y Julieta. La relación entre ambos no es tan interesante como sí lo son los momentos en los que se muestra cómo era ser escritor -y actor- en el siglo XVI, y lo poco que importaban los deseos femeninos en ese escenario.