La perturbadora historia que arrasa en Netflix: la doble vida del ciudadano ideal que traicionó la confianza de todos

Una vez más, el catálogo de Netflix demostró que en el juego de la narrativa, la realidad siempre tiene un condimento especial que la ficción no puede igualar. Y eso ocurre con Una amistad, un asesinato, el documental que la plataforma del streaming estrenó recientemente y ya ocupa uno de los primeros lugares del ranking de lo más visto por los suscriptores de Argentina.

El true crime es uno de los géneros más elegidos por los suscriptores de Netflix Foto: P

En tres episodios, este true crime danés dirigido por Christian Dyekjær gira en torno a la historia de Philip Westh, un hombre que durante años llevó una vida doble en Dinamarca. Hacia afuera, era un amigo ejemplar, un vecino servicial y un hombre trabajador. Hacia adentro, era un depredador responsable de crímenes que horrorizaron al país, incluyendo el caso de Emilie Meng -la joven de 17 años que desapareció en 2016 tras bajar de un tren en Korsør- y el secuestro de una niña de 13 años en 2023.

Una amistad, un asesinato: el true crime danés que perturba a los suscriptores de Netflix (Foto: Netflix)

Lo que le otorga a esta producción su “condimento especial” no es solo el morbo del crimen, sino el foco en la traición de la confianza. El relato se construye a través del testimonio desgarrador de sus tres mejores amigos: Amanda, Nichlas y Kiri. Mediante grabaciones de voz, mensajes de WhatsApp y videos de fiestas familiares, el documental revela una normalidad escalofriante: mientras el país buscaba desesperadamente a las víctimas, Westh compartía cenas, viajes y brindis con su círculo íntimo sin levantar sospechas.

Philip Westh, señalado como depredador responsable de crímenes que horrorizaron al país, incluyendo el caso de Emilie Meng

A diferencia de otros documentales que se centran en la persecución policial, en Una amistad, un asesinato, el eje es el impacto psicológico en quienes lo querían. La serie obliga al espectador a enfrentarse a una pregunta perturbadora: ¿qué tan bien conocemos realmente a las personas que dejamos entrar en nuestra casa?

Cómo fue el final de Westh

La caída de Westh llegó finalmente en 2023, cuando fue atrapado en el marco del secuestro de la chica de 13 años. Este hecho permitió a los investigadores conectar hilos que habían estado sueltos durante casi una década, vinculándolo mediante pruebas de ADN y pericias tecnológicas con el asesinato de Emilie Meng y otros ataques violentos. El desenlace judicial fue contundente: en junio de 2024, el Tribunal de Næstved lo condenó a cadena perpetua, la pena más severa del código penal danés, tras ser hallado culpable de asesinato, secuestro y delitos sexuales graves.

“Cuando una adolescente no regresa a casa tras una salida nocturna, se inicia una serie de crímenes que sacude comunidades y destruye a un grupo de amigos”, dice la sinopsis oficial con que Netflix invita a darle play.

Tres producciones true crime si te gustó Una amistad, un asesinato

1. Secuestros: Elizabeth Smart (2026)

El secuestro en 2002 de Elizabeth Smart, de 14 años, de su casa de Utah, a través de sus propias palabras y de material hasta ahora inédito. Duración: 1 h 31 min. Ver Secuestros: Elizabeth Smart.

Tráiler oficial de Kidnapped: Elizabeth Smart, disponible en Netflix

2. La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt (2025)

El caso de Jodi Hildebrandt, la terapeuta de Utah cuyo arresto por maltrato infantil junto con la youtuber Ruby Franke destapó un retorcido caso de manipulación. Duración: 1 h 41 min. Ver La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt.

La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt, tráiler

3. El monstruo de Florencia (2025)

Narra la aterradora historia real de un asesino en serie que, entre 1968 y 1985, mató a 16 jóvenes parejas en zonas apartadas de Florencia, Italia. Con una pistola calibre 22, el asesino solía mutilar a las víctimas femeninas, lo que causó una de las investigaciones más largas y caóticas de Italia. Duración: cuatro episodios. Ver El monstruo de Florencia.